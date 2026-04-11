ارتفاع حصيلة الهجمات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية إلى أكثر من 2000 قتيل

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الهجمات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية منذ 2 مارس الماضي وحتى اليوم إلى 2020 قتيلاً و6436 جريحاً. 11.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-11T17:47+0000

وقال مركز عمليات طوارئ الصحة التابع للوزارة، في بيان نقلته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، إن “الحصيلة الإجمالية للعدوان منذ 2 مارس حتى 11 أبريل ارتفعت إلى 2020 قتيلاً و6436 جريحاً”.وحذرت قيادة الجيش اللبناني من أي تحركات قد تهدد الاستقرار والسلم الأهلي في البلاد، في ظل تصاعد التوترات والتحديات الأمنية.وأكدت القيادة احترامها لحق التعبير السلمي، لكنها شددت على رفضها لأي تحرك قد يؤدي إلى الإخلال بالأمن أو التعدي على الممتلكات العامة والخاصة.كما أوضحت أن الجيش سيتدخل بحزم لمنع أي مساس بالاستقرار الداخلي، مشيرة إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب أعلى درجات الوعي والمسؤولية.وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في وقت سابق من اليوم السبت، أن بلاده تواصل اتصالاتها مع لبنان لضمان التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن السفارة الإيرانية في بيروت تتابع التطورات ميدانيا وترفع تقارير دورية للتأكد من الالتزام وعدم وقوع خروقات.وأضاف أن "وقف إطلاق النار في لبنان كان جزءا من وقف إطلاق النار، وقد أوضح الوسيط الباكستاني ذلك أيضا".وأوضح بقائي أن الوفد الإيراني يواصل مشاوراته في إسلام آباد، حيث أجرى سلسلة لقاءات مع كبار المسؤولين، بينهم رئيس الوزراء وقائد الجيش ووزير الخارجية، لبحث مستجدات المفاوضات.وقال بقائي: "نحن ننخرط في العمل الدبلوماسي في مرحلة خاصة من تاريخ إيران، فالدبلوماسية بالنسبة لنا هي استمرار للحرب، لقد مرّت 40 يوما، ودافع فيها المدافعون عن الوطن عن أنفسهم بدعم من الشعب، ويجري نضال حاسم في المجال الدبلوماسي، وأؤكد للشعب أننا سنستخدم كل إمكانياتنا لترسيخ المكتسبات والحفاظ على كرامة إيران".وشدد المتحدث على أن إيران تنظر إلى وقف إطلاق النار باعتباره وقفا شاملا وكاملا للأعمال القتالية، مؤكدا أن "بلاده تراقب الوضع عن كثب، وأنه لم يتم تسجيل أي خروقات تُذكر بعد الساعات الأولى من دخول الاتفاق حيز التنفيذ، والتي تم التعامل معها بحزم".وفيما يتعلق بالمسار الدبلوماسي، أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إلى أن بلاده تتحرك في مرحلة حساسة، معتبرا أن الجهد الدبلوماسي يمثل امتدادا للمواجهة، وأكد أن إيران ستواصل استخدام جميع إمكانياتها للحفاظ على مكاسبها وترسيخ مواقفها، بالتوازي مع متابعة تنفيذ وقف إطلاق النار في لبنان ضمن التفاهمات القائمة.ووصلت اليوم السبت، الطائرة التي تقل فريق التفاوض الأمريكي في المفاوضات مع إيران في إسلام آباد.وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية، نقلا عن مصدر مطلع، إن "المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة ستُعقد في فندق "سيرينا" في إسلام آباد، وفي حال قبول الشروط المسبقة التي طرحها الوفد الإيراني من قبل الجانب الأمريكي، فإن المفاوضات ستنطلق بعد ظهر السبت في الفندق المذكور".

https://sarabic.ae/20260411/ماكرون-وأردوغان-يؤكدان-أهمية-احترام-وقف-إطلاق-النار-في-إيران-وتنفيذه-في-لبنان-1112471271.html

https://sarabic.ae/20260411/إعلام-إسرائيل-تستبعد-فرنسا-من-الوساطة-في-محادثات-السلام-مع-لبنان-1112460971.html

https://sarabic.ae/20260410/إعلام-لبنان-والولايات-المتحدة-طلبا-من-إسرائيل-وقفا-مؤقتا-لإطلاق-النار-1112460122.html

https://sarabic.ae/20260410/الرئاسة-اللبنانية-الإدارة-الأميركية-وسيط-بين-لبنان-وإسرائيل-ومحادثات-مرتقبة-في-واشنطن-1112458932.html

