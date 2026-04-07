مندوب إيران في الأمم المتحدة يعلن رفض بلاده أي وقف مؤقت لإطلاق النار

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
08:30 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:49 GMT
11 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
10:03 GMT
9 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:12 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
10:26 GMT
34 د
نبض افريقيا
"إعلان القاهرة" يؤكد على ضرورة توحيد الموقف الأفريقي في ملف الهجرة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
مبادرة استراتيجية روسية لإنشاء مركز لوجستي للطاقة و الحبوب في مصر
16:03 GMT
29 د
بلا قيود
اقتصادي: العالم أمام تحول استراتيجي على مستوى الممرات البحرية قد ينهي عصر البترودولار
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: توغل القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية يعتبر انتهاكا صارخا وفق القانون الدولي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر... شريحة محمول لحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
08:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:03 GMT
12 د
من الملعب
منتخب العراق يتأهل للمونديال بعد 40 عاما.. ومصر تفاجئ إسبانيا وتفقدها صدارة التصنيف
09:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
مصر... شريحة محمول لحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
10:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:45 GMT
10 د
نبض افريقيا
"إعلان القاهرة" يؤكد على ضرورة توحيد الموقف الأفريقي في ملف الهجرة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
شؤون عسكرية
خبير: توغل القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية يعتبر انتهاكا صارخا وفق القانون الدولي
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
12:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
12:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
مبادرة استراتيجية روسية لإنشاء مركز لوجستي للطاقة و الحبوب في مصر
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
حقوقي: القانون الدولي يمر بأقسى اختبار في التاريخ الحديث
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء التهديدات الإسرائيلية بقصف معبر المصنع بين سوريا و لبنان؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
تحذيرات من ركود اقتصادي واسع النطاق بسبب الحرب على إيران
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مندوب إيران في الأمم المتحدة يعلن رفض بلاده أي وقف مؤقت لإطلاق النار
أعلن مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، اليوم الثلاثاء، رفض بلاده القاطع لأي وقف مؤقت لإطلاق النار. 07.04.2026, سبوتنيك عربي
https://sarabic.ae/20260407/البيت-الأبيض-ترامب-يدرس-مقترح-باكستان-لوقف-إطلاق-النار-لمدة-أسبوعين-بين-واشنطن-وطهران-1112366108.html
https://sarabic.ae/20260407/رئيس-الوزراء-الباكستاني-يطلب-من-ترامب-تمديد-مهلة-إيران-لأسبوعين-1112365442.html
أعلن مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، اليوم الثلاثاء، رفض بلاده القاطع لأي وقف مؤقت لإطلاق النار.
وأوضح إيرواني في جلسة لمجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الثلاثاء، أن أي تسوية يجب أن تضمن إنهاء دائما وشاملا للصراع والحلول المطروحة ينبغي أن تقوم على أساس تحقيق سلام عادل ومستدام.
وشدد الدبلوماسي الإيراني على ضرورة وجود ضمانات موثوقة وقابلة للتحقق تحول دون تكرار المواجهات مستقبلا، مشيرا إلى أن "طهران ترى أن أي وقف مؤقت للقتال لا يلبي هذه الشروط، ولن يحقق الاستقرار المطلوب، في ظل استمرار التوترات والتصعيد العسكري".
وياتي هذا في وقت أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد اطلع على مقترح باكستان لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، مضيفة في تصريحات صحفية، أنه "تم إطلاع الرئيس على المقترح، وسيصدر ردٌّ لاحقاً".
وطلب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديد مهلة الوصول لاتفاق مع إيران لمدة أسبوعين، كما طلب من إيران فتح مضيق هرمز لمدة أسبوعين أيضا.
وقال شريف، في منشور عبر منصة "إكس" اليوم الثلاثاء: "لإتاحة الفرصة للدبلوماسية لأخذ مجراها، أرجو من الرئيس ترامب تمديد المهلة لأسبوعين". وأضاف: "تُناشد باكستان، بكل صدق، الأخوة الإيرانيين فتح مضيق هرمز لمدة أسبوعين كبادرة حسن نية".
كما أكد على "تقدم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تسوية سلمية للحرب الدائرة في الشرق الأوسط بخطى ثابتة وقوية وفعّالة، مشيرا إلى أن ذلك "يُبشّر بتحقيق نتائج ملموسة في المستقبل القريب".
ودعا شريف "جميع الأطراف المتحاربة على الالتزام بوقف إطلاق النار في كل مكان لمدة أسبوعين، لإتاحة الفرصة للدبلوماسية لتحقيق إنهاء نهائي للحرب، بما يخدم السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة".
وكان دونالد ترامب، قد صرح، اليوم الثلاثاء، أن "تطورات كبرى قد تشهدها الساحة الإيرانية، خلال الساعات المقبلة"، محذرًا من "احتمال اختفاء حضارة كاملة"، وفق تعبيره.
وقال ترامب: "هذه الليلة قد تمثل واحدة من أهم اللحظات في التاريخ الحديث"، مشيرًا إلى أن "تغييرًا كاملًا وشاملًا للنظام قد يحدث"، مع صعود قيادات وصفها بأنها "أكثر عقلانية وأقل تطرفًا"، على حد قوله.
وأضاف أن ما وصفه بـ"47 عامًا من الابتزاز والفساد والموت، قد تقترب من نهايتها"، معربًا في الوقت ذاته عن أمله في أن تسفر هذه التطورات عن "نتائج إيجابية للشعب الإيراني".
وتابع: "حضارة كاملة ستموت الليلة، ولن تعود مرة أخرى أبدًا"، مشيرًا إلى أنه "لا يرغب في وقوع سيناريوهات كارثية"، لكنه رجّح "حدوث تحولات جذرية"، بحسب زعمه.
وكان الرئيس الأمريكي أعلن تعليق تدمير محطات الطاقة الإيرانية لمدة 10 أيام، حتى يوم أمس الاثنين الموافق 6 أبريل/ نيسان الجاري، ثم قرر تمديدها ليوم آخر ينتهي اليوم الثلاثاء.
