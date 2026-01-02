https://sarabic.ae/20260102/نقابة-الصحفيين-الفلسطينيين-اعتقال-42-صحفيا-بينهم-8-صحفيات-في-عام-2025-1108827887.html

نقابة الصحفيين الفلسطينيين: اعتقال 42 صحفيا بينهم 8 صحفيات في عام 2025

أكدت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، أمس الخميس، استمرار القوات الإسرائيلية في "سياسة الاستهداف الممنهج للصحفيين الفلسطينيين خلال عام 2025، من خلال الاعتقال...

ووفقاً لتوثيق لجنة الحريات في النقابة، "سجلت 42 حالة اعتقال بحق صحفيين وصحفيات فلسطينيين خلال العام المنصرم، شملت الضفة الغربية والقدس المحتلة وأراضي 1948، إضافة إلى الحواجز العسكرية والمعابر، وأثناء التغطية الميدانية واقتحام المنازل. ومن بين المعتقلين 8 صحفيات".ووفقا للجنة، يشمل ذلك التركيز على الصحفيين ذوي التأثير الأكبر، وتكرار الاعتقال بحق الشخص نفسه، والتوسع في الاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة، مع استخدام العنف الجسدي والنفسي كأداة ردع.ووثقت النقابة عشرات الحالات، التي اعتُقل فيها صحفيون أثناء أداء عملهم، خاصة أثناء تغطية الاقتحامات العسكرية والاعتداءات الاستيطانية والأعمال الإنسانية، ما يؤكد أن "الاعتقال أصبح أداة فورية لإخلاء الميدان من الشهود ومنع نقل الحقيقة"، على حد قولها.وأكدت لجنة الحريات في النقابة أن "الصحافة الفلسطينية ستواصل أداء دورها المهني والوطني رغم كل أشكال القمع"، مشددة أن "استهداف الصحفيين لن ينجح في إسكات الحقيقة أو طمس الجرائم".ويعيش ما لا يقل عن 1000 صحفي في القطاع، حالة من النزوح المتكرر من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، وفي ظروف قاسية من انعدام الأمان عبر استهداف خيامهم من قبل الطائرات الإسرائيلية أو انعدام ظروف الحياة الطبيعية أو عدم وجود كهرباء وإنترنت لضمان استمرار عملهم.

