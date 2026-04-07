https://sarabic.ae/20260407/فيفا-يفتح-تحقيقا-مع-الاتحاد-الإسباني-بسبب-الهتافات-العنصرية-في-ودية-مصر-1112360479.html

"فيفا" يفتح تحقيقا مع الاتحاد الإسباني بسبب الهتافات العنصرية في ودية مصر

فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم تحقيقًا رسميًا بحق الاتحاد الإسباني لكرة القدم، على خلفية هتافات عنصرية صدرت من جماهير إسبانيا خلال المباراة الودية التي جمعت...

رياضة

أخبار إسبانيا

مصر

أخبار مصر الآن

أخبار الفيفا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/07/1095574440_0:162:3062:1884_1920x0_80_0_0_8b9d4e19827fd5be94869d9c63a4a3a0.jpg

وأوضح "فيفا"، في بيان صدر اليوم الثلاثاء، أن الإجراءات التأديبية جاءت عقب توثيق الحكم لهتافات مسيئة في تقريره، من بينها عبارة "من لا يقفز فهو مسلم"، والتي اعتُبرت سلوكًا تمييزيًا يستدعي الإحالة إلى لجنة الانضباط، بحسب ما ذكر موقع "كورة بلس" الرياضي. وكانت الجماهير الإسبانية قد تلقت تحذيرات أثناء اللقاء، الذي أُقيم في مدينة كورنييا خلال فترة التوقف الدولي، بعد ترديد عبارات وُصفت بالمعادية للمسلمين، ما أثار موجة استياء واسعة، لا سيما أن منتخب مصر يمثل دولة ذات غالبية مسلمة. وأدان وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، الأحد الماضي، "السلوك المنحرف والتصرفات المسيئة التي صدرت عن فئة من الجماهير، خلال المباراة الودية التى جمعت منتخبي مصر وإسبانيا في يوم 31 مارس/ آذار الماضي".وشدد خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، على أن هذا التصرفات "مستهجنة ومرفوضة ولا يمكن السماح بها، وأنها لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن الروابط المتميزة التى تجمع البلدين الصديقين".بدوره، نوّه ألباريس إلى أن "الحكومة الإسبانية ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من قاموا بهذه التصرفات المستهجنة"، وفقا لبيان من وزارة الخارجية المصرية، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.وكانت وسائل إعلام إسبانية أفادت، بأن المباراة التي أقيمت على ملعب "RCDE" في مدينة برشلونة الإسبانية، شهدت هتافات مسيئة وصافرات استهجان خلال عزف النشيد الوطني المصري، ما أثار موجة استنكار واسعة في الأوساط الرياضية وبين الجاليات الإسلامية، وجاء ذلك رغم بث رسائل تحذيرية عبر شاشات الملعب تؤكد منع العنف والتمييز وفق القوانين الرياضية المعمول بها.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

الأخبار

ar_EG

