برلماني مصري: مصر تستهدف بناء أسطول تجاري يضم 40 سفينة حديثة باستثمارات تصل لملياري دولار بحلول 2030

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:42 GMT
18 د
من الملعب
ربع نهائي ساخن جدا في دوري أبطال أوروبا، ولهيب التحكيم يعصف بالكرة المصرية والسعودية!
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
09:33 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:52 GMT
8 د
خطوط التماس
ظروف سيطرة الدولة العثمانية على الأقطار العربية
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
شؤون عسكرية
بوتين يعلن عن هدنة مؤقتة بمناسبة عيد الفصح، هل ستؤثر على مجرى العمليات الميدانية؟.. خبير يجيب
11:03 GMT
30 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:53 GMT
7 د
قوانين الاقتصاد
خبير: سوريا ستصل الشرق بالغرب في هذه الحالة
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
عالم سبوتنيك
محادثات إسلام أباد.. مطالبات إيرانية بهدنة في لبنان و رفع تجميد الأصول و تحذيرات أمريكية من ضربات جديدة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
القاهرة تطالب بدور عربي في مباحثات باكستان بين إيران وأمريكا
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير: سوريا ستصل الشرق بالغرب في هذه الحالة
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
09:03 GMT
22 د
من الملعب
ربع نهائي ساخن جدا في دوري أبطال أوروبا، ولهيب التحكيم يعصف بالكرة المصرية والسعودية!
09:25 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
10:29 GMT
29 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
11:32 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
خطوط التماس
ظروف سيطرة الدولة العثمانية على الأقطار العربية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
القاهرة تطالب بدور عربي في مباحثات باكستان بين إيران وأمريكا
16:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
16:33 GMT
25 د
أمساليوم
بث مباشر
برلماني مصري: مصر تستهدف بناء أسطول تجاري يضم 40 سفينة حديثة باستثمارات تصل لملياري دولار بحلول 2030
سبوتنيك عربي
صرح النائب ياسر عرفة، عضو مجلس النواب المصري، بأن مصر تمضي قدما في تنفيذ خطة طموحة وشاملة لإعادة بناء أسطولها التجاري البحري، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن... 10.04.2026, سبوتنيك عربي
صرح النائب ياسر عرفة، عضو مجلس النواب المصري، بأن مصر تمضي قدما في تنفيذ خطة طموحة وشاملة لإعادة بناء أسطولها التجاري البحري، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن مستهدفات "رؤية مصر 2030" لتطوير قطاع النقل البحري.
وقال البرلماني في تصريحات لـ "سبوتنيك": إن "الدولة تستهدف الوصول بعدد السفن التجارية إلى نحو 40 سفينة حديثة بحلول عام 2030، وأن هذا التوجه يمثل تحولا استراتيجيا لتعزيز السيادة البحرية المصرية".
وأضاف أن حجم الأسطول الحالي يبلغ نحو 44 سفينة ما بين دولية وساحلية، إلا أن عدد السفن الفعالة في التجارة الدولية لا يزال محدودا، وهو ما يبرر ضرورة التحديث والتوسع.
وفيما يتعلق بالتكلفة المالية، قال النائب: إن "الوصول إلى المستهدف المطلوب يتطلب استثمارات ضخمة، حيث تتراوح تكلفة بناء السفينة الواحدة بين 40 و80 مليون دولار، وأن التكلفة الإجمالية المتوقعة للمشروع قد تتراوح بين 1.5 إلى 2 مليار دولار، تشمل عمليات الإحلال والتطوير الشامل للبنية التحتية. كما قال إن الدولة تعتمد في توفير هذه الميزانية على مزيج من التمويل الحكومي، واستثمارات القطاع الخاص، والشراكات الدولية".
وحول التحديات التي تواجه التنفيذ، قال عرفة إن أبرز العقبات تتمثل في تقادم الأسطول الحالي وارتفاع متوسط أعمار السفن، فضلا عن محدودية التمويل والمنافسة العالمية الشديدة، وأن مواكبة المعايير البيئية الدولية الحديثة تفرض تحديا إضافيا يتطلب إدخال تكنولوجيات متطورة في بناء السفن الجديدة.
وعن العوائد الاقتصادية المتوقعة، قال النائب إن تطوير الأسطول سيؤدي إلى زيادة قدرة مصر على نقل تجارتها الخارجية ذاتيا، مما يسهم في توفير العملة الصعبة وتقليل الاعتماد على السفن الأجنبية وأن الخطة تستهدف مضاعفة الطاقة النقلية لتصل إلى ثلاثة أضعاف المستويات الحالية، بما يدعم الصادرات المصرية ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني عالمياً.
وأشار إلى أن تعظيم الاستفادة من الأسطول الجديد يتطلب ربطاً متكاملا مع الموانئ المحورية مثل الإسكندرية ودمياط والعين السخنة ومحور قناة السويس. وأضاف أن مصر تستهدف تعزيز الربط الملاحي مع موانئ أوروبا والبحر المتوسط والخليج العربي وشرق آسيا، لترسيخ مكانتها كمركز لوجستي وتجاري عالمي.
وفي وقت سابق، ​ترأس الفريق كامل الوزير وزير النقل، الجمعية العمومية لشركة الملاحة الوطنية، لمتابعة النتائج المالية والتشغيلية لعام 2025، وشهد الاجتماع استعراض الأداء الاستثنائي للشركة في ظل التحديات الملاحية العالمية، والمصادقة على تحقيق صافي أرباح بلغت 12.1 مليون دولار، بفضل السياسات المرنة التي اتبعتها الشركة لمواجهة تباطؤ سوق الصب الجاف العالمي.
​وأكد الوزير أن الدولة تمضي قدما لاستعادة قوة الأسطول التجاري المصري، ليتضاعف من 20 سفينة حاليا إلى 40 سفينة بحلول عام 2030.
وتستهدف هذه الخطة رفع طاقة النقل من 9 ملايين طن إلى 30 مليون طن بضائع متنوعة سنويا(غلال، بترول، ركاب)، بما يدعم تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.
