تصويت... برأيك هل تستطيع واشنطن فرض حصار بحري على إيران؟
تصويت... برأيك هل تستطيع واشنطن فرض حصار بحري على إيران؟
سبوتنيك عربي
يتصاعد الجدل في الأوساط السياسية والعسكرية حول مدى قدرة واشنطن على فرض حصار بحري كامل على إيران، في حال تفاقم حدة التوتر بين الطرفين وتزايد الحديث عن أدوات... 13.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-13T11:26+0000
2026-04-13T11:26+0000
2026-04-13T11:26+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب
إيران
تهديد إذا فرض حصار بحري
مضيق هرمز
استطلاعات الرأي
وتكتسب هذه الفرضية أهمية خاصة بسبب الموقع الجغرافي الحساس لإيران المطل على الخليج، وقربها من مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم، الذي تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط العالمية، ما يجعل أي محاولة لفرض حصار بحري في هذه المنطقة خطوة ذات تداعيات اقتصادية وأمنية تتجاوز حدود البلدين.وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستفرض حصارًا على السفن التي تدخل أو تغادر الموانئ الإيرانية في 13 نيسان/أبريل عند الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت الساحل الشرقي.برأيك هل تستطيع واشنطن فرض حصار بحري على إيران؟ترامب: سنفرض حصارا على السفن التي تدخل أو تغادر الموانئ الإيرانيةرئيس الوزراء الأسترالي: الولايات المتحدة تعمل بشكل منفرد في حصار مضيق هرمز
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
سبوتنيك عربي
الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب, إيران, تهديد إذا فرض حصار بحري, مضيق هرمز, استطلاعات الرأي, опросы
الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب, إيران, تهديد إذا فرض حصار بحري, مضيق هرمز, استطلاعات الرأي, опросы
تصويت... برأيك هل تستطيع واشنطن فرض حصار بحري على إيران؟
يتصاعد الجدل في الأوساط السياسية والعسكرية حول مدى قدرة واشنطن على فرض حصار بحري كامل على إيران، في حال تفاقم حدة التوتر بين الطرفين وتزايد الحديث عن أدوات الضغط الاستراتيجية، خاصة أن الحصار البحري يعد من بين أكثر الإجراءات تأثيرًا في النزاعات الدولية، نظرًا لما يمكن أن يفرضه من قيود على حركة التجارة والطاقة والإمدادات.
وتكتسب هذه الفرضية أهمية خاصة بسبب الموقع الجغرافي الحساس لإيران المطل على الخليج، وقربها من مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم، الذي تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط العالمية، ما يجعل أي محاولة لفرض حصار بحري في هذه المنطقة خطوة ذات تداعيات اقتصادية وأمنية تتجاوز حدود البلدين.
ويرى بعض الخبراء أن واشنطن تمتلك القدرات البحرية والتكنولوجية التي قد تسمح بتنفيذ حصار من هذا النوع، مستندين إلى الانتشار العسكري الأمريكي في المنطقة وتحالفاته الدولية، بينما يحذر آخرون من أن مثل هذه الخطوة قد تؤدي إلى تصعيد واسع النطاق وربما مواجهة عسكرية مباشرة يصعب احتواء تداعياتها.
وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستفرض حصارًا على السفن التي تدخل أو تغادر الموانئ الإيرانية في 13 نيسان/أبريل عند الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت الساحل الشرقي.
برأيك هل تستطيع واشنطن فرض حصار بحري على إيران؟