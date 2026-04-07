https://sarabic.ae/20260407/إعلام-إيران-تعتزم-شن-هجمات-على-أهداف-في-السعودية-والإمارات-ردا-على-الضربات-الأمريكية-1112365018.html
إعلام: إيران تعتزم شن هجمات على أهداف في السعودية والإمارات ردا على الضربات الأمريكية
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن إيران سترد على الضربات الأمريكية التي استهدفت بنيتها التحتية ومنشآتها النفطية "بمهاجمة منشآت نفطية في السعودية والإمارات". 07.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-07T19:49+0000
إيران
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/14/1111687215_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_bfd87f61064646410a1c76c7079eab70.jpg
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/14/1111687215_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_e0e7096994c340058c45a2a11caa622d.jpg
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
أفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن إيران سترد على الضربات الأمريكية التي استهدفت بنيتها التحتية ومنشآتها النفطية "بمهاجمة منشآت نفطية في السعودية والإمارات".
وذكرت وكالة "تسنيم" للأنباء أن "الأهداف المحتملة قد تشمل منشآت شركة أرامكو السعودية وميناء ينبع في السعودية، بالإضافة إلى خط أنابيب حبشان-الفجيرة في الإمارات".
وأكد مصدر عسكري إيراني، أن طهران لن تتردد في فرض تكاليف باهظة على أمريكا وشركائها في حال ارتكب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "جريمة جديدة " ضدها، حسبما ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية تعليقا على قيام ترامب المحتمل باستهداف محطات الطاقة الإيرانية وبعض المراكز الأخرى.
وذكرت الوكالة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، نقلا عن المصدر العسكري قوله: "لقد أعددنا مفاجآت جيدة لجنون ترامب المحتمل؛ من بينها إضافة منشآت أرامكو النفطية، ومنشآت ينبع النفطية وخط أنابيب الفجيرة إلى الأهداف الإيرانية. وفي حال ارتكاب ترامب جريمة جديدة ضدنا، فإن إيران لن تتردد في فرض تكاليف باهظة على أمريكا وشركائها".
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين
واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وتردّ إيران بشن غارات صاروخية على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
وبرّرت واشنطن وتل أبيب بدء الحرب بأنها "ضربة استباقية"، بسبب ما وصفته بـ"وجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي"، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.
وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجمات الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.