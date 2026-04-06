رئيس كوريا الجنوبية يعتذر لكوريا الديمقراطية عن حادثة الطائرات المسيرة
قدم الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ اعتذاراً عن إطلاق طائرات مسيرة باتجاه أراضي جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.
وقال الرئيس: "على الرغم من أن الحكومة لم تفعل ذلك، إلا أنني أعتذر للشمال عن التوتر العسكري غير الضروري الذي تسبب فيه هذا السلوك المتهور".في أوائل يناير، أفاد الجيش الكوري الديمقراطي أن طائرات مسيرة انطلقت من جمهورية كوريا انتهكت مجالها الجوي في 27 سبتمبر و4 يناير.في الوقت نفسه، ظهر طالب دراسات عليا يبلغ من العمر 30 عامًا في مقابلة إعلامية، مدعيًا أنه قام بتشغيل طائرات مسيرة فوق كوريا الديمقراطية بين سبتمبر ويناير لقياس مستويات الإشعاع في المنشآت النووية التابعة لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.وكانت النيابة العامة في كوريا الجنوبية قد وجهت سابقًا تهمة مساعدة العدو لثلاثة مدنيين، من بينهم طالب الدراسات العليا. كما كانت أجهزة إنفاذ القانون تحقق في صلات هؤلاء الأفراد بضباط المخابرات العسكرية.
07:07 GMT 06.04.2026
© AP Photo / Ahn Young-joon, Poolالحدود بين كوريا الجنوبية و كوريا الشمالية - الجنود - الجيش الكوري الجنوبي والشمالي، 12 ديسمبر/ كانون الأول 2018
الحدود بين كوريا الجنوبية و كوريا الشمالية - الجنود - الجيش الكوري الجنوبي والشمالي، 12 ديسمبر/ كانون الأول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2026
وقال الرئيس: "على الرغم من أن الحكومة لم تفعل ذلك، إلا أنني أعتذر للشمال عن التوتر العسكري غير الضروري الذي تسبب فيه هذا السلوك المتهور".

في يناير/كانون الثاني، اتهمت كوريا الشمالية أن طائرات مسيرة أُطلقت من الجنوب انتهكت مجالها الجوي. ووصفت بيونغ يانغ ذلك بأنه استفزاز خطير، وأكدت إسقاط الطائرات المسيرة.

زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية، كيم جونغ أون - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2026
كيم جونغ أون يعلن رسميا كوريا الجنوبية دولة معادية
23 مارس, 22:35 GMT
في الوقت نفسه، ظهر طالب دراسات عليا يبلغ من العمر 30 عامًا في مقابلة إعلامية، مدعيًا أنه قام بتشغيل طائرات مسيرة فوق كوريا الديمقراطية بين سبتمبر ويناير لقياس مستويات الإشعاع في المنشآت النووية التابعة لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.
وكانت النيابة العامة في كوريا الجنوبية قد وجهت سابقًا تهمة مساعدة العدو لثلاثة مدنيين، من بينهم طالب الدراسات العليا. كما كانت أجهزة إنفاذ القانون تحقق في صلات هؤلاء الأفراد بضباط المخابرات العسكرية.
