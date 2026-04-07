إعلام: إيران تعتزم شن هجمات على أهداف في السعودية والإمارات ردا على الضربات الأمريكية

إعلام: إيران تعتزم شن هجمات على أهداف في السعودية والإمارات ردا على الضربات الأمريكية

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن إيران سترد على الضربات الأمريكية التي استهدفت بنيتها التحتية ومنشآتها النفطية "بمهاجمة منشآت نفطية في السعودية والإمارات". 07.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-07T19:49+0000

2026-04-07T19:49+0000

2026-04-07T19:49+0000

وذكرت وكالة "تسنيم" للأنباء أن "الأهداف المحتملة قد تشمل منشآت شركة أرامكو السعودية وميناء ينبع في السعودية، بالإضافة إلى خط أنابيب حبشان-الفجيرة في الإمارات".وذكرت الوكالة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، نقلا عن المصدر العسكري قوله: "لقد أعددنا مفاجآت جيدة لجنون ترامب المحتمل؛ من بينها إضافة منشآت أرامكو النفطية، ومنشآت ينبع النفطية وخط أنابيب الفجيرة إلى الأهداف الإيرانية. وفي حال ارتكاب ترامب جريمة جديدة ضدنا، فإن إيران لن تتردد في فرض تكاليف باهظة على أمريكا وشركائها".وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وتردّ إيران بشن غارات صاروخية على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجمات الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية