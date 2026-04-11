https://sarabic.ae/20260411/حديقة-الذاكرة-حين-تلتقي-الجذور-بالتاريخ-لتعزيز-الصداقة-الجزائرية-الروسية-صور--1112481934.html

“حديقة الذاكرة”… حين تلتقي الجذور بالتاريخ لتعزيز الصداقة الجزائرية الروسية.. صور وفيديو

سبوتنيك عربي

في مبادرة رمزية تحمل أبعادًا تاريخية وإنسانية عميقة، نظمت سفارة روسيا في الجزائر حملة لغرس الأشجار تحت عنوان "حديقة الذاكرة"، وذلك تخليدًا لذكرى النصر في الحرب... 11.04.2026, سبوتنيك عربي

حصري

الجزائر

روسيا

تقارير سبوتنيك

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/0b/1112480750_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ce7101c0f45e47647ebb72e4860cfb7d.jpg

وفي ممر الصداقة الروسية-الجزائرية بحديقة تيبازة غربي الجزائر، كان الموعد فضاءً حيًا جمع بين رمزية المكان وروح المناسبة، فاختيار غرس الأشجار ليس مجرد عمل بيئي، بل هو رسالة قوية تعكس الامتداد الزمني للذاكرة، حيث تنمو الأشجار كما تنمو العلاقات بين الشعوب، متجذرة في الماضي وممتدة نحو المستقبل، ما يعكس الأهمية التي توليها الدبلوماسية الروسية لمثل هذه المبادرات الرمزية التي تتجاوز الطابع الرسمي لتصل إلى عمق الذاكرة الإنسانية المشتركة.وتهدف مبادرة "حديقة الذاكرة" إلى تكريم ضحايا الحرب العالمية الثانية واستحضار تضحياتهم، إلى جانب ترسيخ قيم السلام والتعايش، كما تسعى إلى تعزيز روابط الصداقة التاريخية التي تجمع بين الجزائر وروسيا، وهي علاقات مبنية على الاحترام المتبادل والتعاون المشترك عبر عقود طويلة. وأضاف: ثانيًا نحن اليوم على وشك يوم الفضاء العالمي، روسيا كانت أول دولة نجحت في إرسال قمر اصطناعي إلى الفضاء، نحن بحضور مواطنين روس هنا في الجزائر، نضع أشجارًا في هذا الممر، ورمزيتها بنبض هذه الأشجار نبذل جهودًا إضافية وحتى لو كانت رمزية لتوطيد العلاقات بين البلدين.ويعتبر غرس الأشجار في هذا السياق دلالة خاصة، فهو ليس فقط تكريمًا للماضي، بل هو أيضًا استثمار في المستقبل، حيث تتحول "حديقة الذاكرة" إلى شاهد حي على صداقة متجددة، وإلى مساحة تجمع بين التاريخ والطبيعة والإنسان.في هذا السياق قالت دراي خديجة، وهي طالبة لغة روسية في الجزائر، لوكالة "سبوتنيك": هذه المبادرة مهمة جدًا في بعدها التاريخي والإنساني، وهي طيبة من قبل روسيا، وهي بدورها تجسد روح الصداقة والتعاون بين البلدين، ونشكر كل المتطوعين عليها، كما نتمنى أن تكون مستمرة، كما أن الطلبة الجزائريين يلعبون دورًا مهمًا في تقوية العلاقات وتعميقها.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

جهيدة رمضاني https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517760_0:95:772:866_100x100_80_0_0_8d35f0b911251bee120436c22c25d296.jpg

الأخبار

ar_EG

