أسعار النفط تهبط 17% عقب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران

تراجعت أسعار النفط العالمية بشكل حاد، اليوم الأربعاء، بنسبة تراوحت بين 13% و17%، على خلفية التوصل إلى هدنة لمدة أسبوعين بين الولايات المتحدة وإيران. 08.04.2026, سبوتنيك عربي

وأظهرت بيانات التداول أن سعر عقود خام "برنت" تسليم يونيو انخفض بنسبة 12.6% ليصل إلى 91.92 دولارًا للبرميل، وهو أدنى مستوى له منذ 23 آذار/مارس، حيث هبط لأول مرة منذ نهاية الشهر الماضي دون مستوى 92 دولارًا.كما تراجعت عقود خام "غرب تكساس الوسيط" تسليم أيار/مايو بنسبة 16.6% لتسجل 94.1 دولارًا للبرميل.وفي وقت سابق، اليوم الأربعاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعليق العمليات العسكرية ضد إيران لمدة أسبوعين، في خطوة قال إنها تأتي استجابةً لمحادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف والمشير عاصم منير.وأضاف الرئيس الأمريكي أن القرار جاء بعد تحقيق ما وصفه بـ“تجاوز جميع الأهداف العسكرية”، مشيرًا إلى التقدم نحو التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن سلام طويل الأمد مع إيران، وكذلك تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.من جانبه، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، أن إيران تتجه نحو مسار تفاوضي في إسلام آباد، يستمر لمدة أسبوعين كحد أقصى، على أن يكون ذلك استنادًا إلى ما وصفه بمبادئ واضحة تتضمن احترام سيادة إيران ومطالبها.وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وتردّ إيران بشن غارات صاروخية على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".وبرّرت واشنطن وتل أبيب بدء الحرب بأنها "ضربة استباقية"، بسبب ما وصفته بـ"وجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي"، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.

