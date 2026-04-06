وزير الخارجية البحريني: انخفضت إمدادات النفط عبر مضيق هرمز بنسبة 90%

وزير الخارجية البحريني: انخفضت إمدادات النفط عبر مضيق هرمز بنسبة 90%

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني، أن مرور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز انخفض بأكثر من 90% منذ 28 فبراير. 06.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-06T05:05+0000

2026-04-06T05:05+0000

2026-04-06T05:24+0000

وقال الزياني: "منذ 28 فبراير، انخفضت حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز بأكثر من 90%".وأشار إلى أن "تداعيات هذا الوضع لم تعد مقتصرة على أسواق الطاقة أو الممرات الملاحية، بل تمتد لتشمل الأمن الغذائي العالمي، مع توقعات بتفاقم نقص الأسمدة وتزايد مخاطر الجوع".وأوضح وزير الخارجية أن حجم المخاطر العالمية هو ما دفع مملكة البحرين إلى تقديم مشروع قرار أمام مجلس الأمن، مشدداً على أن ما يحدث ليس نزاعاً إقليمياً، بل حالة طوارئ عالمية تتطلب استجابة دولية شاملة.وأشار الزياني إلى أن كل يوم يمر دون اتخاذ إجراء يقرب العالم من أزمة ستُقاس بفشل المحاصيل، وتزايد الجوع، وتجدد عدم الاستقرار في البلدان الأكثر ضعفاً، مؤكداً أن إغلاق المضيق لا يستهدف أي طرف بعينه، بل يشكل تهديداً مباشراً للجنوب العالمي، الذي سيتحمل سكانه العبء الأكبر.وأشار وزير الخارجية إلى أن عدم التحرك في مواجهة هذه الأزمة يرسل رسالة خطيرة مفادها أن الشرايين الحيوية للاقتصاد العالمي يمكن تهديدها دون عواقب، مضيفاً أن مجلس الأمن قد انخرط في مشاورات جوهرية تهدف إلى التوصل إلى قرار يعكس حجم التحدي الحالي.

البحرين

سبوتنيك عربي

البحرين, العالم, إيرا