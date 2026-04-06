مبادرة استراتيجية روسية لإنشاء مركز لوجستي للطاقة والحبوب في مصر

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
08:28 GMT
32 د
من الملعب
منتخب العراق يتأهل للمونديال بعد 40 عاما.. ومصر تفاجئ إسبانيا وتفقدها صدارة التصنيف
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
موسيقى الـ"راب" العربية.. هل يحافظ "فن الشارع" على وفائه لجذوره؟
09:34 GMT
25 د
خطوط التماس
نضال بيروت ضد الانتداب حتى تحقيق الاستقلال
10:03 GMT
44 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
11:03 GMT
26 د
صدى الحياة
حين تحترق الكتب.. صمود الذاكرة في وجه آلة الحرب
11:29 GMT
29 د
مساحة حرة
زيادة رسوم العبور عبر معبر طابا المصري يربك خطط الإسرائيليين في السفر
12:03 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
الحرب على إيران: ما مسارات التصعيد العسكري بعد فشل جهود الوساطة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
16:33 GMT
13 د
عالم سبوتنيك
تحذيرات من استهداف محطة بوشهر النووية.. وإيران تقول إنها لم ترفض المشاركة في مفاوضات باكستان
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
بعد إعلان تحرير لوغانسك بالكامل، ماذا يبقي لإتمام العملية العسكرية في أوكرانيا؟ خبير يجيب
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
08:30 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:49 GMT
11 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
10:03 GMT
9 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:12 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
10:26 GMT
34 د
نبض افريقيا
"إعلان القاهرة" يؤكد على ضرورة توحيد الموقف الأفريقي في ملف الهجرة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
مبادرة استراتيجية روسية لإنشاء مركز لوجستي للطاقة و الحبوب في مصر
16:03 GMT
29 د
بلا قيود
اقتصادي: العالم أمام تحول استراتيجي على مستوى الممرات البحرية قد ينهي عصر البترودولار
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: توغل القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية يعتبر انتهاكا صارخا وفق القانون الدولي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر... شريحة محمول لحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
استوديو وكالة سبوتنيك للبث الإذاعي في منتدى إكسبوفوروم الاقتصادي الدولي لعام 2017 - سبوتنيك عربي, 1920
راديو
يناقش صحفيو سبوتنيك عربي على أثير راديو سبوتنيك آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. وبإمكانكم الاستماع إلى إذاعة سبوتنيك على التردد 93,6 في لبنان، و93,3 في سوريا، و91.5 في العراق.
مبادرة استراتيجية روسية لإنشاء مركز لوجستي للطاقة والحبوب في مصر
مبادرة استراتيجية روسية لإنشاء مركز لوجستي للطاقة والحبوب في مصر
سبوتنيك عربي
في مبادرة استراتيجية، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا ومصر يمكنهما مناقشة مسألة إنشاء مركز للحبوب والطاقة على الأراضي المصرية. 06.04.2026, سبوتنيك عربي
مبادرة استراتيجية روسية لإنشاء مركز لوجستي للطاقة و الحبوب في مصر
مبادرة استراتيجية روسية لإنشاء مركز لوجستي للطاقة و الحبوب في مصر
جاء ذلك خلال لقاء بوتين مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في موسكو، حيث أكد الرئيس الروسي أن البلدين يجمعهما العديد من الخطط الجيدة، وأن الكثير منها يجري تنفيذه بالفعل.من جانبه، أعرب وزير الخارجية المصري عن تطلع بلاده لأن تصبح مقرا لمركزين لوجستيين للحبوب والطاقة.وزير الخارجية المصري، أكد أن هذا المركز اللوجستي يهدف إلى تحويل مصر إلى منصة إقليمية لدعم احتياجات الدول العربية والأفريقية من الحبوب والمنتجات النفطية الروسية.
مبادرة استراتيجية روسية لإنشاء مركز لوجستي للطاقة والحبوب في مصر

مبادرة استراتيجية روسية لإنشاء مركز لوجستي للطاقة و الحبوب في مصر
في مبادرة استراتيجية، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا ومصر يمكنهما مناقشة مسألة إنشاء مركز للحبوب والطاقة على الأراضي المصرية.
جاء ذلك خلال لقاء بوتين مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في موسكو، حيث أكد الرئيس الروسي أن البلدين يجمعهما العديد من الخطط الجيدة، وأن الكثير منها يجري تنفيذه بالفعل.
من جانبه، أعرب وزير الخارجية المصري عن تطلع بلاده لأن تصبح مقرا لمركزين لوجستيين للحبوب والطاقة.
وزير الخارجية المصري، أكد أن هذا المركز اللوجستي يهدف إلى تحويل مصر إلى منصة إقليمية لدعم احتياجات الدول العربية والأفريقية من الحبوب والمنتجات النفطية الروسية.
كما أوضح أن المحادثات عكست رغبة مشتركة لتعزيز العلاقات في مجالات التجارة والصناعة والسياحة والطاقة، مؤكدا على الدور الحيوي الذي تلعبه روسيا في تصدير الحبوب، واصفا إياها بأنها الشريك الأول لمصر في هذا المجال.
في هذا السياق، قال الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عمارة قناة، إن المبادرة الروسية لإنشاء مركز لوجستي للطاقة والحبوب في مصر تأتي في توقيت يشهد اضطرابا واضحا في المنظومة الدولية، خاصة على مستوى أمن الطاقة والأمن الغذائي.
وأضاف في حديثه لسبوتنيك أن المشروع يعكس توجها روسيا لتعزيز الاستقرار في هذين المجالين الحيويين.
وأكد أن روسيا تنظر إلى هذه المبادرة من منظور الشراكة مع الدول الصديقة والحليفة، وليس فقط من زاوية المصالح الضيقة، بما يسهم في دعم معادلة الأمن الغذائي والطاقوي عالميا.

في السياق نفسه، قالت مونيكا وليم، الباحثة في العلاقات الدولية، إن إنشاء مركز لوجيستي للطاقة والحبوب بالتعاون مع روسيا من شأنه أن يدعم مكانة مصر إقليميا، وسط أزمة طاقة وحبوب على المستوى الإقليمي نتيجة تطورات الحرب الأخيرة، وتعطل سلاسل الإمداد العالمية.

وأضافت أن هذه المبادرة يمكن أن تحول مصر من موقع المستهلك إلى موقع الموزع والوسيط والتحكم النسبي في تدفق الغذاء في المنطقة والإقليم، فضلا عن أنها خطوة نحو الاكتفاء الذاتي من الحبوب.
إلى ذلك، قال الدكتور رشاد عبده، أستاذ الاقتصاد، إن روسيا تتمتع بسمعة طيبة على صعيد العلاقات الاقتصادية والسياسية مع مصر، مما يجعل وجودها مهم جدا في هذه المرحلة.
وأشار عبده إلى أن إنشاء مركز لوجيستي للحبوب في ظل الظروف الحالية التي تمر بها المنطقة ينطوي على تحويل الأزمات إلى مكاسب، حيث سيبرز دوره المهم في ظل تعطل سلاسل الإمداد، بحسب قوله.
