ارتفاع حصيلة الهجمات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية إلى أكثر من 2000 قتيل

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
مبادرة استراتيجية روسية لإنشاء مركز لوجستي للطاقة و الحبوب في مصر
08:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
مفاوضات إسلام أباد.. تعقيدات المشهد وتناقض المحاور
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
من الملعب
ربع نهائي ساخن جدا في دوري أبطال أوروبا، ولهيب التحكيم يعصف بالكرة المصرية والسعودية!
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
10:33 GMT
15 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:49 GMT
10 د
خطوط التماس
ظروف سيطرة الدولة العثمانية على الأقطار العربية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:34 GMT
24 د
عالم سبوتنيك
ترقب المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في اسلام اباد
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
بوتين يعلن عن هدنة مؤقتة بمناسبة عيد الفصح، هل ستؤثر على مجرى العمليات الميدانية؟.. خبير يجيب
18:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: سوريا ستصل الشرق بالغرب في هذه الحالة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:42 GMT
18 د
من الملعب
ربع نهائي ساخن جدا في دوري أبطال أوروبا، ولهيب التحكيم يعصف بالكرة المصرية والسعودية!
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
09:33 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:52 GMT
8 د
خطوط التماس
ظروف سيطرة الدولة العثمانية على الأقطار العربية
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
شؤون عسكرية
بوتين يعلن عن هدنة مؤقتة بمناسبة عيد الفصح، هل ستؤثر على مجرى العمليات الميدانية؟.. خبير يجيب
11:03 GMT
30 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:53 GMT
7 د
قوانين الاقتصاد
خبير: سوريا ستصل الشرق بالغرب في هذه الحالة
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
عالم سبوتنيك
محادثات إسلام أباد.. مطالبات إيرانية بهدنة في لبنان و رفع تجميد الأصول و تحذيرات أمريكية من ضربات جديدة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
القاهرة تطالب بدور عربي في مباحثات باكستان بين إيران وأمريكا
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260411/ارتفاع-حصيلة-الهجمات-الإسرائيلية-على-الأراضي-اللبنانية-إلى-أكثر-من-2000-قتيل--1112478676.html
ارتفاع حصيلة الهجمات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية إلى أكثر من 2000 قتيل
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الهجمات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية منذ 2 مارس الماضي وحتى اليوم إلى 2020 قتيلاً و6436 جريحاً. 11.04.2026, سبوتنيك عربي
أخبار لبنان
أخبار إسرائيل اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إيران
باكستان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/15/1109483863_11:0:921:512_1920x0_80_0_0_290733f50396308aece4cfb07967fa52.jpg
وقال مركز عمليات طوارئ الصحة التابع للوزارة، في بيان نقلته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، إن “الحصيلة الإجمالية للعدوان منذ 2 مارس حتى 11 أبريل ارتفعت إلى 2020 قتيلاً و6436 جريحاً”.وحذرت قيادة الجيش اللبناني من أي تحركات قد تهدد الاستقرار والسلم الأهلي في البلاد، في ظل تصاعد التوترات والتحديات الأمنية.وأكدت القيادة احترامها لحق التعبير السلمي، لكنها شددت على رفضها لأي تحرك قد يؤدي إلى الإخلال بالأمن أو التعدي على الممتلكات العامة والخاصة.كما أوضحت أن الجيش سيتدخل بحزم لمنع أي مساس بالاستقرار الداخلي، مشيرة إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب أعلى درجات الوعي والمسؤولية.وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في وقت سابق من اليوم السبت، أن بلاده تواصل اتصالاتها مع لبنان لضمان التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن السفارة الإيرانية في بيروت تتابع التطورات ميدانيا وترفع تقارير دورية للتأكد من الالتزام وعدم وقوع خروقات.وأضاف أن "وقف إطلاق النار في لبنان كان جزءا من وقف إطلاق النار، وقد أوضح الوسيط الباكستاني ذلك أيضا".وأوضح بقائي أن الوفد الإيراني يواصل مشاوراته في إسلام آباد، حيث أجرى سلسلة لقاءات مع كبار المسؤولين، بينهم رئيس الوزراء وقائد الجيش ووزير الخارجية، لبحث مستجدات المفاوضات.وقال بقائي: "نحن ننخرط في العمل الدبلوماسي في مرحلة خاصة من تاريخ إيران، فالدبلوماسية بالنسبة لنا هي استمرار للحرب، لقد مرّت 40 يوما، ودافع فيها المدافعون عن الوطن عن أنفسهم بدعم من الشعب، ويجري نضال حاسم في المجال الدبلوماسي، وأؤكد للشعب أننا سنستخدم كل إمكانياتنا لترسيخ المكتسبات والحفاظ على كرامة إيران".وشدد المتحدث على أن إيران تنظر إلى وقف إطلاق النار باعتباره وقفا شاملا وكاملا للأعمال القتالية، مؤكدا أن "بلاده تراقب الوضع عن كثب، وأنه لم يتم تسجيل أي خروقات تُذكر بعد الساعات الأولى من دخول الاتفاق حيز التنفيذ، والتي تم التعامل معها بحزم".وفيما يتعلق بالمسار الدبلوماسي، أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إلى أن بلاده تتحرك في مرحلة حساسة، معتبرا أن الجهد الدبلوماسي يمثل امتدادا للمواجهة، وأكد أن إيران ستواصل استخدام جميع إمكانياتها للحفاظ على مكاسبها وترسيخ مواقفها، بالتوازي مع متابعة تنفيذ وقف إطلاق النار في لبنان ضمن التفاهمات القائمة.ووصلت اليوم السبت، الطائرة التي تقل فريق التفاوض الأمريكي في المفاوضات مع إيران في إسلام آباد.وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية، نقلا عن مصدر مطلع، إن "المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة ستُعقد في فندق "سيرينا" في إسلام آباد، وفي حال قبول الشروط المسبقة التي طرحها الوفد الإيراني من قبل الجانب الأمريكي، فإن المفاوضات ستنطلق بعد ظهر السبت في الفندق المذكور".
https://sarabic.ae/20260411/ماكرون-وأردوغان-يؤكدان-أهمية-احترام-وقف-إطلاق-النار-في-إيران-وتنفيذه-في-لبنان-1112471271.html
https://sarabic.ae/20260411/إعلام-إسرائيل-تستبعد-فرنسا-من-الوساطة-في-محادثات-السلام-مع-لبنان-1112460971.html
https://sarabic.ae/20260410/إعلام-لبنان-والولايات-المتحدة-طلبا-من-إسرائيل-وقفا-مؤقتا-لإطلاق-النار-1112460122.html
https://sarabic.ae/20260410/الرئاسة-اللبنانية-الإدارة-الأميركية-وسيط-بين-لبنان-وإسرائيل-ومحادثات-مرتقبة-في-واشنطن-1112458932.html
أخبار لبنان
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إيران
باكستان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/15/1109483863_125:0:808:512_1920x0_80_0_0_0999cb2ca57e39f6cb90894a020759f5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ارتفاع حصيلة الهجمات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية إلى أكثر من 2000 قتيل

© Sputnikإسرائيل تشن غارات عنيفة على جنوب لبنان ودمار هائل
إسرائيل تشن غارات عنيفة على جنوب لبنان ودمار هائل - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2026
© Sputnik
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الهجمات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية منذ 2 مارس الماضي وحتى اليوم إلى 2020 قتيلاً و6436 جريحاً.
وقال مركز عمليات طوارئ الصحة التابع للوزارة، في بيان نقلته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، إن “الحصيلة الإجمالية للعدوان منذ 2 مارس حتى 11 أبريل ارتفعت إلى 2020 قتيلاً و6436 جريحاً”.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2026
ماكرون وأردوغان يؤكدان أهمية احترام وقف إطلاق النار في إيران وتنفيذه في لبنان
12:39 GMT
وحذرت قيادة الجيش اللبناني من أي تحركات قد تهدد الاستقرار والسلم الأهلي في البلاد، في ظل تصاعد التوترات والتحديات الأمنية.
وأفادت قيادة الجيش، في بيان اليوم السبت، بأن هذه التحذيرات تأتي بالتزامن مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على مناطق لبنانية مختلفة، وظهور دعوات خلال الفترة الأخيرة تحث المواطنين على التجمّع والاحتجاج لتحقيق مطالب متعددة، وفق ما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.
وأكدت القيادة احترامها لحق التعبير السلمي، لكنها شددت على رفضها لأي تحرك قد يؤدي إلى الإخلال بالأمن أو التعدي على الممتلكات العامة والخاصة.
وقوع انفجار في مبنى عقب غارة إسرائيلية، وسط تصاعد الأعمال العدائية بين إسرائيل وحزب الله اللبناني في بيروت، لبنان، 31 مارس/ آذار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2026
إعلام: إسرائيل تستبعد فرنسا من الوساطة في مفاوضات السلام مع لبنان
00:54 GMT
كما أوضحت أن الجيش سيتدخل بحزم لمنع أي مساس بالاستقرار الداخلي، مشيرة إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب أعلى درجات الوعي والمسؤولية.
ودعت قيادة الجيش المواطنين إلى الالتزام بتعليمات الوحدات العسكرية المنتشرة والتجاوب معها حفاظاً على الأمن العام.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في وقت سابق من اليوم السبت، أن بلاده تواصل اتصالاتها مع لبنان لضمان التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن السفارة الإيرانية في بيروت تتابع التطورات ميدانيا وترفع تقارير دورية للتأكد من الالتزام وعدم وقوع خروقات.
وأضاف أن "وقف إطلاق النار في لبنان كان جزءا من وقف إطلاق النار، وقد أوضح الوسيط الباكستاني ذلك أيضا".
إسرائيل تشن غارات عنيفة على جنوب لبنان ودمار هائل - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2026
إعلام: لبنان والولايات المتحدة طلبا من إسرائيل وقفا مؤقتا لإطلاق النار
أمس, 22:33 GMT
وأوضح بقائي أن الوفد الإيراني يواصل مشاوراته في إسلام آباد، حيث أجرى سلسلة لقاءات مع كبار المسؤولين، بينهم رئيس الوزراء وقائد الجيش ووزير الخارجية، لبحث مستجدات المفاوضات.
وأضاف أن طهران عرضت خلال هذه اللقاءات مواقفها ومطالبها بشكل واضح، في إطار محادثات مستمرة بوساطة باكستانية، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.
وقال بقائي: "نحن ننخرط في العمل الدبلوماسي في مرحلة خاصة من تاريخ إيران، فالدبلوماسية بالنسبة لنا هي استمرار للحرب، لقد مرّت 40 يوما، ودافع فيها المدافعون عن الوطن عن أنفسهم بدعم من الشعب، ويجري نضال حاسم في المجال الدبلوماسي، وأؤكد للشعب أننا سنستخدم كل إمكانياتنا لترسيخ المكتسبات والحفاظ على كرامة إيران".
الرئيس اللبناني جوزيف عون - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2026
الرئاسة اللبنانية: الإدارة الأميركية وسيط بين لبنان وإسرائيل ومحادثات مرتقبة في واشنطن
أمس, 20:42 GMT
وشدد المتحدث على أن إيران تنظر إلى وقف إطلاق النار باعتباره وقفا شاملا وكاملا للأعمال القتالية، مؤكدا أن "بلاده تراقب الوضع عن كثب، وأنه لم يتم تسجيل أي خروقات تُذكر بعد الساعات الأولى من دخول الاتفاق حيز التنفيذ، والتي تم التعامل معها بحزم".
وقال في هذا الصدد: "لقد أكدنا منذ البداية أننا عندما نقول وقف إطلاق النار، فإننا نعني وقفا كاملا لإطلاق النار، ونحن نراقب الوضع عن كثب للتأكد من عدم وجود أي خرق لوقف إطلاق النار، والتقارير التي تلقيناها، باستثناء التقارير الواردة في الساعات الأولى من وقف إطلاق النار، والتي تعاملنا معها بحزم، لم تتلقَ أي تقارير تشير إلى خرق وقف إطلاق النار مع إيران منذ ذلك الحين".
وفيما يتعلق بالمسار الدبلوماسي، أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إلى أن بلاده تتحرك في مرحلة حساسة، معتبرا أن الجهد الدبلوماسي يمثل امتدادا للمواجهة، وأكد أن إيران ستواصل استخدام جميع إمكانياتها للحفاظ على مكاسبها وترسيخ مواقفها، بالتوازي مع متابعة تنفيذ وقف إطلاق النار في لبنان ضمن التفاهمات القائمة.
ووصلت اليوم السبت، الطائرة التي تقل فريق التفاوض الأمريكي في المفاوضات مع إيران في إسلام آباد.
وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية، نقلا عن مصدر مطلع، إن "المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة ستُعقد في فندق "سيرينا" في إسلام آباد، وفي حال قبول الشروط المسبقة التي طرحها الوفد الإيراني من قبل الجانب الأمريكي، فإن المفاوضات ستنطلق بعد ظهر السبت في الفندق المذكور".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала