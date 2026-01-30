"الأشرطة الحمراء" ... حراك عالمي للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
التجربة الشعرية في حياة دوستويفسكي: قصائد في الحب والحرب..
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
البيان الختامي لدول جوار ليبيا يؤكد أهمية الدفع نحو تسوية سياسية شاملة تقود إلى إنهاء الانقسام
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
لغز بداية الضوء والكون وجذور النباتات السرية والعصر الحجري الأمومي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
17:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:46 GMT
14 د
حصاد الأسبوع
خبراء يتحدثون عن أهمية زيارة رئيس الإمارات إلى روسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لقاء بوتين والشرع.. تأكيد على متانة العلاقات ودور روسيا في استقرار سوريا
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
09:17 GMT
12 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:30 GMT
18 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
من الملعب
دوري أبطال أوروبا.. ثمانية فرق تتأهل وآخرون في المحلق
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
روسيا في عهد بطرس الأكبر
12:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
فيلم "صوت هند رجب" ضمن ترشيحات الأوسكار.. حين يتشكل الواقع في وجدان السينما
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد لقاء بوتين- الشرع.. العلاقات الروسية السورية نحو مرحلة جديدة من العلاقات
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
19:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبيرة: سوريا تحتاج الخبرة الروسية المصرفية والمالية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260130/الأشرطة-الحمراء-حراك-عالمي-للتضامن-مع-الأسرى-الفلسطينيين-في-السجون-الإسرائيلية-1109799188.html
"الأشرطة الحمراء"... حراك عالمي للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية
"الأشرطة الحمراء"... حراك عالمي للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية
سبوتنيك عربي
تتصاعد الدعوات وحملات التضامن مع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، لكسر الصمت الدولي حول قضيتهم، حيث أطلقت الحملة العالمية لإنقاذ الأسرى بالتعاون مع... 30.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-30T12:00+0000
2026-01-30T12:24+0000
أخبار فلسطين اليوم
الأسرى الفلسطينيون آلام وآمال
تضامن
الإفراج
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1e/1109797585_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0ff740a170de7d2b41a4400638855719.jpg
وتأتي هذه الدعوة امتدادا للحملة التي انطلقت بمبادرة من "المنتدى الفلسطيني في بريطانيا" في نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، بهدف تسليط الضوء على معاناة الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، والسعي لإنقاذهم أو تحسين ظروف اعتقالهم.ويشارك في الحملة عدد كبير من المتضامنين من مختلف دول العالم، ويسهم عدد من النشطاء والصحفيين الفلسطينيين في دعم الحملة العالمية والتعريف بقضية الأسرى عبر وسائل التواصل، من أجل توحيد الصوت العالمي.وتقول الناشطة الحقوقية، سندس فياض، لوكالة "سبوتنيك": "حملة الأشرطة الحمراء ومنذ نوفمبر الماضي، كانت رقمية وحققت نجاحا وتقدما كبيرا في إيصال رسالتها على وسائل التواصل، واليوم تتحول هذه الحملة إلى الميدان لكسر الصمت العالمي تجاه قضية الأسرى الفلسطينيين، والتعريف بحقيقة ما يتعرض له الفلسطينيون داخل سجون الاحتلال".وتضيف سندس: "منذ انطلاق هذه الحملة، تطوعت للمشاركة فيها ودعمها، وكنت أتمنى لو كان توقيت هذه الحملة قبل سنوات من الآن، فالأسرى في سجون الاحتلال يتعرضون للتعذيب والقتل منذ زمن طويل، ويمارس عليهم أشد أنواع العقوبات ويمنعوا من الزيارة، ويعيشون في ظروف صحية صعبة للغاية، ونأمل أن تشكل هذه الحملة تأثيرا كبيرا دون الاكتفاء بالتضامن، لأن الأسرى بحاجة إلى تحرك فوري لإنقاذهم أو على الأقل تحسين ظروف اعتقالهم".وأشار الصحفي الفلسطيني محمد الخطيب، إلى "أهمية الحراك الشعبي وقدرته على إحداث فارق حقيقي، حيث بدأ من نشر الوعي باستخدام المصطلحات الصحيحة لهؤلاء الأسرى الذين اختطفوا من حياتهم ومن بيوتهم كالأطباء والنساء والأطفال، ولم يكونوا مقاتلين في ساحة المعركة، واليوم نجد هذا الحراك يتحول إلى من منصات التواصل إلى الميدان".وأضاف الخطيب لوكالة "سبوتنيك": "تحول التضامن الرقمي إلى حراك شعبي في الميدان، سيكون له أثر كبير في قضية الأسرى الفلسطينيين، ويجب دعم هذه الحملات العالمية التي تسعى إلى تسليط الضوء على معاناة الأسرى، خاصة في ظل ما يتعرضون له من انتهاكات جسيمة داخل السجون، تشمل التعذيب، والعزل الانفرادي، والاعتقال الإداري، والحرمان من العلاج والزيارة، إضافة إلى احتجاز النساء والأطفال في ظروف قاسية".وتابع الخطيب: "لقد تطوعت للمشاركة ودعم هذه الحملة، فالأسرى داخل السجون يعذبون ويقتلون، وهم بحاجة لكل تضامن لو كان بتغريدة أو صورة أو كلمة حق، ونتمنى أن يستمر التضامن وتزداد المشاركة الشعبية من كل دول العالم، فقضية الأسرى هي امتداد لمعاناة شعبنا بأكمله، والذي يناضل من أجل نيل حقوقه".ويتطلع الفلسطينيون من هذه الحملات العالمية، تحقيق الحرية القريبة لجزء من الأسرى الفلسطينيين، ويأمل المواطن الفلسطيني ثائر عابد أن "تحقق حملات التضامن، والاعتصامات والاحتجاجات، وحملات المقاطعة والمناصرة، إلى خروج الكوادر الطبية والصحفيين والمعتقلين الإداريين من السجون الإسرائيلية".وأضاف عابد لـ "سبوتنيك": "يمكن أن تحقق هذه الحملة نجاحا كبيرا، إذا استمرت الاحتجاجات الشعبية وشملت عدد كبير من دول العالم، مع ممارسة ضغط دولي على إسرائيل لوقف الانتهاكات تجاه الأسرى، وإطلاق سراح الكوادر الطبية وجميع المعتقلين الإداريين الذين يجدد لهم الحبس بدون أي تهم".وتسعى الحملة العالمية للاستمرار في فعالياتها التضامنية مع الأسرى الفلسطينيين على مدار 6 أشهر، من أجل تشكيل وعي عالمي حول ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيون، وممارسة الضغط على إسرائيل، لوقف الانتهاكات التي تمارس بحق الأسرى.وأضاف الثوابتة: "نطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بصفته الراعي الرئيسي لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ونطالب جميع الوسطاء والجهات الضامنة والراعية لهذا الاتفاق، بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل الإفراج الفوري والغير مشروط عن جميع الكوادر الطبية، وفي مقدمتهم الطبيب حسام أبو صفية، والطبيب مروان الهمص، وجميع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي".وتظهر بيانات مؤسسات شؤون الأسرى، حتى مطلع عام 2026، أن إسرائيل تحتجز نحو 9300 أسير فلسطيني في سجونها، بينهم 350 قاصرا و49 أسيرة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
أجود جرادات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563236_0:0:720:720_100x100_80_0_0_64ec09c7e467f5bbb3c91b60a1b28079.jpg
أجود جرادات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563236_0:0:720:720_100x100_80_0_0_64ec09c7e467f5bbb3c91b60a1b28079.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1e/1109797585_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_8f3e607c83ebff8103f679eee718aee8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار فلسطين اليوم, الأسرى الفلسطينيون آلام وآمال, تضامن, الإفراج, تقارير سبوتنيك, حصري
أخبار فلسطين اليوم, الأسرى الفلسطينيون آلام وآمال, تضامن, الإفراج, تقارير سبوتنيك, حصري

"الأشرطة الحمراء"... حراك عالمي للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية

12:00 GMT 30.01.2026 (تم التحديث: 12:24 GMT 30.01.2026)
© Sputnik . Ajwad Jradat"الأشرطة الحمراء" ... حراك عالمي للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية
الأشرطة الحمراء ... حراك عالمي للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2026
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
أجود جرادات
مراسل وكالة "سبوتنيك" في فلسطين
كل المواضيع
حصري
تتصاعد الدعوات وحملات التضامن مع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، لكسر الصمت الدولي حول قضيتهم، حيث أطلقت الحملة العالمية لإنقاذ الأسرى بالتعاون مع حملة "الأشرطة الحمراء"، دعوة إلى شعوب العالم للحشد والمشاركة في يوم الحراك العالمي من أجل الأسرى الفلسطينيين.
وتأتي هذه الدعوة امتدادا للحملة التي انطلقت بمبادرة من "المنتدى الفلسطيني في بريطانيا" في نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، بهدف تسليط الضوء على معاناة الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، والسعي لإنقاذهم أو تحسين ظروف اعتقالهم.

وكانت حملة "الأشرطة الحمراء" انطلقت، قبل نحو أسبوعين، تحت شعار "الحرية للأسرى" بهدف التعريف بقضية الأسرى الفلسطينيين، وإعادة تشكيل الوعي الدولي تجاه هذه القضية وكسر التضليل الإعلامي، وقام عدد كبير من المتضامنين بالمشاركة في الحملة من خلال تغيير صورة البروفايل الخاصة بهم، ووضع صورة جديدة مع الإطار التضامني للحملة في جميع منصات وسائل التواصل.

ويشارك في الحملة عدد كبير من المتضامنين من مختلف دول العالم، ويسهم عدد من النشطاء والصحفيين الفلسطينيين في دعم الحملة العالمية والتعريف بقضية الأسرى عبر وسائل التواصل، من أجل توحيد الصوت العالمي.
© Sputnik . Ajwad Jradat"الأشرطة الحمراء" ... حراك عالمي للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية
الأشرطة الحمراء ... حراك عالمي للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2026
"الأشرطة الحمراء" ... حراك عالمي للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية
© Sputnik . Ajwad Jradat
وتقول الناشطة الحقوقية، سندس فياض، لوكالة "سبوتنيك": "حملة الأشرطة الحمراء ومنذ نوفمبر الماضي، كانت رقمية وحققت نجاحا وتقدما كبيرا في إيصال رسالتها على وسائل التواصل، واليوم تتحول هذه الحملة إلى الميدان لكسر الصمت العالمي تجاه قضية الأسرى الفلسطينيين، والتعريف بحقيقة ما يتعرض له الفلسطينيون داخل سجون الاحتلال".
وتضيف سندس: "منذ انطلاق هذه الحملة، تطوعت للمشاركة فيها ودعمها، وكنت أتمنى لو كان توقيت هذه الحملة قبل سنوات من الآن، فالأسرى في سجون الاحتلال يتعرضون للتعذيب والقتل منذ زمن طويل، ويمارس عليهم أشد أنواع العقوبات ويمنعوا من الزيارة، ويعيشون في ظروف صحية صعبة للغاية، ونأمل أن تشكل هذه الحملة تأثيرا كبيرا دون الاكتفاء بالتضامن، لأن الأسرى بحاجة إلى تحرك فوري لإنقاذهم أو على الأقل تحسين ظروف اعتقالهم".
© Sputnik . Ajwad Jradat"الأشرطة الحمراء" ... حراك عالمي للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية
الأشرطة الحمراء ... حراك عالمي للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2026
"الأشرطة الحمراء" ... حراك عالمي للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية
© Sputnik . Ajwad Jradat
ودعت الحملة العالمية أحرار العالم إلى الخروج في الشوارع في مختلف الدول في 31 يناير/ كانون الثاني الجاري، للمشاركة في يوم الحراك العالمي، لبقاء قضية الأسرى الفلسطينيين في الوعي العالمي حتى نيلهم حريتهم.
وأشار الصحفي الفلسطيني محمد الخطيب، إلى "أهمية الحراك الشعبي وقدرته على إحداث فارق حقيقي، حيث بدأ من نشر الوعي باستخدام المصطلحات الصحيحة لهؤلاء الأسرى الذين اختطفوا من حياتهم ومن بيوتهم كالأطباء والنساء والأطفال، ولم يكونوا مقاتلين في ساحة المعركة، واليوم نجد هذا الحراك يتحول إلى من منصات التواصل إلى الميدان".
© Sputnik . Ajwad Jradat"الأشرطة الحمراء" ... حراك عالمي للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية
الأشرطة الحمراء ... حراك عالمي للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2026
"الأشرطة الحمراء" ... حراك عالمي للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية
© Sputnik . Ajwad Jradat
وأضاف الخطيب لوكالة "سبوتنيك": "تحول التضامن الرقمي إلى حراك شعبي في الميدان، سيكون له أثر كبير في قضية الأسرى الفلسطينيين، ويجب دعم هذه الحملات العالمية التي تسعى إلى تسليط الضوء على معاناة الأسرى، خاصة في ظل ما يتعرضون له من انتهاكات جسيمة داخل السجون، تشمل التعذيب، والعزل الانفرادي، والاعتقال الإداري، والحرمان من العلاج والزيارة، إضافة إلى احتجاز النساء والأطفال في ظروف قاسية".
© Sputnik . Ajwad Jradat"الأشرطة الحمراء" ... حراك عالمي للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية
الأشرطة الحمراء ... حراك عالمي للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2026
"الأشرطة الحمراء" ... حراك عالمي للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية
© Sputnik . Ajwad Jradat
وتابع الخطيب: "لقد تطوعت للمشاركة ودعم هذه الحملة، فالأسرى داخل السجون يعذبون ويقتلون، وهم بحاجة لكل تضامن لو كان بتغريدة أو صورة أو كلمة حق، ونتمنى أن يستمر التضامن وتزداد المشاركة الشعبية من كل دول العالم، فقضية الأسرى هي امتداد لمعاناة شعبنا بأكمله، والذي يناضل من أجل نيل حقوقه".
© Sputnik . Ajwad Jradat"الأشرطة الحمراء" ... حراك عالمي للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية
الأشرطة الحمراء ... حراك عالمي للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2026
"الأشرطة الحمراء" ... حراك عالمي للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية
© Sputnik . Ajwad Jradat
ويتطلع الفلسطينيون من هذه الحملات العالمية، تحقيق الحرية القريبة لجزء من الأسرى الفلسطينيين، ويأمل المواطن الفلسطيني ثائر عابد أن "تحقق حملات التضامن، والاعتصامات والاحتجاجات، وحملات المقاطعة والمناصرة، إلى خروج الكوادر الطبية والصحفيين والمعتقلين الإداريين من السجون الإسرائيلية".
وأضاف عابد لـ "سبوتنيك": "يمكن أن تحقق هذه الحملة نجاحا كبيرا، إذا استمرت الاحتجاجات الشعبية وشملت عدد كبير من دول العالم، مع ممارسة ضغط دولي على إسرائيل لوقف الانتهاكات تجاه الأسرى، وإطلاق سراح الكوادر الطبية وجميع المعتقلين الإداريين الذين يجدد لهم الحبس بدون أي تهم".
© Sputnik . Ajwad Jradat"الأشرطة الحمراء" ... حراك عالمي للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية
الأشرطة الحمراء ... حراك عالمي للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2026
"الأشرطة الحمراء" ... حراك عالمي للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية
© Sputnik . Ajwad Jradat
وتسعى الحملة العالمية للاستمرار في فعالياتها التضامنية مع الأسرى الفلسطينيين على مدار 6 أشهر، من أجل تشكيل وعي عالمي حول ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيون، وممارسة الضغط على إسرائيل، لوقف الانتهاكات التي تمارس بحق الأسرى.

وقال مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إسماعيل الثوابتة، لوكالة "سبوتنيك": "الاحتلال الإسرائيلي يمارس جرائم بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، ويوجد آلاف الأسرى داخل السجون بدون تهم، ويتم اعتقالهم تحت مسمى الملفات الحمراء، وهذه الملفات لا وجود لها، وإنما الاحتلال يتخذها ذريعة لاعتقال كل فئات الشعب الفلسطيني".

© Sputnik . Ajwad Jradat"الأشرطة الحمراء" ... حراك عالمي للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية
الأشرطة الحمراء ... حراك عالمي للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2026
"الأشرطة الحمراء" ... حراك عالمي للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية
© Sputnik . Ajwad Jradat
وأضاف الثوابتة: "نطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بصفته الراعي الرئيسي لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ونطالب جميع الوسطاء والجهات الضامنة والراعية لهذا الاتفاق، بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل الإفراج الفوري والغير مشروط عن جميع الكوادر الطبية، وفي مقدمتهم الطبيب حسام أبو صفية، والطبيب مروان الهمص، وجميع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي".
© Sputnik . Ajwad Jradat"الأشرطة الحمراء" ... حراك عالمي للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية
الأشرطة الحمراء ... حراك عالمي للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2026
"الأشرطة الحمراء" ... حراك عالمي للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية
© Sputnik . Ajwad Jradat
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، إن"الشهادات والإفادات التي وصلت إليها من المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي تؤكد تصاعد سياسة الإهمال الطبي والمتعمد، وحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية التي كفلتها القوانين الدولية".
وتظهر بيانات مؤسسات شؤون الأسرى، حتى مطلع عام 2026، أن إسرائيل تحتجز نحو 9300 أسير فلسطيني في سجونها، بينهم 350 قاصرا و49 أسيرة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала