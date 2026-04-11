“حديقة الذاكرة”… حين تلتقي الجذور بالتاريخ لتعزيز الصداقة الجزائرية الروسية.. صور وفيديو

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
مبادرة استراتيجية روسية لإنشاء مركز لوجستي للطاقة و الحبوب في مصر
08:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
مفاوضات إسلام أباد.. تعقيدات المشهد وتناقض المحاور
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
من الملعب
ربع نهائي ساخن جدا في دوري أبطال أوروبا، ولهيب التحكيم يعصف بالكرة المصرية والسعودية!
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
10:33 GMT
15 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:49 GMT
10 د
خطوط التماس
ظروف سيطرة الدولة العثمانية على الأقطار العربية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:34 GMT
24 د
عالم سبوتنيك
ترقب المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في اسلام اباد
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
بوتين يعلن عن هدنة مؤقتة بمناسبة عيد الفصح، هل ستؤثر على مجرى العمليات الميدانية؟.. خبير يجيب
18:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: سوريا ستصل الشرق بالغرب في هذه الحالة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:42 GMT
18 د
من الملعب
ربع نهائي ساخن جدا في دوري أبطال أوروبا، ولهيب التحكيم يعصف بالكرة المصرية والسعودية!
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
09:33 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:52 GMT
8 د
خطوط التماس
ظروف سيطرة الدولة العثمانية على الأقطار العربية
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
شؤون عسكرية
بوتين يعلن عن هدنة مؤقتة بمناسبة عيد الفصح، هل ستؤثر على مجرى العمليات الميدانية؟.. خبير يجيب
11:03 GMT
30 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:53 GMT
7 د
قوانين الاقتصاد
خبير: سوريا ستصل الشرق بالغرب في هذه الحالة
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
عالم سبوتنيك
محادثات إسلام أباد.. مطالبات إيرانية بهدنة في لبنان و رفع تجميد الأصول و تحذيرات أمريكية من ضربات جديدة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
القاهرة تطالب بدور عربي في مباحثات باكستان بين إيران وأمريكا
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
“حديقة الذاكرة”… حين تلتقي الجذور بالتاريخ لتعزيز الصداقة الجزائرية الروسية.. صور وفيديو
“حديقة الذاكرة”… حين تلتقي الجذور بالتاريخ لتعزيز الصداقة الجزائرية الروسية.. صور وفيديو
سبوتنيك عربي
في مبادرة رمزية تحمل أبعادًا تاريخية وإنسانية عميقة، نظمت سفارة روسيا في الجزائر حملة لغرس الأشجار تحت عنوان "حديقة الذاكرة"، وذلك تخليدًا لذكرى النصر في الحرب... 11.04.2026, سبوتنيك عربي
وفي ممر الصداقة الروسية-الجزائرية بحديقة تيبازة غربي الجزائر، كان الموعد فضاءً حيًا جمع بين رمزية المكان وروح المناسبة، فاختيار غرس الأشجار ليس مجرد عمل بيئي، بل هو رسالة قوية تعكس الامتداد الزمني للذاكرة، حيث تنمو الأشجار كما تنمو العلاقات بين الشعوب، متجذرة في الماضي وممتدة نحو المستقبل، ما يعكس الأهمية التي توليها الدبلوماسية الروسية لمثل هذه المبادرات الرمزية التي تتجاوز الطابع الرسمي لتصل إلى عمق الذاكرة الإنسانية المشتركة.وتهدف مبادرة "حديقة الذاكرة" إلى تكريم ضحايا الحرب العالمية الثانية واستحضار تضحياتهم، إلى جانب ترسيخ قيم السلام والتعايش، كما تسعى إلى تعزيز روابط الصداقة التاريخية التي تجمع بين الجزائر وروسيا، وهي علاقات مبنية على الاحترام المتبادل والتعاون المشترك عبر عقود طويلة. وأضاف: ثانيًا نحن اليوم على وشك يوم الفضاء العالمي، روسيا كانت أول دولة نجحت في إرسال قمر اصطناعي إلى الفضاء، نحن بحضور مواطنين روس هنا في الجزائر، نضع أشجارًا في هذا الممر، ورمزيتها بنبض هذه الأشجار نبذل جهودًا إضافية وحتى لو كانت رمزية لتوطيد العلاقات بين البلدين.ويعتبر غرس الأشجار في هذا السياق دلالة خاصة، فهو ليس فقط تكريمًا للماضي، بل هو أيضًا استثمار في المستقبل، حيث تتحول "حديقة الذاكرة" إلى شاهد حي على صداقة متجددة، وإلى مساحة تجمع بين التاريخ والطبيعة والإنسان.في هذا السياق قالت دراي خديجة، وهي طالبة لغة روسية في الجزائر، لوكالة "سبوتنيك": هذه المبادرة مهمة جدًا في بعدها التاريخي والإنساني، وهي طيبة من قبل روسيا، وهي بدورها تجسد روح الصداقة والتعاون بين البلدين، ونشكر كل المتطوعين عليها، كما نتمنى أن تكون مستمرة، كما أن الطلبة الجزائريين يلعبون دورًا مهمًا في تقوية العلاقات وتعميقها.
“حديقة الذاكرة”… حين تلتقي الجذور بالتاريخ لتعزيز الصداقة الجزائرية الروسية.. صور وفيديو

18:49 GMT 11.04.2026 (تم التحديث: 19:57 GMT 11.04.2026)
جهيدة رمضاني
مراسلة "سبوتنيك" في الجزائر
حصري
في مبادرة رمزية تحمل أبعادًا تاريخية وإنسانية عميقة، نظمت سفارة روسيا في الجزائر حملة لغرس الأشجار تحت عنوان "حديقة الذاكرة"، وذلك تخليدًا لذكرى النصر في الحرب العالمية الثانية، واستحضارًا لقيم التضحية والسلام التي صنعت ذلك الحدث التاريخي المفصلي.
وفي ممر الصداقة الروسية-الجزائرية بحديقة تيبازة غربي الجزائر، كان الموعد فضاءً حيًا جمع بين رمزية المكان وروح المناسبة، فاختيار غرس الأشجار ليس مجرد عمل بيئي، بل هو رسالة قوية تعكس الامتداد الزمني للذاكرة، حيث تنمو الأشجار كما تنمو العلاقات بين الشعوب، متجذرة في الماضي وممتدة نحو المستقبل، ما يعكس الأهمية التي توليها الدبلوماسية الروسية لمثل هذه المبادرات الرمزية التي تتجاوز الطابع الرسمي لتصل إلى عمق الذاكرة الإنسانية المشتركة.
وتهدف مبادرة "حديقة الذاكرة" إلى تكريم ضحايا الحرب العالمية الثانية واستحضار تضحياتهم، إلى جانب ترسيخ قيم السلام والتعايش، كما تسعى إلى تعزيز روابط الصداقة التاريخية التي تجمع بين الجزائر وروسيا، وهي علاقات مبنية على الاحترام المتبادل والتعاون المشترك عبر عقود طويلة.
© Sputnik . Djahida Ramdani“حديقة الذاكرة”… حين تلتقي الجذور بالتاريخ لتعزيز الصداقة الجزائرية الروسية 2026
“حديقة الذاكرة”… حين تلتقي الجذور بالتاريخ لتعزيز الصداقة الجزائرية الروسية 2026 - سبوتنيك عربي
1/7
© Sputnik . Djahida Ramdani
“حديقة الذاكرة”… حين تلتقي الجذور بالتاريخ لتعزيز الصداقة الجزائرية الروسية 2026
© Sputnik . Djahida Ramdani“حديقة الذاكرة”… حين تلتقي الجذور بالتاريخ لتعزيز الصداقة الجزائرية الروسية 2026
“حديقة الذاكرة”… حين تلتقي الجذور بالتاريخ لتعزيز الصداقة الجزائرية الروسية 2026 - سبوتنيك عربي
2/7
© Sputnik . Djahida Ramdani
“حديقة الذاكرة”… حين تلتقي الجذور بالتاريخ لتعزيز الصداقة الجزائرية الروسية 2026
© Sputnik . Djahida Ramdani“حديقة الذاكرة”… حين تلتقي الجذور بالتاريخ لتعزيز الصداقة الجزائرية الروسية 2026
“حديقة الذاكرة”… حين تلتقي الجذور بالتاريخ لتعزيز الصداقة الجزائرية الروسية 2026 - سبوتنيك عربي
3/7
© Sputnik . Djahida Ramdani
“حديقة الذاكرة”… حين تلتقي الجذور بالتاريخ لتعزيز الصداقة الجزائرية الروسية 2026
© Sputnik . Djahida Ramdani“حديقة الذاكرة”… حين تلتقي الجذور بالتاريخ لتعزيز الصداقة الجزائرية الروسية 2026
“حديقة الذاكرة”… حين تلتقي الجذور بالتاريخ لتعزيز الصداقة الجزائرية الروسية 2026 - سبوتنيك عربي
4/7
© Sputnik . Djahida Ramdani
“حديقة الذاكرة”… حين تلتقي الجذور بالتاريخ لتعزيز الصداقة الجزائرية الروسية 2026
© Sputnik . Djahida Ramdani“حديقة الذاكرة”… حين تلتقي الجذور بالتاريخ لتعزيز الصداقة الجزائرية الروسية 2026
“حديقة الذاكرة”… حين تلتقي الجذور بالتاريخ لتعزيز الصداقة الجزائرية الروسية 2026 - سبوتنيك عربي
5/7
© Sputnik . Djahida Ramdani
“حديقة الذاكرة”… حين تلتقي الجذور بالتاريخ لتعزيز الصداقة الجزائرية الروسية 2026
© Sputnik . Djahida Ramdani“حديقة الذاكرة”… حين تلتقي الجذور بالتاريخ لتعزيز الصداقة الجزائرية الروسية 2026
“حديقة الذاكرة”… حين تلتقي الجذور بالتاريخ لتعزيز الصداقة الجزائرية الروسية 2026 - سبوتنيك عربي
6/7
© Sputnik . Djahida Ramdani
“حديقة الذاكرة”… حين تلتقي الجذور بالتاريخ لتعزيز الصداقة الجزائرية الروسية 2026
© Sputnik . Djahida Ramdani“حديقة الذاكرة”… حين تلتقي الجذور بالتاريخ لتعزيز الصداقة الجزائرية الروسية 2026
“حديقة الذاكرة”… حين تلتقي الجذور بالتاريخ لتعزيز الصداقة الجزائرية الروسية 2026 - سبوتنيك عربي
7/7
© Sputnik . Djahida Ramdani
“حديقة الذاكرة”… حين تلتقي الجذور بالتاريخ لتعزيز الصداقة الجزائرية الروسية 2026
1/7
© Sputnik . Djahida Ramdani
“حديقة الذاكرة”… حين تلتقي الجذور بالتاريخ لتعزيز الصداقة الجزائرية الروسية 2026
2/7
© Sputnik . Djahida Ramdani
“حديقة الذاكرة”… حين تلتقي الجذور بالتاريخ لتعزيز الصداقة الجزائرية الروسية 2026
3/7
© Sputnik . Djahida Ramdani
“حديقة الذاكرة”… حين تلتقي الجذور بالتاريخ لتعزيز الصداقة الجزائرية الروسية 2026
4/7
© Sputnik . Djahida Ramdani
“حديقة الذاكرة”… حين تلتقي الجذور بالتاريخ لتعزيز الصداقة الجزائرية الروسية 2026
5/7
© Sputnik . Djahida Ramdani
“حديقة الذاكرة”… حين تلتقي الجذور بالتاريخ لتعزيز الصداقة الجزائرية الروسية 2026
6/7
© Sputnik . Djahida Ramdani
“حديقة الذاكرة”… حين تلتقي الجذور بالتاريخ لتعزيز الصداقة الجزائرية الروسية 2026
7/7
© Sputnik . Djahida Ramdani
“حديقة الذاكرة”… حين تلتقي الجذور بالتاريخ لتعزيز الصداقة الجزائرية الروسية 2026

وقال سفير روسيا في الجزائر أليكسي سولوماتين لوكالة "سبوتنيك": هناك عدة رمزيات لهذا الحدث، الرمزية الأولى أننا نناضل ونبذل كل جهودنا لكي لا ينسى العالم الأحداث التي كانت منذ 81 عامًا في أوروبا، حين تم الانتصار العظيم للشعب السوفييتي في الحرب ضد الفاشية، بدعم غربي، حيث دفع الكثير منهم ثمنًا غاليًا لهذا الانتصار من الأرواح البشرية، ولهذا السبب نبذل جهودًا لكي لا نسمح للذين يحاولون حاليًا إجبارنا على نسيان هذه الأحداث.

وأضاف: ثانيًا نحن اليوم على وشك يوم الفضاء العالمي، روسيا كانت أول دولة نجحت في إرسال قمر اصطناعي إلى الفضاء، نحن بحضور مواطنين روس هنا في الجزائر، نضع أشجارًا في هذا الممر، ورمزيتها بنبض هذه الأشجار نبذل جهودًا إضافية وحتى لو كانت رمزية لتوطيد العلاقات بين البلدين.
ويعتبر غرس الأشجار في هذا السياق دلالة خاصة، فهو ليس فقط تكريمًا للماضي، بل هو أيضًا استثمار في المستقبل، حيث تتحول "حديقة الذاكرة" إلى شاهد حي على صداقة متجددة، وإلى مساحة تجمع بين التاريخ والطبيعة والإنسان.
في هذا السياق قالت دراي خديجة، وهي طالبة لغة روسية في الجزائر، لوكالة "سبوتنيك": هذه المبادرة مهمة جدًا في بعدها التاريخي والإنساني، وهي طيبة من قبل روسيا، وهي بدورها تجسد روح الصداقة والتعاون بين البلدين، ونشكر كل المتطوعين عليها، كما نتمنى أن تكون مستمرة، كما أن الطلبة الجزائريين يلعبون دورًا مهمًا في تقوية العلاقات وتعميقها.
