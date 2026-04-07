https://sarabic.ae/20260407/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-استهداف-مجمع-بتروكيميائي-وموقع-للصواريخ-البالستية-في-إيران-1112347507.html

الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مجمع بتروكيميائي وموقع للصواريخ البالستية في إيران

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، "تنفيذ سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع داخل إيران، بينها مجمع بتروكيميائي في مدينة شيراز، إضافة إلى موقع لمنظومة الصواريخ... 07.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-07T09:02+0000

إيران

أخبار إيران

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/14/1111689909_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_924e7de1c330967b9012a4fff9922dde.jpg

وأوضح الجيش الإسرائيلي، في بيان له، أن "سلاح الجو نفّذ غارة واسعة يوم أمس الاثنين طالت مناطق عدة"، مستهدفًا ما وصفه بـ"بنى تحتية مركزية" تابعة للنظام الإيراني، على حد قوله.وأشار إلى أن "الهجوم في شيراز استهدف مجمعًا بتروكيميائيًا يُستخدم في إنتاج حمض النتريك، وهو مادة تدخل في تصنيع المتفجرات وتطوير الصواريخ البالستية"، بحسب البيان.وأضاف الجيش الإسرائيلي أن "هذا المجمع يُعدّ من بين المواقع القليلة المتبقية لإنتاج مكونات كيميائية تُستخدم في الصناعات العسكرية، وذلك بعد استهداف منشآت أخرى، من بينها مجمعات في مناطق مختلفة مثل ماهشهر".وذكر البيان أن الغارة استهدفت الموقع "أثناء وجود عناصر وقادة من منظومة الصواريخ داخله"، مؤكدًا أن "العملية تأتي في إطار توسيع استهداف القدرات العسكرية الإيرانية، مع التركيز على البنية التحتية المرتبطة بإنتاج الوسائل القتالية".وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وتردّ إيران بشن غارات صاروخية على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".وبرّرت واشنطن وتل أبيب بدء الحرب بأنها "ضربة استباقية"، بسبب ما وصفته بـ"وجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي"، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجمات الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.

https://sarabic.ae/20260407/مصر-تحذر-من-سيناريو-كارثي-على-جميع-الأطراف-دون-استثناء-1112344414.html

https://sarabic.ae/20260407/تصعيد-سياسي-في-أمريكا-مطالبات-بعزل-هيغسيث-واتهامات-بـجرائم-حرب-في-إيران-1112344077.html

https://sarabic.ae/20260407/طهران-توجه-رسالة-إلى-الأمم-المتحدة-ومجلس-الأمن-بعد-إعلان-ترامب-تسليح-جماعات-معارضة-داخل-إيران-1112343905.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم