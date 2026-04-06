مبادرة استراتيجية روسية لإنشاء مركز لوجستي للطاقة والحبوب في مصر

في مبادرة استراتيجية، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا ومصر يمكنهما مناقشة مسألة إنشاء مركز للحبوب والطاقة على الأراضي المصرية.

جاء ذلك خلال لقاء بوتين مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في موسكو، حيث أكد الرئيس الروسي أن البلدين يجمعهما العديد من الخطط الجيدة، وأن الكثير منها يجري تنفيذه بالفعل.من جانبه، أعرب وزير الخارجية المصري عن تطلع بلاده لأن تصبح مقرا لمركزين لوجستيين للحبوب والطاقة.وزير الخارجية المصري، أكد أن هذا المركز اللوجستي يهدف إلى تحويل مصر إلى منصة إقليمية لدعم احتياجات الدول العربية والأفريقية من الحبوب والمنتجات النفطية الروسية.كما أوضح أن المحادثات عكست رغبة مشتركة لتعزيز العلاقات في مجالات التجارة والصناعة والسياحة والطاقة، مؤكدا على الدور الحيوي الذي تلعبه روسيا في تصدير الحبوب، واصفا إياها بأنها الشريك الأول لمصر في هذا المجال.وأضاف في حديثه لسبوتنيك أن المشروع يعكس توجها روسيا لتعزيز الاستقرار في هذين المجالين الحيويين.وأكد أن روسيا تنظر إلى هذه المبادرة من منظور الشراكة مع الدول الصديقة والحليفة، وليس فقط من زاوية المصالح الضيقة، بما يسهم في دعم معادلة الأمن الغذائي والطاقوي عالميا.وأضافت أن هذه المبادرة يمكن أن تحول مصر من موقع المستهلك إلى موقع الموزع والوسيط والتحكم النسبي في تدفق الغذاء في المنطقة والإقليم، فضلا عن أنها خطوة نحو الاكتفاء الذاتي من الحبوب.وأشار عبده إلى أن إنشاء مركز لوجيستي للحبوب في ظل الظروف الحالية التي تمر بها المنطقة ينطوي على تحويل الأزمات إلى مكاسب، حيث سيبرز دوره المهم في ظل تعطل سلاسل الإمداد، بحسب قوله.

صبري سراج https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/06/1108959096_0:0:854:853_100x100_80_0_0_784c4e9a76bf57412b429e05824a259d.jpg

