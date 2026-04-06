https://sarabic.ae/20260406/رئيس-كوريا-الجنوبية-يعتذر-لكوريا-الديمقراطية-عن-حادثة-الطائرات-المسيرة-1112318303.html
رئيس كوريا الجنوبية يعتذر لكوريا الديمقراطية عن حادثة الطائرات المسيرة
سبوتنيك عربي
قدم الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ اعتذاراً عن إطلاق طائرات مسيرة باتجاه أراضي جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. 06.04.2026, سبوتنيك عربي
كوريا
كوريا الجنوبية
كوريا الشمالية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103744/66/1037446654_0:0:3135:1763_1920x0_80_0_0_e75091d047d303d25dd2275f00a6f448.jpg
كوريا الجنوبية
كوريا الشمالية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103744/66/1037446654_272:0:3003:2048_1920x0_80_0_0_742790a9d3368da1405dd9390273be7c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
قدم الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ اعتذاراً عن إطلاق طائرات مسيرة باتجاه أراضي جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.
وقال الرئيس: "على الرغم من أن الحكومة لم تفعل ذلك، إلا أنني أعتذر للشمال عن التوتر العسكري غير الضروري الذي تسبب فيه هذا السلوك المتهور".
في يناير/كانون الثاني، اتهمت كوريا الشمالية أن طائرات مسيرة أُطلقت من الجنوب انتهكت مجالها الجوي. ووصفت بيونغ يانغ ذلك بأنه استفزاز خطير، وأكدت إسقاط الطائرات المسيرة.
في أوائل يناير، أفاد الجيش الكوري الديمقراطي أن طائرات مسيرة انطلقت من جمهورية كوريا انتهكت مجالها الجوي في 27 سبتمبر و4 يناير.
في الوقت نفسه، ظهر طالب دراسات عليا يبلغ من العمر 30 عامًا في مقابلة إعلامية، مدعيًا أنه قام بتشغيل طائرات مسيرة فوق كوريا الديمقراطية بين سبتمبر ويناير لقياس مستويات الإشعاع في المنشآت النووية التابعة لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.
وكانت النيابة العامة في كوريا الجنوبية قد وجهت سابقًا تهمة مساعدة العدو لثلاثة مدنيين، من بينهم طالب الدراسات العليا. كما كانت أجهزة إنفاذ القانون تحقق في صلات هؤلاء الأفراد بضباط المخابرات العسكرية.