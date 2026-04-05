إيطاليا تفرض قيودا على وقود الطائرات بسبب نقص الإمدادات
© Photo / Unsplash/ Angel Sinigerskyمحرك طائرة
© Photo / Unsplash/ Angel Sinigersky
تابعنا عبر
أصدرت عدة مطارات في إيطاليا، اليوم الأحد، تحذيرات من محدودية إمدادات وقود الطائرات خلال الأيام المقبلة، في ظل تداعيات التوترات في الشرق الأوسط.
ووفقا لإشعارات الطيارين "نوتام"، فقد فُرضت قيود على التزود بالوقود في مطارات بولونيا، وميلانو ليناتين وتريفيزو، والبندقية، إذ تم تحديد سقف لبعض الرحلات، مع إعطاء الأولوية للرحلات الطبية والرسمية وطويلة المدى، بينما قد تُفرض حدود على الرحلات القصيرة.
وأوضحت شركة "سيف" المشغلة لعدد من المطارات، أن القيود محدودة وتخص موردا واحدا فقط، مؤكدة استمرار عمل موردين آخرين بشكل طبيعي، فيما أكدت هيئة الطيران المدني الإيطالية أن الوضع لا يدعو للقلق حاليا، لكنه قد يتأثر إذا استمرت ضغوط الإمدادات.
ويأتي ذلك في وقت تعتمد فيه أوروبا بشكل كبير على واردات وقود الطائرات من الخليج، وسط تحذيرات من احتمال تفاقم الأزمة خلال الأسابيع المقبلة.
13 مارس, 11:07 GMT
وفي سياق متصل، أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، اليوم الأحد، أن زيارتها لثلاث دول خليجية، هي السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة، تهدف إلى حماية المصالح الوطنية الإيطالية داخليا وخارجيا.
وشددت على أن الهدف من الزيارة ليس مجرد ظهور إعلامي، بل تعزيز التضامن مع الدول الصديقة ودعم التعاون لمواجهة التحديات الاقتصادية، وفقا لوكالة أنباء "أنسا" الإيطالية.
خلال استقبال #رئيس_الدولة لها.. رئيسة وزراء إيطاليا تجدد إدانة الاعتداءات الإيرانية الإرهابية، وتؤكد تضامن بلادها مع دولة #الإمارات تجاه كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن نفسها والحفاظ على أمنها وسيادتها وضمان سلامة أراضيها ومواطنيها#وام https://t.co/9sgCRQQ0at pic.twitter.com/Mc2VI6xoLY— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) April 5, 2026
وأضافت ميلوني في مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل، أن عدم الاستقرار في الخليج يؤثر مباشرة على أسعار الطاقة، مشيرة إلى أن قطر تزود إيطاليا بـ10% من احتياجاتها من الغاز والخليج يغطي 15% من النفط.
وأكدت أن بناء علاقات قوية مع شركاء موثوقين في مناطق استراتيجية هو السبيل الأمثل لحماية مصالح إيطاليا ووظائف مواطنيها ومستقبل البلاد.