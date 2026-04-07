كردستان العراق: استهداف المدنيين جريمة حرب ويجب وضع حد لهذه الاعتداءات

كردستان العراق: استهداف المدنيين جريمة حرب ويجب وضع حد لهذه الاعتداءات

سبوتنيك عربي

أدان رئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، الهجوم الذي استهدف بطائرة مسيرة منزلًا لمواطن في قرية زرْكَزَوي التابعة لمحافظة أربيل، والذي أسفر عن مقتل... 07.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-07T07:55+0000

2026-04-07T07:55+0000

2026-04-07T07:55+0000

العراق

أخبار العراق اليوم

أخبار كردستان

العالم العربي

أخبار العالم الآن

وأكد بارزاني أن "هذه الهجمات غير مقبولة بأي شكل من الأشكال، ومرفوضة تمامًا"، حسب شبكة "رووداو".وشدد على ضرورة أن "تنهض الحكومة الاتحادية العراقية بمهماتها ومسؤولياتها لمنع هذه الجرائم والهجمات الإرهابية"، مؤكدًا وجوب وضع حد لتكرار هذه الاعتداءات على المدنيين الأبرياء في إقليم كردستان.من جانبه، وصف رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، الحادثة بأنها "جريمة حرب"، قائلا: "أدين بكل الأشكال هذه الجريمة النكراء، وأشجب مرتكبيها".وجاء في بيان البرلمان العراقي: "أدان مجلس النواب جميع الهجمات، التي تستهدف السيادة العراقية ومواقع القوات الأمنية والعسكرية، مجددًا رفضه القاطع لاستخدام الأراضي أو الأجواء العراقية في أي أعمال عدائية تُوجَّه ضد دول الجوار، ومؤكدًا عدم السماح لأي أطراف بالسعي إلى زجّ العراق في الصراعات الإقليمية الدائرة".ودعا البرلمان العراقي، الحكومة إلى اتخاذ جميع التدابير والإجراءات الكفيلة بحماية السيادة العراقية وصون أمن البلاد. كما أكد على الالتزام بالدستور العراقي، وعدم السماح لأي جهة باستخدام الأراضي أو المياه أو الأجواء العراقية منطلقًا لأي عمل يستهدف دول الجوار.وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، بدأتها في الـ28 من فبراير الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت قالت إنها عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في كل من الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

سبوتنيك عربي

العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار كردستان, العالم العربي, أخبار العالم الآن