نائبة عربية في الكنيست: ميزانية 2026 تمول حروب الحكومة الإسرائيلية الفاشية

عربي
تغطية لليوم الـ32 للحرب على إيران.. ترامب يرغب بالتوصل لاتفاق وطهران تنفي وجود مفاوضات.. صور وفيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
نهاية لحقبة تاريخية؟ "صلاح يرحل عن ليفربول".. وزلزال قوي يضرب الأهلي المصري
09:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
الإيكواس تعين وسيطا لإجراء حوار جديد مع النيجر ومالي وبوركينا فاسو
11:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:49 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
لحماية عقلك.. لماذا يجب أن تتعلم العزف بعد سن الأربعين؟
12:03 GMT
25 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
12:28 GMT
19 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
روسيا والعالم العربي.. علاقات راسخة تقوم على التعاون والاحترام المتبادل
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
حظر البرقع في بريطانيا: صعود الشعبوية أم نهاية التسامح الأوروبي؟ يكشف خبراء
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبيرة: دخول اليمن في المواجهة المباشرة ضد إسرائيل وأمريكا سيقلب موازين الحرب
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
مفاجأة تاريخية محتملة في مصر... هل يوجد تمثال آخر لأبو الهول تحت الرمال؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
08:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
الإيكواس تعين وسيطا لإجراء حوار جديد مع النيجر ومالي وبوركينا فاسو
09:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
09:49 GMT
10 د
روسيا والعالم
روسيا والعالم العربي.. علاقات راسخة تقوم على التعاون والاحترام المتبادل
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
مساحة حرة
مفاجأة تاريخية محتملة في مصر... هل يوجد تمثال آخر لأبو الهول تحت الرمال؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
11:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الروك الروسي كمرآة للتحولات الاجتماعية عبر الزمن
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
16:03 GMT
25 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260331/نائبة-عربية-في-الكنيست-ميزانية-2026-تمول-حروب-الحكومة-الإسرائيلية-الفاشية--1112132076.html
نائبة عربية في الكنيست: ميزانية 2026 تمول حروب الحكومة الإسرائيلية الفاشية
سبوتنيك عربي
أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103076/27/1030762777_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_d5a9b22bac2265825f187d7d6ef3ba58.jpg
وأكدت في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك"، أن هذا التأخير جاء نتيجة تعثر الائتلاف الحكومي في صياغتها وتقديمها، جراء استمرار الحروب الإسرائيلية لثلاث سنوات متتالية، وآخرها الحرب على إيران ولبنان، ما صعّب من عملية حصر المصروفات الأمنية وتداعيات الحرب على المجتمع، إضافة إلى التعقيدات الداخلية، ومحاولة كل طرف في الائتلاف الحكومي نهش الميزانية لخدمة أهدافه السياسية، واستغلال حاجة نتنياهو للحفاظ على بقاء حكومته.وأضافت توما أن المصادقة تمت الليلة، لتفادي الموعد القانوني الأقصى في 31 مارس الجاري، تجنبا لسقوط الحكومة وحل الكنيست والذهاب لانتخابات مبكرة وفقا لقانون الأساس.وأوضحت أن خطورة هذه الميزانية تكمن في إضافة 30 مليار شيكل لما يسمى وزارة الأمن أو وزارة الحرب في إسرائيل بسبب تكاليف الحرب المستمرة على إيران، فضلاً عن توسيع عجز الميزانية ليصل إلى 5%، ما يراكم المديونيات التي بلغت سابقا 352 مليار شيكل بسبب الحرب على غزة، يضاف إليها عبء الحرب على إيران، مشيرةً إلى أن هذا الأمر خطير جدا، ويراكم المديونيات على الدولة، معتبرةً أن هذه الأعباء المالية ستمتد لأجيال وتثقل كاهل المواطنين.وأكدت النائبة أن الميزانية الحالية تقتص من ميزانيات الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية، وتوجه قرابة 5 مليار شيكل نحو اتفاقيات ائتلافية بين الأحزاب المشاركة في الحكومة، بالإضافة إلى زيادة مخصصات وزارات تقتصر صلاحياتها على توسيع المستوطنات وتعميق التوجهات الفاشيةوشددت في ختام حديثها على أن معاناة الجمهور ستتفاقم بشكل كبير نتيجة هذه السياسات المالية المنحازة.وأقر الكنيست الإسرائيلي، أمس الاثنين، مشروع قانون ينص على إعدام أسرى فلسطينيين.وبحسب ما نقلته وسائل إعلام عبرية، فإن "مشروع القانون يستهدف الأسرى الفلسطينيين المدانين بتنفيذ عمليات ضد إسرائيليين، حيث يتيح للمحاكم إصدار أحكام بالإعدام في ظروف محددة".وكان مدير عام هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية في الخليل جنوبي الضفة الغربية، منقذ أبو عطوان، قال لوكالة "سبوتنيك": "قانون الإعدام الإسرائيلي هو قانون ثأري، للانتقام من الأسرى الفلسطينيين، الذين يمارسون الكفاح والنضال من أجل نيل الحرية والاستقلال".وأشار أبو عطوان إلى أن "الأسرى يعيشون في وضع مأساوي داخل السجون منذ سنوات، وأن قانون الإعدام يمثل تطورا خطرا، خاصة في ظل انتشار التعذيب والتجويع والإهمال الطبي الذي أدى إلى مقتل عدد كبير من الأسرى منذ بداية الحرب على قطاع غزة".وبيّن أبو عطوان أن هذا المشروع الإسرائيلي "سبب صدمة وغضب عارمين في الأوساط الفلسطينية الرسمية والشعبية، ووصف مسؤولون فلسطينيون القانون بأنه "جريمة حرب " وتوسيع لسياسات الإبادة الجماعية الممنهجة من قطاع غزة إلى الضفة الغربية".وأضاف: "حكومة الاحتلال تمارس عقوبة الإعدام على أرض الواقع، ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، استشهد ما يقارب من 85 أسيرا فلسطينيا داخل السجون، وهناك أعداد كبيرة غير موثقة من الأسرى تم قتلها داخل السجون، من أسرى قطاع غزة، ونخشى أن تكون الأعداد بالآلاف، الذين تم بحقهم القتل داخل الأسر، بعدما اعتقلوا من قطاع غزة، وتمت عمليات قتلهم ودفنهم حتى بدون توثيق أو إخبار عائلاتهم".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
وائل مجدي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg
وائل مجدي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103076/27/1030762777_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_311387be3a892b49cbff40371cc001df.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
10:19 GMT 31.03.2026
CC BY-SA 2.0 / Itzik Edri / Knesset Israel 61 yearsالكنيست
الكنيست - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2026
CC BY-SA 2.0 / Itzik Edri / Knesset Israel 61 years
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
وائل مجدي
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
كل المواضيع
حصري
قالت النائبة العربية في الكنيست الإسرائيلي عايدة توما، إن الكنيست أقر، فجر اليوم، ميزانية إسرائيل لعام 2026، بتأخير قارب الثلاثة أشهر عن موعدها المفترض نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وأكدت في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك"، أن هذا التأخير جاء نتيجة تعثر الائتلاف الحكومي في صياغتها وتقديمها، جراء استمرار الحروب الإسرائيلية لثلاث سنوات متتالية، وآخرها الحرب على إيران ولبنان، ما صعّب من عملية حصر المصروفات الأمنية وتداعيات الحرب على المجتمع، إضافة إلى التعقيدات الداخلية، ومحاولة كل طرف في الائتلاف الحكومي نهش الميزانية لخدمة أهدافه السياسية، واستغلال حاجة نتنياهو للحفاظ على بقاء حكومته.
وأضافت توما أن المصادقة تمت الليلة، لتفادي الموعد القانوني الأقصى في 31 مارس الجاري، تجنبا لسقوط الحكومة وحل الكنيست والذهاب لانتخابات مبكرة وفقا لقانون الأساس.
وأوضحت أن خطورة هذه الميزانية تكمن في إضافة 30 مليار شيكل لما يسمى وزارة الأمن أو وزارة الحرب في إسرائيل بسبب تكاليف الحرب المستمرة على إيران، فضلاً عن توسيع عجز الميزانية ليصل إلى 5%، ما يراكم المديونيات التي بلغت سابقا 352 مليار شيكل بسبب الحرب على غزة، يضاف إليها عبء الحرب على إيران، مشيرةً إلى أن هذا الأمر خطير جدا، ويراكم المديونيات على الدولة، معتبرةً أن هذه الأعباء المالية ستمتد لأجيال وتثقل كاهل المواطنين.
وأكدت النائبة أن الميزانية الحالية تقتص من ميزانيات الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية، وتوجه قرابة 5 مليار شيكل نحو اتفاقيات ائتلافية بين الأحزاب المشاركة في الحكومة، بالإضافة إلى زيادة مخصصات وزارات تقتصر صلاحياتها على توسيع المستوطنات وتعميق التوجهات الفاشية
وشددت في ختام حديثها على أن معاناة الجمهور ستتفاقم بشكل كبير نتيجة هذه السياسات المالية المنحازة.
وأقر الكنيست الإسرائيلي، أمس الاثنين، مشروع قانون ينص على إعدام أسرى فلسطينيين.
وبحسب ما نقلته وسائل إعلام عبرية، فإن "مشروع القانون يستهدف الأسرى الفلسطينيين المدانين بتنفيذ عمليات ضد إسرائيليين، حيث يتيح للمحاكم إصدار أحكام بالإعدام في ظروف محددة".
وكان مدير عام هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية في الخليل جنوبي الضفة الغربية، منقذ أبو عطوان، قال لوكالة "سبوتنيك": "قانون الإعدام الإسرائيلي هو قانون ثأري، للانتقام من الأسرى الفلسطينيين، الذين يمارسون الكفاح والنضال من أجل نيل الحرية والاستقلال".
وأشار أبو عطوان إلى أن "الأسرى يعيشون في وضع مأساوي داخل السجون منذ سنوات، وأن قانون الإعدام يمثل تطورا خطرا، خاصة في ظل انتشار التعذيب والتجويع والإهمال الطبي الذي أدى إلى مقتل عدد كبير من الأسرى منذ بداية الحرب على قطاع غزة".
وبيّن أبو عطوان أن هذا المشروع الإسرائيلي "سبب صدمة وغضب عارمين في الأوساط الفلسطينية الرسمية والشعبية، ووصف مسؤولون فلسطينيون القانون بأنه "جريمة حرب " وتوسيع لسياسات الإبادة الجماعية الممنهجة من قطاع غزة إلى الضفة الغربية".
وأضاف: "حكومة الاحتلال تمارس عقوبة الإعدام على أرض الواقع، ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، استشهد ما يقارب من 85 أسيرا فلسطينيا داخل السجون، وهناك أعداد كبيرة غير موثقة من الأسرى تم قتلها داخل السجون، من أسرى قطاع غزة، ونخشى أن تكون الأعداد بالآلاف، الذين تم بحقهم القتل داخل الأسر، بعدما اعتقلوا من قطاع غزة، وتمت عمليات قتلهم ودفنهم حتى بدون توثيق أو إخبار عائلاتهم".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала