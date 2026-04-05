https://sarabic.ae/20260405/الصحة-اللبنانية-4-قتلى-و39-مصابا-في-غارة-إسرائيلية-على-منطقة-الجناح-جنوبي-بيروت-1112302792.html

4 قتلى و39 مصابا في غارة إسرائيلية على منطقة الجناح جنوبي بيروت

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأحد، مقتل أربعة أشخاص وإصابة 39 آخرين بجروح، في حصيلة أولية لغارة شنتها إسرائيل على منطقة الجناح جنوبي العاصمة بيروت. 05.04.2026, سبوتنيك عربي

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار لبنان

لبنان

أخبار حزب الله

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/04/1112272660_0:0:1698:955_1920x0_80_0_0_94d3f48e4116a4d78b0cedd603a52988.jpg

وأوضح مركز عمليات طوارئ الصحة التابع للوزارة، في بيان نشرته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، أن "غارة العدو الإسرائيلي على منطقة الجناح أدت، في حصيلة أولية، إلى مقتل أربعة مواطنين وإصابة 39 آخرين بجروح".وكان "حزب الله" اللبناني قد أعلن استهداف بارجة عسكرية إسرائيلية كانت تتحضر لتنفيذ هجمات على الأراضي اللبنانية، وذلك قبالة السواحل اللبنانية.وأوضح الحزب في البيان أن العملية نُفذت بصاروخ كروز بحري بعد رصد الهدف لساعات، مؤكدًا أن الإصابة كانت مباشرة.ويُذكر أنها المرة الأولى التي يستهدف فيها حزب الله بارجة حربية إسرائيلية منذ عام 2006 خلال حرب تموز، حين أعلن الأمين العام السابق لحزب الله اللبناني حسن نصر الله وقتها استهداف البارجة "ساعر" خلال اتصال هاتفي مباشر مع قناة المنار.ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مسؤول أمني نفيه استهداف حزب الله لسفينة تابعة لسلاح البحرية الإسرائيلي، مؤكدًا أن الحديث عن هذا الحادث "غير معروف".وشن "حزب الله" اللبناني، في 1 مارس/ آذار الماضي، وبعد نحو 15 شهرا على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة وعدم التزام تل أبيب باتفاق وقف إطلاق النار، هجوما بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل، الذي تزامن مع اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، إثر ضربات أمريكية إسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي.وردت إسرائيل بقصف جوي واسع استهدف مواقع في الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب وشرق لبنان، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات، وأكدت أنها بدأت عملية عسكرية جديدة ضد "حزب الله".

أخبار لبنان

لبنان

سبوتنيك عربي

2026

الأخبار

ar_EG

