الجيش الإسرائيلي يعلن بدء مهاجمة مواقع إطلاق تابعة لـ"حزب الله" في لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه بدأ قبل قليل مهاجمة مواقع إطلاق تابعة لـ"حزب الله" في لبنان.

2026-04-09T18:58+0000

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "بدأ جيش الدفاع قبل قليل بمهاجمة مواقع إطلاق تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية في لبنان".وفي وقت سابق من اليوم، صرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأنه وجه أمس في الكابينت ببدء مفاوضات مباشرة مع لبنان في أسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أن "إسرائيل تقدر دعوة رئيس مجلس الوزراء اللبناني، نواف سلام، اليوم، لتجريد لبنان من السلاح".بدوره، صرح الرئيس اللبناني جوزاف عون، وفي وقت سابق من اليوم الخميس، بأن الحل الوحيد للأزمة الراهنة في لبنان يكمن في التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع إسرائيل، يعقبه الدخول في مفاوضات مباشرة بين الجانبين، مشيرًا إلى أنه "يجري اتصالات دولية مكثفة في هذا الإطار، وسط ترحيب دولي متزايد وبدء تفاعل إيجابي في الأوساط السياسية الخارجية".وأفادت وسائل إعلام لبنانية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بسقوط عدد من الجرحى جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت منطقة الشياح في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، حيث أصابت الغارة مبنى سكنيا.ويوم أمس الأربعاء، أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في لبنان، ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على البلاد، التي وقعت يوم أمس فقط، وجاء في بيان لها: "ارتفع العدد الإجمالي إلى 254 شهيدا و1165 جريحا".وقال وزير الصحة اللبناني ركان ناصر الدين إن "المستشفيات مكتظة بالضحايا وتعاني ضغطًا شديدًا على قدراتها الاستيعابية"، داعيًا إلى ضرورة تقديم المساعدات الطبية الطارئة وتسهيل وصول الفرق الإنسانية إلى المناطق المتضررة.

https://sarabic.ae/20260409/رئيس-أركان-الجيش-الإسرائيلي-ساحة-القتال-الأساسية-الآن-هي-في-لبنان-1112433056.html

https://sarabic.ae/20260409/نتنياهو-وجهت-ببدء-مفاوضات-مباشرة-مع-لبنان-في-أسرع-وقت-ممكن-1112425261.html

لبنان

أخبار لبنان

إسرائيل

