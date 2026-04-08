الكرملين: روسيا ترحب بقرار الولايات المتحدة وإيران عدم المضي في مسار التصعيد العسكري
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
الجيش الروسي يستهدف مرافق البنية التحتية للطاقة والنقل الداعمة للقوات الأوكرانية - وزارة الدفاع
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الروسية استهدفت مرافق البنية التحتية للطاقة والنقل التي تستخدمها القوات الأوكرانية، ومراكز لإنتاج... 08.04.2026, سبوتنيك عربي
https://sarabic.ae/20260407/القوات-الروسية-تستهدف-شركات-أوكرانية-لإنتاج-الصواريخ-مطارات-عسكرية--الدفاع-الروسية-1112347961.html
https://sarabic.ae/20260401/قوات-الغرب-الروسية-تكمل-تحرير-جمهورية-لوغانسك-الشعبية-في-منطقة-مسؤوليتها--الدفاع-الروسية-1112172033.html
الجيش الروسي يستهدف مرافق البنية التحتية للطاقة والنقل الداعمة للقوات الأوكرانية - وزارة الدفاع

10:03 GMT 08.04.2026 (تم التحديث: 10:17 GMT 08.04.2026)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الروسية استهدفت مرافق البنية التحتية للطاقة والنقل التي تستخدمها القوات الأوكرانية، ومراكز لإنتاج الطائرات دون طيار.
وجاء في البيان: "ألحقت طائرات العمليات التكتيكية، والطائرات المسيّرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة لمجموعات القوات المسلحة الروسية أضرارًا بمنشآت الطاقة والنقل التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ومنشأة لإنتاج الطائرات المسيّرة البعيدة المدى، ومواقع تجهيزها وإطلاقها في المطارات العسكرية، فضلًا عن نقاط الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 143 منطقة".

وأضاف البيان: "تمكنت وحدات مجموعة "المركز" الروسية من السيطرة على خطوط ومواقع أكثر تقدمًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة دنيبروبتروفسك، وبلغت خسائر العدو نحو 355 عسكريا، ودبابة ليوبارد ألمانية الصنع، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية".

وبحسب البيان: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية واعترضت 13 قنبلة جوية موجهة، و265 طائرة مسيرة أوكرانية".
وقالت وزارة الدفاع الروسية: "حسنت قوات مجموعة "الشمال" الروسية وضعها التكتيكي، واستهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق من مقاطعتي سومي وخاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 170 عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، وتم تدمير محطة استطلاع إلكترونية، كما تم تدمير مستودعين للذخيرة وستة مستودعات إمداد".
نظام إسكندر-إم الروسيي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تستهدف شركات لإنتاج الصواريخ ومطارات عسكرية أوكرانية- وزارة الدفاع
أمس, 09:16 GMT
وأوضح البيان: "اتخذت وحدات قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، خطوطًا ومواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 165 عسكريا، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية، وتم تدمير ثلاث محطات حرب إلكترونية، ومحطتي رادار مضادتين للبطاريات. كما تم تدمير محطة حرب إلكترونية، وثلاثة مستودعات ذخيرة، ومستودع وقود".

كما جاء في البيان: "سيطرت وحدات قوات مجموعة "الغرب" الروسية، على خطوط ومواقع أكثر تقدمًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعة خاركوف، وجمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 200 عسكري، ودبابة ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية، كما تم تدمير ورادارًا مضادًا للبطاريات من طراز AN/TPQ-50 أمريكي الصنع، ومستودعين للذخيرة".

وتابعت: "واصلت قوات مجموعة "الشرق" الروسية، التقدم في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعتي زابوروجيه ودنيبروبتروفسك، وتمكنت من دحر تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو نحو 200 عسكري، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، وتم تدميرمستودع ذخيرة".
القوات الروسية تدمر مستودع أوكراني للذخيرة في اتجاه كراسنوارميسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية تعلن تحرير أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية بالكامل
1 أبريل, 09:19 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
