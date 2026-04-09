الرئيس السلوفاكي: تحرير الجيش الأحمر لبلادنا "حقيقة تاريخية أبدية"

سبوتنيك عربي

أكّد الرئيس السلوفاكي بيتر بيليغريني، بمناسبة الذكرى الـ81 لتحرير عاصمة بلاده براتيسلافا، أن "الحقائق التاريخية ثابتة لا تتغير، ومن بين هذه الحقائق تضحيات... 09.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-09T12:27+0000

واستذكر بيليغريني بطولات جنود الجيش الأحمر والجيش الروماني والفيلق التشيكوسلوفاكي، وأشار إلى أن "الوضع الدولي الصعب الراهن لا ينبغي أن يُلقي بظلاله على ذكرى أولئك، الذين ضحّوا بأرواحهم من أجل حريتنا".وقال بيليغريني: "آلاف الشباب من الروس والأوكرانيين والرومانيين والسلوفاكيين، والجنود من الجنسيات الأخرى، ضحوا بأرواحهم في معركة ضد العدو".وأضاف بيليغريني: "هذه الحقيقة لا تغيّر شيئًا من مسار أوروبا بعد الحرب، ولا من الوضع في بلادنا، ولا يغير واقع اليوم شيئًا، مهما كان مؤلمًا وصعبًا".وأردف الرئيس السلوفاكي: "لا يوجد سببٌ يدعو مشاكل العالم الحديث إلى إلقاء بظلالها على ذكرى مُحرِّرينا وبطولاتهم العظيمة. لا يوجد سببٌ للتشكيك في فضلهم".وختم بالقول: "لا يوجد أي سببٍ على الإطلاق، للاستسلام لإغراء إعادة كتابة التاريخ، بل على العكس، دعونا نحتفظ بهذا التاريخ في ذاكرتنا، لأنه بمثابة تذكير".سلوفاكيا: يجب على الاتحاد الأوروبي الانخراط في حوار مع روسيا

