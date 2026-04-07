مندوب إيران في الأمم المتحدة يعلن رفض بلاده أي وقف مؤقت لإطلاق النار

سبوتنيك عربي

أعلن مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، اليوم الثلاثاء، رفض بلاده القاطع لأي وقف مؤقت لإطلاق النار. 07.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-07T21:43+0000

وأوضح إيرواني في جلسة لمجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الثلاثاء، أن أي تسوية يجب أن تضمن إنهاء دائما وشاملا للصراع والحلول المطروحة ينبغي أن تقوم على أساس تحقيق سلام عادل ومستدام.وشدد الدبلوماسي الإيراني على ضرورة وجود ضمانات موثوقة وقابلة للتحقق تحول دون تكرار المواجهات مستقبلا، مشيرا إلى أن "طهران ترى أن أي وقف مؤقت للقتال لا يلبي هذه الشروط، ولن يحقق الاستقرار المطلوب، في ظل استمرار التوترات والتصعيد العسكري".وياتي هذا في وقت أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد اطلع على مقترح باكستان لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، مضيفة في تصريحات صحفية، أنه "تم إطلاع الرئيس على المقترح، وسيصدر ردٌّ لاحقاً".وطلب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديد مهلة الوصول لاتفاق مع إيران لمدة أسبوعين، كما طلب من إيران فتح مضيق هرمز لمدة أسبوعين أيضا.وقال شريف، في منشور عبر منصة "إكس" اليوم الثلاثاء: "لإتاحة الفرصة للدبلوماسية لأخذ مجراها، أرجو من الرئيس ترامب تمديد المهلة لأسبوعين". وأضاف: "تُناشد باكستان، بكل صدق، الأخوة الإيرانيين فتح مضيق هرمز لمدة أسبوعين كبادرة حسن نية".كما أكد على "تقدم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تسوية سلمية للحرب الدائرة في الشرق الأوسط بخطى ثابتة وقوية وفعّالة، مشيرا إلى أن ذلك "يُبشّر بتحقيق نتائج ملموسة في المستقبل القريب".ودعا شريف "جميع الأطراف المتحاربة على الالتزام بوقف إطلاق النار في كل مكان لمدة أسبوعين، لإتاحة الفرصة للدبلوماسية لتحقيق إنهاء نهائي للحرب، بما يخدم السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة".وكان دونالد ترامب، قد صرح، اليوم الثلاثاء، أن "تطورات كبرى قد تشهدها الساحة الإيرانية، خلال الساعات المقبلة"، محذرًا من "احتمال اختفاء حضارة كاملة"، وفق تعبيره.وقال ترامب: "هذه الليلة قد تمثل واحدة من أهم اللحظات في التاريخ الحديث"، مشيرًا إلى أن "تغييرًا كاملًا وشاملًا للنظام قد يحدث"، مع صعود قيادات وصفها بأنها "أكثر عقلانية وأقل تطرفًا"، على حد قوله.وأضاف أن ما وصفه بـ"47 عامًا من الابتزاز والفساد والموت، قد تقترب من نهايتها"، معربًا في الوقت ذاته عن أمله في أن تسفر هذه التطورات عن "نتائج إيجابية للشعب الإيراني".وتابع: "حضارة كاملة ستموت الليلة، ولن تعود مرة أخرى أبدًا"، مشيرًا إلى أنه "لا يرغب في وقوع سيناريوهات كارثية"، لكنه رجّح "حدوث تحولات جذرية"، بحسب زعمه.وكان الرئيس الأمريكي أعلن تعليق تدمير محطات الطاقة الإيرانية لمدة 10 أيام، حتى يوم أمس الاثنين الموافق 6 أبريل/ نيسان الجاري، ثم قرر تمديدها ليوم آخر ينتهي اليوم الثلاثاء.

سبوتنيك عربي

