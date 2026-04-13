خبيرة في السياسات الأمريكية: ليس من السهل أن ينسحب ترامب من الناتو
تحدثت العضو المؤسس في مجموعة واشنطن الاستراتيجية والخبيرة في السياسات الأمريكية، الدكتورة حنان البدري، عن مستقبل العلاقات بين الرئيس الأمريكي وحلف الناتو،... 13.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-13T22:27+0000
تحدثت العضو المؤسس في مجموعة واشنطن الاستراتيجية والخبيرة في السياسات الأمريكية، الدكتورة حنان البدري، عن مستقبل العلاقات بين الرئيس الأمريكي وحلف الناتو، مؤكدة ان "ألعلاقة بين حلف الناتو وواشنطن، هي أشبه ما تكون بالعلاقة العضوية".
وأكدت أن الرئيس الأمريكي يرى أن الولايات المتحدة لا ينبغي أن تكون شرطي العالم بشكل مجاني، وأنه ينبغي على الجميع أن يسدّد قيمة مشاركته ليس فقط مالياً، ولكن أيضاً في القوة والعتاد والقيام بالدور العسكري على الأرض.
وأشارت في لقاء عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "قول ترامب إنه أنفق تريليونات الدولارات على الناتو، موجه للداخل الأمريكي وليس عموم الحلفاء، إلا في ما يتعلق بلومه لهم عندما سألهم عن الذهاب إلى مضيق "هرمز" فرفضوا وترددوا، ولكن هو يحاول أن يخاطب الداخل الأمريكي في انتخابات التجديد النصفي".
ونوهت ضيفة "سبوتنيك"، إلى أن "محاولة خروج الرئيس الأمريكي من حلف "الناتو" ليس بالأمر السهل"، مرجحة أن "يواجه حلف شمال الأطلسي بهذه السياسات وهذه الخلافات المكتومة مصير التفكك
".
وكشفت أن "هناك معادلات جديدة تحديداً اقتصادية، فرضت في هذا القرن الجديد، وربما يُسحب البساط من بعض الدول داخل الاتحاد الأوروبي".