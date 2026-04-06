مبادرة استراتيجية روسية لإنشاء مركز لوجستي للطاقة والحبوب في مصر
سبوتنيك عربي
في مبادرة استراتيجية، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا ومصر يمكنهما مناقشة مسألة إنشاء مركز للحبوب والطاقة على الأراضي المصرية. 06.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-06T14:27+0000
صبري سراج
صبري سراج
معد ومقدم برامج في إذاعة "سبوتنيك"
خالد عبد الجبار
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
في مبادرة استراتيجية، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا ومصر يمكنهما مناقشة مسألة إنشاء مركز للحبوب والطاقة على الأراضي المصرية.
جاء ذلك خلال لقاء بوتين مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في موسكو، حيث أكد الرئيس الروسي أن البلدين يجمعهما العديد من الخطط الجيدة، وأن الكثير منها يجري تنفيذه بالفعل.
من جانبه، أعرب وزير الخارجية المصري عن تطلع بلاده لأن تصبح مقرا لمركزين لوجستيين للحبوب والطاقة.
وزير الخارجية المصري، أكد أن هذا المركز اللوجستي يهدف إلى تحويل مصر إلى منصة إقليمية لدعم احتياجات الدول العربية والأفريقية من الحبوب والمنتجات النفطية الروسية.
كما أوضح أن المحادثات عكست رغبة مشتركة لتعزيز العلاقات في مجالات التجارة والصناعة والسياحة والطاقة، مؤكدا على الدور الحيوي الذي تلعبه روسيا في تصدير الحبوب، واصفا إياها بأنها الشريك الأول لمصر في هذا المجال.
في هذا السياق، قال الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عمارة قناة، إن المبادرة الروسية لإنشاء مركز لوجستي للطاقة والحبوب في مصر تأتي في توقيت يشهد اضطرابا واضحا في المنظومة الدولية، خاصة على مستوى أمن الطاقة والأمن الغذائي.
وأضاف في حديثه لسبوتنيك
أن المشروع يعكس توجها روسيا
لتعزيز الاستقرار في هذين المجالين الحيويين.
وأكد أن روسيا تنظر إلى هذه المبادرة من منظور الشراكة مع الدول الصديقة والحليفة، وليس فقط من زاوية المصالح الضيقة، بما يسهم في دعم معادلة الأمن الغذائي والطاقوي عالميا.
في السياق نفسه، قالت مونيكا وليم، الباحثة في العلاقات الدولية، إن إنشاء مركز لوجيستي للطاقة والحبوب بالتعاون مع روسيا من شأنه أن يدعم مكانة مصر إقليميا، وسط أزمة طاقة وحبوب على المستوى الإقليمي نتيجة تطورات الحرب الأخيرة، وتعطل سلاسل الإمداد العالمية.
وأضافت أن هذه المبادرة يمكن أن تحول مصر من موقع المستهلك إلى موقع الموزع والوسيط والتحكم النسبي في تدفق الغذاء في المنطقة والإقليم، فضلا عن أنها خطوة نحو الاكتفاء الذاتي من الحبوب
.
إلى ذلك، قال الدكتور رشاد عبده، أستاذ الاقتصاد، إن روسيا تتمتع بسمعة طيبة على صعيد العلاقات الاقتصادية والسياسية مع مصر، مما يجعل وجودها مهم جدا في هذه المرحلة.
وأشار عبده إلى أن إنشاء مركز لوجيستي للحبوب في ظل الظروف الحالية التي تمر بها المنطقة ينطوي على تحويل الأزمات إلى مكاسب، حيث سيبرز دوره المهم في ظل تعطل سلاسل الإمداد، بحسب قوله.