الجيش الإسرائيلي يعلن بدء مهاجمة مواقع إطلاق تابعة لـ"حزب الله" في لبنان
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه بدأ قبل قليل مهاجمة مواقع إطلاق تابعة لـ"حزب الله" في لبنان. 09.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-09T19:21+0000
18:58 GMT 09.04.2026 (تم التحديث: 19:21 GMT 09.04.2026)
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه بدأ قبل قليل مهاجمة مواقع إطلاق تابعة لـ"حزب الله" في لبنان.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "بدأ جيش الدفاع قبل قليل بمهاجمة مواقع إطلاق تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية في لبنان".
وفي وقت سابق من اليوم، صرح رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أيال زامير، بأن ساحة القتال الرئيسية للجيش الإسرائيلي باتت الآن في لبنان، مؤكدا أن القوات تواصل القتال ضد "حزب الله" اللبناني بهدف إزالة التهديد المباشر عن سكان الشمال الإسرائيلي.
وفي وقت سابق من اليوم، صرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأنه وجه أمس في الكابينت ببدء مفاوضات مباشرة مع لبنان
في أسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أن "إسرائيل تقدر دعوة رئيس مجلس الوزراء اللبناني، نواف سلام، اليوم، لتجريد لبنان من السلاح".
بدوره، صرح الرئيس اللبناني جوزاف عون، وفي وقت سابق من اليوم الخميس، بأن الحل الوحيد للأزمة الراهنة في لبنان يكمن في التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع إسرائيل، يعقبه الدخول في مفاوضات مباشرة بين الجانبين،
مشيرًا إلى أنه "يجري اتصالات دولية مكثفة في هذا الإطار، وسط ترحيب دولي متزايد وبدء تفاعل إيجابي في الأوساط السياسية الخارجية".
وأفادت وسائل إعلام لبنانية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بسقوط عدد من الجرحى جراء غارة جوية إسرائيلية
استهدفت منطقة الشياح في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، حيث أصابت الغارة مبنى سكنيا.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان له، أن "الهجوم استهدف منصة صواريخ تابعة لـ"حزب الله" كانت معدّة للإطلاق من داخل بيروت"، مشيرًا إلى أنه تم كذلك "استهداف برج سكني يستخدم من قبل الحزب"، على حد قوله.
ويوم أمس الأربعاء، أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في لبنان، ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على البلاد، التي وقعت يوم أمس فقط، وجاء في بيان لها: "ارتفع العدد الإجمالي إلى 254 شهيدا
و1165 جريحا".
وقال وزير الصحة اللبناني ركان ناصر الدين إن "المستشفيات مكتظة بالضحايا وتعاني ضغطًا شديدًا على قدراتها الاستيعابية"، داعيًا إلى ضرورة تقديم المساعدات الطبية الطارئة وتسهيل وصول الفرق الإنسانية إلى المناطق المتضررة.