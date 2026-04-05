إسرائيل تعلن اغتيال المسؤول عن النشاط التجاري في الحرس الثوري الإيراني

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
روسيا والعالم
روسيا والعالم العربي.. علاقات راسخة تقوم على التعاون والاحترام المتبادل
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
09:03 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
الروك الروسي كمرآة للتحولات الاجتماعية عبر الزمن
09:13 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
09:44 GMT
16 د
من الملعب
منتخب العراق يتأهل للمونديال بعد 40 عاما.. ومصر تفاجئ إسبانيا وتفقدها صدارة التصنيف
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:33 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
11:03 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:12 GMT
19 د
مرايا العلوم
ضرب المفاعلات في إيران وإسرائيل يثير الرعب من التلوث الإشعاعي، وبحث مصري يغير تاريخ القردة العليا، وخلية من خنزير تقاوم سرطان العين
11:31 GMT
29 د
خطوط التماس
نضال بيروت ضد الانتداب حتى تحقيق الاستقلال
12:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:49 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
بعد إعلان تحرير لوغانسك بالكامل، ماذا يبقي لإتمام العملية العسكرية في أوكرانيا؟ خبير يجيب
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تحوّل "صراع الثقافات" إلى ثراء فني في تجربته المسرحية
16:34 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
الكرملين يؤكد على ضرورة سحب كييف لقواتها من دونباس، والجيش الإسرائيلي يؤكد أن نزع سلاح حزب الله غير واقعي
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
الحرب على إيران: ما مسارات التصعيد العسكري بعد فشل جهود الوساطة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
حين تحترق الكتب.. صمود الذاكرة في وجه آلة الحرب
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
08:28 GMT
32 د
من الملعب
منتخب العراق يتأهل للمونديال بعد 40 عاما.. ومصر تفاجئ إسبانيا وتفقدها صدارة التصنيف
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
موسيقى الـ"راب" العربية.. هل يحافظ "فن الشارع" على وفائه لجذوره؟
09:34 GMT
25 د
خطوط التماس
نضال بيروت ضد الانتداب حتى تحقيق الاستقلال
10:03 GMT
44 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
11:03 GMT
26 د
صدى الحياة
حين تحترق الكتب.. صمود الذاكرة في وجه آلة الحرب
11:29 GMT
29 د
مساحة حرة
زيادة رسوم العبور عبر معبر طابا المصري يربك خطط الإسرائيليين في السفر
12:03 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
الحرب على إيران: ما مسارات التصعيد العسكري بعد فشل جهود الوساطة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
16:33 GMT
13 د
عالم سبوتنيك
تحذيرات من استهداف محطة بوشهر النووية.. وإيران تقول إنها لم ترفض المشاركة في مفاوضات باكستان
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
بعد إعلان تحرير لوغانسك بالكامل، ماذا يبقي لإتمام العملية العسكرية في أوكرانيا؟ خبير يجيب
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
إسرائيل تعلن اغتيال المسؤول عن النشاط التجاري في الحرس الثوري الإيراني
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، القضاء على المسؤول عن "النشاط التجاري" في مقر النفط التابع للحرس الثوري الإيراني في غارة جوية قبل يومين على طهران. 05.04.2026, سبوتنيك عربي
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "هاجم سلاح الجو، بتوجيه استخباراتي من هيئة الاستخبارات العسكرية، وقضى في منطقة طهران قبل يومين (الجمعة) على المدعو محمد رضا أشرفي كاهي، وهو قائد كبير في مقر النفط التابع للحرس الثوري، وكان يشغل منصب المسؤول عن النشاط التجاري في المقر".وزعم أن "مقر النفط"، الخاضع لقائد الحرس الثوري الإيراني، يسهم في "استمرار النشاط والتعاظم العسكري للحرس الثوري، من خلال أرباح ناتجة عن بيع النفط، مع الالتفاف على العقوبات الدولية".وأضاف أن أشرفي "أدار النشاط التجاري لمقر النفط، الذي تُقدّر قيمته بمليارات الدولارات سنويًا، ويسهم في تطوير القدرات العسكرية للحرس الثوري". كما زعم الجيش الإسرائيلي أن تلك العملية تأتي "بعد القضاء على المدعو جمشيد إسحاقي، قائد مقر النفط للقوات المسلحة، وتشكل ضربة إضافية قاسية لاقتصاد الأجهزة الأمنية في إيران".وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل شن غارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة الإيرانية طهران، بدأتاها في 28 شباط/فبراير الماضي، ما خلّف أضرارًا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وترد إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أميركية في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما في دول الخليج والأردن.
14:36 GMT 05.04.2026
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، القضاء على المسؤول عن "النشاط التجاري" في مقر النفط التابع للحرس الثوري الإيراني في غارة جوية قبل يومين على طهران.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "هاجم سلاح الجو، بتوجيه استخباراتي من هيئة الاستخبارات العسكرية، وقضى في منطقة طهران قبل يومين (الجمعة) على المدعو محمد رضا أشرفي كاهي، وهو قائد كبير في مقر النفط التابع للحرس الثوري، وكان يشغل منصب المسؤول عن النشاط التجاري في المقر".
وزعم أن "مقر النفط"، الخاضع لقائد الحرس الثوري الإيراني، يسهم في "استمرار النشاط والتعاظم العسكري للحرس الثوري، من خلال أرباح ناتجة عن بيع النفط، مع الالتفاف على العقوبات الدولية".
وأضاف أن أشرفي "أدار النشاط التجاري لمقر النفط، الذي تُقدّر قيمته بمليارات الدولارات سنويًا، ويسهم في تطوير القدرات العسكرية للحرس الثوري". كما زعم الجيش الإسرائيلي أن تلك العملية تأتي "بعد القضاء على المدعو جمشيد إسحاقي، قائد مقر النفط للقوات المسلحة، وتشكل ضربة إضافية قاسية لاقتصاد الأجهزة الأمنية في إيران".
وقوع انفجار في مبنى عقب غارة إسرائيلية، وسط تصاعد الأعمال العدائية بين إسرائيل وحزب الله اللبناني في بيروت، لبنان، 31 مارس/ آذار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2026
4 قتلى و39 مصابا في غارة إسرائيلية على منطقة الجناح جنوبي بيروت
14:11 GMT
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل شن غارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة الإيرانية طهران، بدأتاها في 28 شباط/فبراير الماضي، ما خلّف أضرارًا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.

وترد إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أميركية في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما في دول الخليج والأردن.
