أردوغان: الصراع الإقليمي يدخل مرحلة "الجمود الجيوستراتيجي"

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
روسيا والعالم
روسيا والعالم العربي.. علاقات راسخة تقوم على التعاون والاحترام المتبادل
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
09:03 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
الروك الروسي كمرآة للتحولات الاجتماعية عبر الزمن
09:13 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
09:44 GMT
16 د
من الملعب
منتخب العراق يتأهل للمونديال بعد 40 عاما.. ومصر تفاجئ إسبانيا وتفقدها صدارة التصنيف
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:33 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
11:03 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:12 GMT
19 د
مرايا العلوم
ضرب المفاعلات في إيران وإسرائيل يثير الرعب من التلوث الإشعاعي، وبحث مصري يغير تاريخ القردة العليا، وخلية من خنزير تقاوم سرطان العين
11:31 GMT
29 د
خطوط التماس
نضال بيروت ضد الانتداب حتى تحقيق الاستقلال
12:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:49 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
بعد إعلان تحرير لوغانسك بالكامل، ماذا يبقي لإتمام العملية العسكرية في أوكرانيا؟ خبير يجيب
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تحوّل "صراع الثقافات" إلى ثراء فني في تجربته المسرحية
16:34 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
الكرملين يؤكد على ضرورة سحب كييف لقواتها من دونباس، والجيش الإسرائيلي يؤكد أن نزع سلاح حزب الله غير واقعي
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
الحرب على إيران: ما مسارات التصعيد العسكري بعد فشل جهود الوساطة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
حين تحترق الكتب.. صمود الذاكرة في وجه آلة الحرب
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
08:28 GMT
32 د
من الملعب
منتخب العراق يتأهل للمونديال بعد 40 عاما.. ومصر تفاجئ إسبانيا وتفقدها صدارة التصنيف
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
موسيقى الـ"راب" العربية.. هل يحافظ "فن الشارع" على وفائه لجذوره؟
09:34 GMT
25 د
خطوط التماس
نضال بيروت ضد الانتداب حتى تحقيق الاستقلال
10:03 GMT
44 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
11:03 GMT
26 د
صدى الحياة
حين تحترق الكتب.. صمود الذاكرة في وجه آلة الحرب
11:29 GMT
29 د
مساحة حرة
زيادة رسوم العبور عبر معبر طابا المصري يربك خطط الإسرائيليين في السفر
12:03 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
الحرب على إيران: ما مسارات التصعيد العسكري بعد فشل جهود الوساطة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
16:33 GMT
13 د
عالم سبوتنيك
تحذيرات من استهداف محطة بوشهر النووية.. وإيران تقول إنها لم ترفض المشاركة في مفاوضات باكستان
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
بعد إعلان تحرير لوغانسك بالكامل، ماذا يبقي لإتمام العملية العسكرية في أوكرانيا؟ خبير يجيب
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
أردوغان: الصراع الإقليمي يدخل مرحلة "الجمود الجيوستراتيجي"
أردوغان: الصراع الإقليمي يدخل مرحلة "الجمود الجيوستراتيجي"
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن الصراع الإقليمي الذي اندلع على خلفية الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران، دخل مرحلة "الجمود الجيوستراتيجي". 04.04.2026, سبوتنيك عربي
وجاءت تصريحات أردوغان، اليوم السبت، خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته، بحسب ما أفادت به الرئاسة التركية. وأوضح رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، برهان الدين دوران، في بيان، أن الاتصال تناول التحديات الأمنية في المنطقة، والقمة المرتقبة للحلف. وشدد الرئيس التركي على ضرورة تكثيف المجتمع الدولي جهوده لإنهاء الصراع، محذرا من تداعيات استمرار التوتر على استقرار المنطقة.وكان الرئيس أردوغان قد أكد، الأربعاء الماضي، أن الحكومة التركية تهدف إلى منع البلاد من "إشعال فتيل" الصراع في الشرق الأوسط من خلال تجنب فخاخ المعارضة.وقال في كلمة ألقاها، خلال اجتماع كتلة "حزب العدالة والتنمية" الحاكم في البرلمان التركي: "نحن مصممون على إبقاء تركيا بعيدة عن هذا الصراع".وأشار الزعيم التركي إلى أن "أولويتنا هي ضمان نجاة بلدنا بنجاح من هذه الفترة المضطربة".وأكد أن السلطات التركية تتصرف "بحذر وضبط النفس والتوازن والعقلانية"، متجنبةً الخطوات التي قد تجر البلاد إلى الصراع.وشدد على أن "الحكومة الإسرائيلية هي المسؤولة الأولى عن هذه الحرب غير المشروعة التي لم تكتف بتحويل منطقتنا إلى ساحة نار، بل وضعت أيضا عبئا اقتصاديا على البشرية جمعاء".وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ غارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة الإيرانية طهران، بدأتها في 28 فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش. وترد إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
أخبار الشرق الأوسط, أخبار تركيا اليوم, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم
صرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن الصراع الإقليمي الذي اندلع على خلفية الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران، دخل مرحلة "الجمود الجيوستراتيجي".
وجاءت تصريحات أردوغان، اليوم السبت، خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته، بحسب ما أفادت به الرئاسة التركية.
14:22 GMT
وأوضح رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، برهان الدين دوران، في بيان، أن الاتصال تناول التحديات الأمنية في المنطقة، والقمة المرتقبة للحلف.
وفي ما يتعلق بالتوترات المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط، أشار أردوغان إلى أن مسار الصراع، الذي بدأ بالتدخل ضد إيران، تطور ليصل إلى حالة من "الجمود الجيوستراتيجي".
وشدد الرئيس التركي على ضرورة تكثيف المجتمع الدولي جهوده لإنهاء الصراع، محذرا من تداعيات استمرار التوتر على استقرار المنطقة.
وكان الرئيس أردوغان قد أكد، الأربعاء الماضي، أن الحكومة التركية تهدف إلى منع البلاد من "إشعال فتيل" الصراع في الشرق الأوسط من خلال تجنب فخاخ المعارضة.
وقال في كلمة ألقاها، خلال اجتماع كتلة "حزب العدالة والتنمية" الحاكم في البرلمان التركي: "نحن مصممون على إبقاء تركيا بعيدة عن هذا الصراع".

وبحسب قوله، فإن الحرب التي بدأت في المنطقة في 28 فبراير/شباط واستمرت لأكثر من شهر، تزيد من التهديدات الأمنية.

وأشار الزعيم التركي إلى أن "أولويتنا هي ضمان نجاة بلدنا بنجاح من هذه الفترة المضطربة".
وأكد أن السلطات التركية تتصرف "بحذر وضبط النفس والتوازن والعقلانية"، متجنبةً الخطوات التي قد تجر البلاد إلى الصراع.
وأضاف: "ما نأمله هو فتح الطريق نحو السلام دون إراقة مزيد من الدماء، وسنواصل الإسهام من أجل تحقيق ذلك".
وشدد على أن "الحكومة الإسرائيلية هي المسؤولة الأولى عن هذه الحرب غير المشروعة التي لم تكتف بتحويل منطقتنا إلى ساحة نار، بل وضعت أيضا عبئا اقتصاديا على البشرية جمعاء".
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ غارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة الإيرانية طهران، بدأتها في 28 فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وترد إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
