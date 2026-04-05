3 منتخبات عربية تتأهل إلى كأس الأمم الأفريقية تحت 17 عاما
سبوتنيك عربي
اختُتمت، مساء اليوم الأحد، منافسات بطولة شمال أفريقيا للناشئين تحت 17 عاما، التي استضافتها مدينة بنغازي الليبية، بإقامة الجولة الخامسة والأخيرة بمشاركة منتخبات... 05.04.2026, سبوتنيك عربي
اختُتمت، مساء اليوم الأحد، منافسات بطولة شمال أفريقيا للناشئين تحت 17 عاما، التي استضافتها مدينة بنغازي الليبية، بإقامة الجولة الخامسة والأخيرة بمشاركة منتخبات المغرب ومصر وتونس والجزائر إلى جانب ليبيا صاحبة الأرض.
وأسفرت البطولة عن تأهل ثلاثة منتخبات عربية إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية تحت 17 عامًا، المقرر إقامتها في المغرب خلال الفترة من 25 أبريل إلى 15 مايو 2026، وفق إعلان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف
)، بحسب ماذكرت مواقع رياضية.
وتصدر المنتخب المغربي جدول الترتيب برصيد 12 نقطة، بعدما واصل انتصاراته محققًا الفوز الرابع تواليًا على حساب ليبيا بنتيجة 3-1، ليحسم تأهله رسميًا قبل الجولة الأخيرة.
وجاء المنتخب الجزائري في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، عقب فوزه على نظيره المصري بهدف دون رد سجله عبد الرحمن زاوي في الدقيقة 47.
وحل المنتخب المصري في المركز الثالث برصيد 6 نقاط، ليكمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى النهائيات القارية.
وصعدت 3 منتخبات عربية إلى كأس الأمم الأفريقية تحت 17 عاماً وهي المغرب
ومصر والجزائر.