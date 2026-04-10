الرئيس الكوبي يلتقي ريابكوف ويوجه الشكر لروسيا لدعمها بلاده
الرئيس الكوبي يلتقي ريابكوف ويوجه الشكر لروسيا لدعمها بلاده
سبوتنيك عربي
استقبل الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل بيرموديز، نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف في هافانا، معربا عن شكره لروسيا على دعمها في ظل الأوضاع الاقتصادية... 10.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-10T13:51+0000
2026-04-10T13:51+0000
2026-04-10T13:51+0000
وكتب كانيل بيرموديز، على منصة "إكس": "استقبلت سيرغي ريابكوف، وأعربت عن امتناني لروسيا على دعمها في الوضع الراهن في كوبا، الناجم عن تشديد الحصار وحظر الطاقة". وأضاف: "طلبت نقل تحياتي الحارة إلى الرئيس الروسي المحترم فلاديمير بوتين". وجاء ذلك خلال استقبال الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، ووزير الخارجية، برونو رودريغيز باريلا، لنائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، الذي وصل إلى هافانا في زيارة رسمية يوم الخميس. ووقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 29 كانون الثاني/يناير، أمرا تنفيذيا يجيز فرض رسوم جمركية على واردات النفط من الدول المصدِرة إلى كوبا، وأعلن حالة الطوارئ بدعوى وجود تهديد كوبي للأمن القومي الأمريكي.في المقابل، أعلنت الحكومة الكوبية أن الولايات المتحدة الأمريكية تستغل الحصار النفطي لخنق الاقتصاد الكوبي وجعل الظروف المعيشية لا تطاق لشعبها.
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
الرئيس الكوبي يلتقي ريابكوف ويوجه الشكر لروسيا لدعمها بلاده
استقبل الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل بيرموديز، نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف في هافانا، معربا عن شكره لروسيا على دعمها في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة الناتجة عن تشديد الحصار.
وكتب كانيل بيرموديز، على منصة "إكس": "استقبلت سيرغي ريابكوف، وأعربت عن امتناني لروسيا على دعمها في الوضع الراهن في كوبا، الناجم عن تشديد الحصار وحظر الطاقة".
وأكد بيرموديز مجددا التزام الحكومة الكوبية بتعزيز العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين.
وأضاف: "طلبت نقل تحياتي الحارة إلى الرئيس الروسي المحترم فلاديمير بوتين".
وجاء ذلك خلال استقبال الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، ووزير الخارجية، برونو رودريغيز باريلا، لنائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، الذي وصل إلى هافانا
في زيارة رسمية يوم الخميس.
كما عقد ريابكوف سلسلة لقاءات مع عدد من مسؤولي وزارة الخارجية الكوبية، بينهم نائب وزير الخارجية الأول جيراردو بينالفر، ونائب وزير الخارجية، كارلوس فرنانديز دي كوسيو.
ووقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 29 كانون الثاني/يناير، أمرا تنفيذيا يجيز فرض رسوم جمركية على واردات النفط من الدول المصدِرة إلى كوبا، وأعلن حالة الطوارئ بدعوى وجود تهديد كوبي للأمن القومي الأمريكي.
في المقابل، أعلنت الحكومة الكوبية أن الولايات المتحدة الأمريكية تستغل الحصار النفطي لخنق الاقتصاد الكوبي وجعل الظروف المعيشية لا تطاق لشعبها.