"حزب الله" يعلن استهداف بارجة إسرائيلية ويؤكد إصابتها

أعلن "حزب الله" اللبناني استهداف بارجة عسكرية إسرائيلية كانت تتحضر لتنفيذ هجمات على الأراضي اللبنانية، وذلك قبالة السواحل اللبنانية. 05.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-05T07:40+0000

2026-04-05T08:26+0000

وقال الحزب في بيان، اليوم الأحد: "دفاعا عن لبنان وشعبه، وفي إطار الرد على تمادي العدو الإسرائيلي في قصف القرى والمدن وتدمير البنى التحتية وتهجير المدنيين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 00:05 الأحد بارجة عسكرية إسرائيلية على بعد 68 ميلًا بحريًا قبالة السواحل اللبنانية، كانت تتحضر لتنفيذ اعتداءاتها على الأراضي اللبنانية".وأوضح الحزب في البيان أن العملية نُفذت بصاروخ كروز بحري بعد رصد الهدف لساعات، مؤكدًا أن الإصابة كانت مباشرة.ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مسؤول أمني نفيه استهداف حزب الله لسفينة تابعة لسلاح البحرية الإسرائيلي، مؤكدًا أن الحديث عن هذا الحادث "غير معروف".وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي في بيان اليوم الأحد: "مسؤول أمني ينفي استهداف حزب الله لسفينة تابعة لسلاح البحرية الإسرائيلي ويقول بأن هذا الحدث غير معروف".وشن "حزب الله" اللبناني، في 1 مارس/ آذار الماضي، وبعد نحو 15 شهرا على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة وعدم التزام تل أبيب باتفاق وقف إطلاق النار، هجوما بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل، الذي تزامن مع اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، إثر ضربات أمريكية إسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي.وردت إسرائيل بقصف جوي واسع استهدف مواقع في الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب وشرق لبنان، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات، وأكدت أنها بدأت عملية عسكرية جديدة ضد "حزب الله".الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد أفراده في معارك جنوبي لبنان

