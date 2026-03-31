والد إيلون ماسك يصف أوكرانيا بالدولة الاحتيالية
وصف إيرول ماسك، والد رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، أوكرانيا بأنها "دولة احتيالية". 31.03.2026, سبوتنيك عربي
وقال ماسك في مؤتمر صحفي في موسكو: "من الواضح تمامًا أن أوكرانيا عبارة عن عملية غسيل أموال، دولة احتيالية. سألت أوكرانيين أعرفهم، وقالوا إنهم لا يستطيعون التأثير على ما يحدث في البلاد".وأوضح أنه ناقش الوضع في أوكرانيا مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.وأضاف ماسك: "قال لافروف إن الأوكرانيين في دونباس استهدفوا الروس، ووصفوهم بالحيوانات. وروسيا، كما قال وزيركم، لم تستطع الوقوف مكتوفة الأيدي وكان عليها التحرك. أنا أصدقه، أصدق ما قاله".وأشار إلى أن الصراع الأوكراني يناقش في جميع أنحاء العالم، ومن الواضح لأي شخص لديه "نصف عقل على الأقل أن يعرف" أن "هناك خطأ ما" في أوكرانيا.
