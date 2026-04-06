وزير الخارجية البحريني: انخفضت إمدادات النفط عبر مضيق هرمز بنسبة 90%
وزير الخارجية البحريني: انخفضت إمدادات النفط عبر مضيق هرمز بنسبة 90%
أكد وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني، أن مرور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز انخفض بأكثر من 90% منذ 28 فبراير.
وقال الزياني: "منذ 28 فبراير، انخفضت حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز بأكثر من 90%".وأشار إلى أن "تداعيات هذا الوضع لم تعد مقتصرة على أسواق الطاقة أو الممرات الملاحية، بل تمتد لتشمل الأمن الغذائي العالمي، مع توقعات بتفاقم نقص الأسمدة وتزايد مخاطر الجوع".وأوضح وزير الخارجية أن حجم المخاطر العالمية هو ما دفع مملكة البحرين إلى تقديم مشروع قرار أمام مجلس الأمن، مشدداً على أن ما يحدث ليس نزاعاً إقليمياً، بل حالة طوارئ عالمية تتطلب استجابة دولية شاملة.وأشار الزياني إلى أن كل يوم يمر دون اتخاذ إجراء يقرب العالم من أزمة ستُقاس بفشل المحاصيل، وتزايد الجوع، وتجدد عدم الاستقرار في البلدان الأكثر ضعفاً، مؤكداً أن إغلاق المضيق لا يستهدف أي طرف بعينه، بل يشكل تهديداً مباشراً للجنوب العالمي، الذي سيتحمل سكانه العبء الأكبر.وأشار وزير الخارجية إلى أن عدم التحرك في مواجهة هذه الأزمة يرسل رسالة خطيرة مفادها أن الشرايين الحيوية للاقتصاد العالمي يمكن تهديدها دون عواقب، مضيفاً أن مجلس الأمن قد انخرط في مشاورات جوهرية تهدف إلى التوصل إلى قرار يعكس حجم التحدي الحالي.
البحرين, العالم, إيرا
البحرين, العالم, إيرا

وزير الخارجية البحريني: انخفضت إمدادات النفط عبر مضيق هرمز بنسبة 90%

05:05 GMT 06.04.2026 (تم التحديث: 05:24 GMT 06.04.2026)
أكد وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني، أن مرور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز انخفض بأكثر من 90% منذ 28 فبراير.
وقال الزياني: "منذ 28 فبراير، انخفضت حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز بأكثر من 90%".
وأشار إلى أن "تداعيات هذا الوضع لم تعد مقتصرة على أسواق الطاقة أو الممرات الملاحية، بل تمتد لتشمل الأمن الغذائي العالمي، مع توقعات بتفاقم نقص الأسمدة وتزايد مخاطر الجوع".

بحسب وكالة الأنباء البحرينية، فإن الوزير سلط الضوء على تحذيرات الأمم المتحدة من أن "45 مليون شخص إضافي قد يقعون في براثن الجوع الحاد، وأن نحو 4 ملايين شخص في العالم العربي قد يُدفعون إلى براثن الفقر إذا استمر الوضع الراهن".

وأوضح وزير الخارجية أن حجم المخاطر العالمية هو ما دفع مملكة البحرين إلى تقديم مشروع قرار أمام مجلس الأمن، مشدداً على أن ما يحدث ليس نزاعاً إقليمياً، بل حالة طوارئ عالمية تتطلب استجابة دولية شاملة.
ناقلة غاز بترول مسال راسية في مضيق هرمز وسط انخفاض حركة الملاحة، وسط الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في شناص، عمان، 11 مارس/ آذار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2026
قيادة القوات البحرية للحرس الثوري: مضيق هرمز لن يعود أبدا إلى وضعه السابق
أمس, 21:00 GMT
وأشار الزياني إلى أن كل يوم يمر دون اتخاذ إجراء يقرب العالم من أزمة ستُقاس بفشل المحاصيل، وتزايد الجوع، وتجدد عدم الاستقرار في البلدان الأكثر ضعفاً، مؤكداً أن إغلاق المضيق لا يستهدف أي طرف بعينه، بل يشكل تهديداً مباشراً للجنوب العالمي، الذي سيتحمل سكانه العبء الأكبر.

ووفقا له، فإن مشروع القرار المعروض على المجلس يوفر الوضوح القانوني والتنسيق التشغيلي اللازمين لحماية حرية الملاحة والعبور في مضيق هرمز، وردع المزيد من الانتهاكات، ودعم النظام القانوني الدولي الذي تعتمد عليه جميع الدول الأعضاء.

وأشار وزير الخارجية إلى أن عدم التحرك في مواجهة هذه الأزمة يرسل رسالة خطيرة مفادها أن الشرايين الحيوية للاقتصاد العالمي يمكن تهديدها دون عواقب، مضيفاً أن مجلس الأمن قد انخرط في مشاورات جوهرية تهدف إلى التوصل إلى قرار يعكس حجم التحدي الحالي.
