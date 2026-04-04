أردوغان: الصراع الإقليمي يدخل مرحلة "الجمود الجيوستراتيجي"
أردوغان: الصراع الإقليمي يدخل مرحلة "الجمود الجيوستراتيجي"
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن الصراع الإقليمي الذي اندلع على خلفية الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران، دخل مرحلة "الجمود الجيوستراتيجي". 04.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-04T15:55+0000
2026-04-04T15:55+0000
2026-04-04T15:55+0000
وجاءت تصريحات أردوغان، اليوم السبت، خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته، بحسب ما أفادت به الرئاسة التركية. وأوضح رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، برهان الدين دوران، في بيان، أن الاتصال تناول التحديات الأمنية في المنطقة، والقمة المرتقبة للحلف. وشدد الرئيس التركي على ضرورة تكثيف المجتمع الدولي جهوده لإنهاء الصراع، محذرا من تداعيات استمرار التوتر على استقرار المنطقة.وكان الرئيس أردوغان قد أكد، الأربعاء الماضي، أن الحكومة التركية تهدف إلى منع البلاد من "إشعال فتيل" الصراع في الشرق الأوسط من خلال تجنب فخاخ المعارضة.وقال في كلمة ألقاها، خلال اجتماع كتلة "حزب العدالة والتنمية" الحاكم في البرلمان التركي: "نحن مصممون على إبقاء تركيا بعيدة عن هذا الصراع".وأشار الزعيم التركي إلى أن "أولويتنا هي ضمان نجاة بلدنا بنجاح من هذه الفترة المضطربة".وأكد أن السلطات التركية تتصرف "بحذر وضبط النفس والتوازن والعقلانية"، متجنبةً الخطوات التي قد تجر البلاد إلى الصراع.وشدد على أن "الحكومة الإسرائيلية هي المسؤولة الأولى عن هذه الحرب غير المشروعة التي لم تكتف بتحويل منطقتنا إلى ساحة نار، بل وضعت أيضا عبئا اقتصاديا على البشرية جمعاء".وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ غارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة الإيرانية طهران، بدأتها في 28 فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش. وترد إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار الشرق الأوسط, أخبار تركيا اليوم, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار الشرق الأوسط, أخبار تركيا اليوم, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم
أردوغان: الصراع الإقليمي يدخل مرحلة "الجمود الجيوستراتيجي"
صرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن الصراع الإقليمي الذي اندلع على خلفية الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران، دخل مرحلة "الجمود الجيوستراتيجي".
وجاءت تصريحات أردوغان، اليوم السبت، خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته، بحسب ما أفادت به الرئاسة التركية.
وأوضح رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، برهان الدين دوران، في بيان، أن الاتصال تناول التحديات الأمنية في المنطقة
، والقمة المرتقبة للحلف.
وفي ما يتعلق بالتوترات المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط، أشار أردوغان إلى أن مسار الصراع، الذي بدأ بالتدخل ضد إيران، تطور ليصل إلى حالة من "الجمود الجيوستراتيجي".
وشدد الرئيس التركي على ضرورة تكثيف المجتمع الدولي جهوده لإنهاء الصراع، محذرا من تداعيات استمرار التوتر على استقرار المنطقة.
وكان الرئيس أردوغان قد أكد، الأربعاء الماضي، أن الحكومة التركية تهدف إلى منع البلاد من "إشعال فتيل" الصراع في الشرق الأوسط
من خلال تجنب فخاخ المعارضة.
وقال في كلمة ألقاها، خلال اجتماع كتلة "حزب العدالة والتنمية" الحاكم في البرلمان التركي: "نحن مصممون على إبقاء تركيا بعيدة عن هذا الصراع
".
وبحسب قوله، فإن الحرب التي بدأت في المنطقة في 28 فبراير/شباط واستمرت لأكثر من شهر، تزيد من التهديدات الأمنية.
وأشار الزعيم التركي إلى أن "أولويتنا هي ضمان نجاة بلدنا بنجاح من هذه الفترة المضطربة".
وأكد أن السلطات التركية تتصرف "بحذر وضبط النفس والتوازن والعقلانية"، متجنبةً الخطوات التي قد تجر البلاد إلى الصراع.
وأضاف: "ما نأمله هو فتح الطريق نحو السلام دون إراقة مزيد من الدماء، وسنواصل الإسهام من أجل تحقيق ذلك".
وشدد على أن "الحكومة الإسرائيلية هي المسؤولة الأولى عن هذه الحرب غير المشروعة التي لم تكتف بتحويل منطقتنا إلى ساحة نار، بل وضعت أيضا عبئا اقتصاديا على البشرية جمعاء".
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ غارات على أهداف في إيران
، بما في ذلك العاصمة الإيرانية طهران، بدأتها في 28 فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وترد إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.