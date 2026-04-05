إيطاليا تفرض قيودا على وقود الطائرات بسبب نقص الإمدادات

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
روسيا والعالم
روسيا والعالم العربي.. علاقات راسخة تقوم على التعاون والاحترام المتبادل
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
09:03 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
الروك الروسي كمرآة للتحولات الاجتماعية عبر الزمن
09:13 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
09:44 GMT
16 د
من الملعب
منتخب العراق يتأهل للمونديال بعد 40 عاما.. ومصر تفاجئ إسبانيا وتفقدها صدارة التصنيف
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:33 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
11:03 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:12 GMT
19 د
مرايا العلوم
ضرب المفاعلات في إيران وإسرائيل يثير الرعب من التلوث الإشعاعي، وبحث مصري يغير تاريخ القردة العليا، وخلية من خنزير تقاوم سرطان العين
11:31 GMT
29 د
خطوط التماس
نضال بيروت ضد الانتداب حتى تحقيق الاستقلال
12:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:49 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
بعد إعلان تحرير لوغانسك بالكامل، ماذا يبقي لإتمام العملية العسكرية في أوكرانيا؟ خبير يجيب
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تحوّل "صراع الثقافات" إلى ثراء فني في تجربته المسرحية
16:34 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
الكرملين يؤكد على ضرورة سحب كييف لقواتها من دونباس، والجيش الإسرائيلي يؤكد أن نزع سلاح حزب الله غير واقعي
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
الحرب على إيران: ما مسارات التصعيد العسكري بعد فشل جهود الوساطة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
حين تحترق الكتب.. صمود الذاكرة في وجه آلة الحرب
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
08:28 GMT
32 د
من الملعب
منتخب العراق يتأهل للمونديال بعد 40 عاما.. ومصر تفاجئ إسبانيا وتفقدها صدارة التصنيف
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
موسيقى الـ"راب" العربية.. هل يحافظ "فن الشارع" على وفائه لجذوره؟
09:34 GMT
25 د
خطوط التماس
نضال بيروت ضد الانتداب حتى تحقيق الاستقلال
10:03 GMT
44 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
11:03 GMT
26 د
صدى الحياة
حين تحترق الكتب.. صمود الذاكرة في وجه آلة الحرب
11:29 GMT
29 د
مساحة حرة
زيادة رسوم العبور عبر معبر طابا المصري يربك خطط الإسرائيليين في السفر
12:03 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
الحرب على إيران: ما مسارات التصعيد العسكري بعد فشل جهود الوساطة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
16:33 GMT
13 د
عالم سبوتنيك
تحذيرات من استهداف محطة بوشهر النووية.. وإيران تقول إنها لم ترفض المشاركة في مفاوضات باكستان
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
بعد إعلان تحرير لوغانسك بالكامل، ماذا يبقي لإتمام العملية العسكرية في أوكرانيا؟ خبير يجيب
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
إيطاليا تفرض قيودا على وقود الطائرات بسبب نقص الإمدادات
أصدرت عدة مطارات في إيطاليا، اليوم الأحد، تحذيرات من محدودية إمدادات وقود الطائرات خلال الأيام المقبلة، في ظل تداعيات التوترات في الشرق الأوسط. 05.04.2026, سبوتنيك عربي
ووفقا لإشعارات الطيارين "نوتام"، فقد فُرضت قيود على التزود بالوقود في مطارات بولونيا، وميلانو ليناتين وتريفيزو، والبندقية، إذ تم تحديد سقف لبعض الرحلات، مع إعطاء الأولوية للرحلات الطبية والرسمية وطويلة المدى، بينما قد تُفرض حدود على الرحلات القصيرة.ويأتي ذلك في وقت تعتمد فيه أوروبا بشكل كبير على واردات وقود الطائرات من الخليج، وسط تحذيرات من احتمال تفاقم الأزمة خلال الأسابيع المقبلة.وفي سياق متصل، أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، اليوم الأحد، أن زيارتها لثلاث دول خليجية، هي السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة، تهدف إلى حماية المصالح الوطنية الإيطالية داخليا وخارجيا.وشددت على أن الهدف من الزيارة ليس مجرد ظهور إعلامي، بل تعزيز التضامن مع الدول الصديقة ودعم التعاون لمواجهة التحديات الاقتصادية، وفقا لوكالة أنباء "أنسا" الإيطالية.وأكدت أن بناء علاقات قوية مع شركاء موثوقين في مناطق استراتيجية هو السبيل الأمثل لحماية مصالح إيطاليا ووظائف مواطنيها ومستقبل البلاد.
أصدرت عدة مطارات في إيطاليا، اليوم الأحد، تحذيرات من محدودية إمدادات وقود الطائرات خلال الأيام المقبلة، في ظل تداعيات التوترات في الشرق الأوسط.
ووفقا لإشعارات الطيارين "نوتام"، فقد فُرضت قيود على التزود بالوقود في مطارات بولونيا، وميلانو ليناتين وتريفيزو، والبندقية، إذ تم تحديد سقف لبعض الرحلات، مع إعطاء الأولوية للرحلات الطبية والرسمية وطويلة المدى، بينما قد تُفرض حدود على الرحلات القصيرة.
وأوضحت شركة "سيف" المشغلة لعدد من المطارات، أن القيود محدودة وتخص موردا واحدا فقط، مؤكدة استمرار عمل موردين آخرين بشكل طبيعي، فيما أكدت هيئة الطيران المدني الإيطالية أن الوضع لا يدعو للقلق حاليا، لكنه قد يتأثر إذا استمرت ضغوط الإمدادات.
ويأتي ذلك في وقت تعتمد فيه أوروبا بشكل كبير على واردات وقود الطائرات من الخليج، وسط تحذيرات من احتمال تفاقم الأزمة خلال الأسابيع المقبلة.
وفي سياق متصل، أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، اليوم الأحد، أن زيارتها لثلاث دول خليجية، هي السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة، تهدف إلى حماية المصالح الوطنية الإيطالية داخليا وخارجيا.
وشددت على أن الهدف من الزيارة ليس مجرد ظهور إعلامي، بل تعزيز التضامن مع الدول الصديقة ودعم التعاون لمواجهة التحديات الاقتصادية، وفقا لوكالة أنباء "أنسا" الإيطالية.
وأضافت ميلوني في مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل، أن عدم الاستقرار في الخليج يؤثر مباشرة على أسعار الطاقة، مشيرة إلى أن قطر تزود إيطاليا بـ10% من احتياجاتها من الغاز والخليج يغطي 15% من النفط.
وأكدت أن بناء علاقات قوية مع شركاء موثوقين في مناطق استراتيجية هو السبيل الأمثل لحماية مصالح إيطاليا ووظائف مواطنيها ومستقبل البلاد.
