https://sarabic.ae/20260407/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-اعتراض-عدة-صواريخ-أطلقت-من-إيران--1112342495.html
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض عدة صواريخ أطلقت من إيران
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، رصد إطلاق عدة صواريخ قادمة من إيران. 07.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-07T02:56+0000
أخبار إسرائيل اليوم
العالم
إيران
أخبار إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/0f/1111512277_0:181:1741:1160_1920x0_80_0_0_38be6e310378c6174124a989b474177c.jpg
إيران
أخبار إيران
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/0f/1111512277_94:0:1641:1160_1920x0_80_0_0_a57487e56ba39d82c7c721593d86d0ef.jpg
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار إسرائيل اليوم, العالم, إيران, أخبار إيران
02:15 GMT 07.04.2026 (تم التحديث: 02:56 GMT 07.04.2026)
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، رصد إطلاق عدة صواريخ قادمة من إيران.
وقال الجيش في بيان له: "رصد الجيش الإسرائيلي قبل قليل صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه أراضي دولة إسرائيل".
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ غارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة الإيرانية طهران، بدأتها في 28 فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
فيما ترد إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
وبرّرت واشنطن وتل أبيب بدء العملية العسكرية بأنها ضربة استباقية،
بسبب ما وصفته بوجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.
وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجمات الأمريكية والإسرائيلية ضد إسرائيل، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.