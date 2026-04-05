https://sarabic.ae/20260405/رئيس-البرلمان-الإيراني-لترامب-منطقتنا-ستحترق-بأكملها-لأنك-تصر-على-اتباع-أوامر-نتنياهو-1112308611.html

رئيس البرلمان الإيراني لترامب: منطقتنا ستحترق بأكملها لأنك تصر على اتباع أوامر نتنياهو

سبوتنيك عربي

حذّر رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، من تداعيات ما وصفه بالسياسات المتهورة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدا أن المنطقة بأكملها ستشتعل وقد تنزلق... 05.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-05T17:48+0000

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

دونالد ترامب

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/14/1093962080_0:0:1640:923_1920x0_80_0_0_c9ac0b7ddda20c3d3c6a74ecc8d5b416.jpg

وقال قاليباف، إن "إصرار ترامب على اتباع توجهات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من شأنه إشعال الأوضاع في الشرق الأوسط"، مضيفا أن "تحركات ترامب المتهورة تجر الولايات المتحدة إلى جحيم قد يشمل كل عائلة أمريكية".وأكد رئيس البرلمان الإيراني أن اللجوء إلى القوة وارتكاب ما وصفها بـ"جرائم حرب" لن يحقق أي مكاسب سياسية، داعيًا إلى ضرورة تبني حلول قائمة على الحوار واحترام القوانين الدولية.واختتم قاليباف، تصريحاته بالتأكيد على أن الحل الحقيقي الوحيد يكمن في احترام حقوق الشعب الإيراني، مشيرا إلى أن تجاهل هذه الحقوق لن يؤدي إلا إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إيران بأن يكون يوم الثلاثاء المقبل هو "يوم تدمير محطات الكهرباء والجسور، ما لم يتم فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية".وكتب على منصة "تروث سوشيال": "سيكون يوم الثلاثاء يوم محطات الكهرباء ويوم الجسور، مجتمعين معا، في إيران، لن يكون هناك ما يشبهه إطلاقا!".ومضى موجها حديثه للقيادة الإيرانية: "افتحوا المضيق اللعين، أيها المجانين، وإلا فستعيشون في الجحيم وسترون ذلك بأنفسكم".وكان ترامب، كتب في منشور آخر على "تروث سوشيال"، أمس السبت: "أتذكرون عندما منحت إيران 10 أيام لعقد اتفاق أو فتح مضيق هرمز؟ الوقت ينفد - 48 ساعة فقط قبل أن يحل عليهم جحيم عظيم".يشار إلى أن ترامب أعلن تعليق تدمير محطات الطاقة الإيرانية لمدة 10 أيام، حتى الاثنين الموافق 6 نيسان/ أبريل الجاري.وكتب على "تروث سوشيال": "بناء على طلب الحكومة الإيرانية، يرجى اعتبار هذا البيان بمثابة إعلان عن تعليق فترة تدمير محطة الطاقة لمدة عشرة أيام، حتى يوم الاثنين الموافق 6 أبريل 2026، الساعة الثامنة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة".وفي 28 فبراير/ شباط 2026، شنت أمريكا وإسرائيل غارات جوية على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، ما أسفر عن أضرار وسقوط ضحايا مدنيين، وردت إيران بشن غارات على أراضٍ إسرائيلية ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.وقد أدى التصعيد حول إيران إلى حصار فعلي لمضيق هرمز، وهو ممر حيوي لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج العربي إلى السوق العالمية، كما أثر على مستوى صادرات وإنتاج النفط في المنطقة، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار.

https://sarabic.ae/20260405/ترامب-200-جندي-شاركوا-بعملية-إنقاذ-الطيار-الأمريكي-في-إيران-1112307501.html

https://sarabic.ae/20260405/إيران-مضيق-هرمز-سيفتح-عندما-تعوض-الأضرار-الناجمة-عن-الحرب-من-عائدات-رسوم-العبور-1112305575.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

