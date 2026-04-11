الجيش اللبناني يحذر من تهديد الاستقرار والسلم الأهلي

حذرت قيادة الجيش اللبناني من أي تحركات قد تهدد الاستقرار والسلم الأهلي في البلاد، في ظل تصاعد التوترات والتحديات الأمنية. 11.04.2026, سبوتنيك عربي

وأفادت قيادة الجيش، في بيان، بأن هذه التحذيرات تأتي بالتزامن مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على مناطق لبنانية مختلفة، وظهور دعوات خلال الفترة الأخيرة تحث المواطنين على التجمّع والاحتجاج لتحقيق مطالب متعددة، وفق ما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية. وأكدت القيادة احترامها لحق التعبير السلمي، لكنها شددت على رفضها لأي تحرك قد يؤدي إلى الإخلال بالأمن أو التعدي على الممتلكات العامة والخاصة. ودعت قيادة الجيش المواطنين إلى الالتزام بتعليمات الوحدات العسكرية المنتشرة والتجاوب معها حفاظاً على الأمن العام. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في وقت سابق من اليوم السبت، أن بلاده تواصل اتصالاتها مع لبنان لضمان التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن السفارة الإيرانية في بيروت تتابع التطورات ميدانيا وترفع تقارير دورية للتأكد من الالتزام وعدم وقوع خروقات.وأوضح بقائي أن الوفد الإيراني يواصل مشاوراته في إسلام آباد، حيث أجرى سلسلة لقاءات مع كبار المسؤولين، بينهم رئيس الوزراء وقائد الجيش ووزير الخارجية، لبحث مستجدات المفاوضات.وأضاف أن طهران عرضت خلال هذه اللقاءات مواقفها ومطالبها بشكل واضح، في إطار محادثات مستمرة بوساطة باكستانية، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وشدد المتحدث على أن إيران تنظر إلى وقف إطلاق النار باعتباره وقفا شاملا وكاملا للأعمال القتالية، مؤكدا أن "بلاده تراقب الوضع عن كثب، وأنه لم يتم تسجيل أي خروقات تُذكر بعد الساعات الأولى من دخول الاتفاق حيز التنفيذ، والتي تم التعامل معها بحزم".وقال في هذا الصدد: "لقد أكدنا منذ البداية أننا عندما نقول وقف إطلاق النار، فإننا نعني وقفا كاملا لإطلاق النار، ونحن نراقب الوضع عن كثب للتأكد من عدم وجود أي خرق لوقف إطلاق النار، والتقارير التي تلقيناها، باستثناء التقارير الواردة في الساعات الأولى من وقف إطلاق النار، والتي تعاملنا معها بحزم، لم تتلقَ أي تقارير تشير إلى خرق وقف إطلاق النار مع إيران منذ ذلك الحين".وفيما يتعلق بالمسار الدبلوماسي، أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إلى أن بلاده تتحرك في مرحلة حساسة، معتبرا أن الجهد الدبلوماسي يمثل امتدادا للمواجهة، وأكد أن إيران ستواصل استخدام جميع إمكانياتها للحفاظ على مكاسبها وترسيخ مواقفها، بالتوازي مع متابعة تنفيذ وقف إطلاق النار في لبنان ضمن التفاهمات القائمة.ووصلت اليوم السبت، الطائرة التي تقل فريق التفاوض الأمريكي في المفاوضات مع إيران في إسلام آباد.وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية، نقلا عن مصدر مطلع، إن "المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة ستُعقد في فندق "سيرينا" في إسلام آباد، وفي حال قبول الشروط المسبقة التي طرحها الوفد الإيراني من قبل الجانب الأمريكي، فإن المفاوضات ستنطلق بعد ظهر السبت في الفندق المذكور".

https://sarabic.ae/20260411/ماكرون-وأردوغان-يؤكدان-أهمية-احترام-وقف-إطلاق-النار-في-إيران-وتنفيذه-في-لبنان-1112471271.html

https://sarabic.ae/20260411/إعلام-إسرائيل-تستبعد-فرنسا-من-الوساطة-في-محادثات-السلام-مع-لبنان-1112460971.html

https://sarabic.ae/20260410/إعلام-لبنان-والولايات-المتحدة-طلبا-من-إسرائيل-وقفا-مؤقتا-لإطلاق-النار-1112460122.html

https://sarabic.ae/20260410/الرئاسة-اللبنانية-الإدارة-الأميركية-وسيط-بين-لبنان-وإسرائيل-ومحادثات-مرتقبة-في-واشنطن-1112458932.html

