الجيش الروسي يستهدف مرافق البنية التحتية للطاقة والنقل الداعمة للقوات الأوكرانية - وزارة الدفاع

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الروسية استهدفت مرافق البنية التحتية للطاقة والنقل التي تستخدمها القوات الأوكرانية، ومراكز لإنتاج... 08.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-08T10:17+0000

وجاء في البيان: "ألحقت طائرات العمليات التكتيكية، والطائرات المسيّرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة لمجموعات القوات المسلحة الروسية أضرارًا بمنشآت الطاقة والنقل التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ومنشأة لإنتاج الطائرات المسيّرة البعيدة المدى، ومواقع تجهيزها وإطلاقها في المطارات العسكرية، فضلًا عن نقاط الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 143 منطقة".وبحسب البيان: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية واعترضت 13 قنبلة جوية موجهة، و265 طائرة مسيرة أوكرانية".وقالت وزارة الدفاع الروسية: "حسنت قوات مجموعة "الشمال" الروسية وضعها التكتيكي، واستهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق من مقاطعتي سومي وخاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 170 عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، وتم تدمير محطة استطلاع إلكترونية، كما تم تدمير مستودعين للذخيرة وستة مستودعات إمداد".وأوضح البيان: "اتخذت وحدات قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، خطوطًا ومواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 165 عسكريا، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية، وتم تدمير ثلاث محطات حرب إلكترونية، ومحطتي رادار مضادتين للبطاريات. كما تم تدمير محطة حرب إلكترونية، وثلاثة مستودعات ذخيرة، ومستودع وقود".وتابعت: "واصلت قوات مجموعة "الشرق" الروسية، التقدم في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعتي زابوروجيه ودنيبروبتروفسك، وتمكنت من دحر تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو نحو 200 عسكري، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، وتم تدميرمستودع ذخيرة".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

