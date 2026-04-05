https://sarabic.ae/20260405/إسرائيل-تعلن-اغتيال-المسؤول-عن-النشاط-التجاري-في-الحرس-الثوري-الإيراني-1112303009.html
إسرائيل تعلن اغتيال المسؤول عن النشاط التجاري في الحرس الثوري الإيراني
إسرائيل تعلن اغتيال المسؤول عن النشاط التجاري في الحرس الثوري الإيراني
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، القضاء على المسؤول عن "النشاط التجاري" في مقر النفط التابع للحرس الثوري الإيراني في غارة جوية قبل يومين على طهران. 05.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-05T14:36+0000
2026-04-05T14:36+0000
2026-04-05T14:36+0000
مجتمع
موسكو
واشنطن
أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم
اسرائيل
أخبار ايران اليوم
أخبار الخليج
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/10/1110426413_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_2bf5d88e9640e7320655c8c8f74d2737.jpg
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "هاجم سلاح الجو، بتوجيه استخباراتي من هيئة الاستخبارات العسكرية، وقضى في منطقة طهران قبل يومين (الجمعة) على المدعو محمد رضا أشرفي كاهي، وهو قائد كبير في مقر النفط التابع للحرس الثوري، وكان يشغل منصب المسؤول عن النشاط التجاري في المقر".وزعم أن "مقر النفط"، الخاضع لقائد الحرس الثوري الإيراني، يسهم في "استمرار النشاط والتعاظم العسكري للحرس الثوري، من خلال أرباح ناتجة عن بيع النفط، مع الالتفاف على العقوبات الدولية".وأضاف أن أشرفي "أدار النشاط التجاري لمقر النفط، الذي تُقدّر قيمته بمليارات الدولارات سنويًا، ويسهم في تطوير القدرات العسكرية للحرس الثوري". كما زعم الجيش الإسرائيلي أن تلك العملية تأتي "بعد القضاء على المدعو جمشيد إسحاقي، قائد مقر النفط للقوات المسلحة، وتشكل ضربة إضافية قاسية لاقتصاد الأجهزة الأمنية في إيران".وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل شن غارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة الإيرانية طهران، بدأتاها في 28 شباط/فبراير الماضي، ما خلّف أضرارًا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وترد إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أميركية في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما في دول الخليج والأردن.
https://sarabic.ae/20260405/الصحة-اللبنانية-4-قتلى-و39-مصابا-في-غارة-إسرائيلية-على-منطقة-الجناح-جنوبي-بيروت-1112302792.html
موسكو
واشنطن
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/10/1110426413_86:0:1222:852_1920x0_80_0_0_65be5937ee0c7d579f34bb16747d01c2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
موسكو, واشنطن, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, اسرائيل, أخبار ايران اليوم, أخبار الخليج
موسكو, واشنطن, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, اسرائيل, أخبار ايران اليوم, أخبار الخليج
إسرائيل تعلن اغتيال المسؤول عن النشاط التجاري في الحرس الثوري الإيراني
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، القضاء على المسؤول عن "النشاط التجاري" في مقر النفط التابع للحرس الثوري الإيراني في غارة جوية قبل يومين على طهران.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "هاجم سلاح الجو، بتوجيه استخباراتي من هيئة الاستخبارات العسكرية، وقضى في منطقة طهران قبل يومين (الجمعة) على المدعو محمد رضا أشرفي كاهي، وهو قائد كبير في مقر النفط التابع للحرس الثوري، وكان يشغل منصب المسؤول عن النشاط التجاري في المقر".
وزعم أن "مقر النفط"، الخاضع لقائد الحرس الثوري الإيراني، يسهم في "استمرار النشاط والتعاظم العسكري للحرس الثوري، من خلال أرباح ناتجة عن بيع النفط، مع الالتفاف على العقوبات الدولية".
وأضاف أن أشرفي "أدار النشاط التجاري لمقر النفط، الذي تُقدّر قيمته بمليارات الدولارات سنويًا، ويسهم في تطوير القدرات العسكرية للحرس الثوري". كما زعم الجيش الإسرائيلي أن تلك العملية تأتي "بعد القضاء على المدعو جمشيد إسحاقي، قائد مقر النفط للقوات المسلحة، وتشكل ضربة إضافية قاسية لاقتصاد الأجهزة الأمنية في إيران".
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل شن غارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة الإيرانية طهران، بدأتاها في 28 شباط/فبراير الماضي، ما خلّف أضرارًا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وترد إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أميركية في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما في دول الخليج والأردن.