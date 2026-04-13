"زلزال بودابست"… خبير أمني: الاتحاد الأوروبي والناتو قد يدفعان ثمن غياب توازن أوربان

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير: سوريا ستصل الشرق بالغرب في هذه الحالة
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
09:03 GMT
22 د
من الملعب
ربع نهائي ساخن جدا في دوري أبطال أوروبا، ولهيب التحكيم يعصف بالكرة المصرية والسعودية!
09:25 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
10:29 GMT
29 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
11:32 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
خطوط التماس
ظروف سيطرة الدولة العثمانية على الأقطار العربية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
القاهرة تطالب بدور عربي في مباحثات باكستان بين إيران وأمريكا
16:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
16:33 GMT
25 د
عالم سبوتنيك
نهاية المفاوضات بين إيران وأمريكا دون التوصل لاتفاق.. والعراق ينتخب نزار آميدي رئيسا جديدا
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
سر نجاح مسلسل "ماشا والدب" لدى الأسر العربية
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
بوتين يعلن عن هدنة مؤقتة بمناسبة عيد الفصح، هل ستؤثر على مجرى العمليات الميدانية؟.. خبير يجيب
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:29 GMT
17 د
On air
08:45 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
سر نجاح مسلسل "ماشا والدب" لدى الأسر العربية
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:33 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:42 GMT
18 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
10:32 GMT
10 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
ناميبيا تفتح الباب أمام أفريقيا للحصول على تعويضات رسمية من المانيا عن جريمة الإبادة الجماعية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
11:48 GMT
12 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
12:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: المرشح المجري الجديد يريد الحفاظ على العلاقة مع روسيا في مجال الطاقة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب على إيران ولبنان سترسم ملامح نظام عالمي جديد بعد الصمود الأسطوري لإيران
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
عيد شم النسيم… لماذا يحتفل المصريون به حتى اليوم؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260413/زلزال-بودابست-خبير-أمني-الاتحاد-الأوروبي-والناتو-قد-يدفعان-ثمن-غياب-توازن-أوربان-1112536473.html
"زلزال بودابست"… خبير أمني: الاتحاد الأوروبي والناتو قد يدفعان ثمن غياب توازن أوربان
سبوتنيك عربي
صرّح الخبير الأمني المصري العقيد حاتم صابر، بأن نتائج انتخابات 12 أبريل/ نيسان 2026 في المجر، والتي أسفرت عن هزيمة رئيس الوزراء السابق فيكتور أوربان، بمثابة... 13.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-13T19:02+0000
2026-04-13T19:02+0000
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/0c/1112489787_0:0:2891:1626_1920x0_80_0_0_70ff6eea86fd33e9c433d59836526537.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/0c/1112489787_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_6c6d5bb761f47bee7cc2d5440a56b4f7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم, حصري
الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم, حصري

"زلزال بودابست"… خبير أمني: الاتحاد الأوروبي والناتو قد يدفعان ثمن غياب توازن أوربان

19:02 GMT 13.04.2026
© Sputnik . Alexey Vitvitsky / الانتقال إلى بنك الصوريدلي الناس بأصواتهم في مركز اقتراع في بودابست خلال الانتخابات البرلمانية المجرية.
يدلي الناس بأصواتهم في مركز اقتراع في بودابست خلال الانتخابات البرلمانية المجرية. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2026
© Sputnik . Alexey Vitvitsky
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
محمد حميدة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
كل المواضيع
حصري
صرّح الخبير الأمني المصري العقيد حاتم صابر، بأن نتائج انتخابات 12 أبريل/ نيسان 2026 في المجر، والتي أسفرت عن هزيمة رئيس الوزراء السابق فيكتور أوربان، بمثابة "زلزال" على المجر، وفق تعبيره.
وأضاف صابر، في حديث لـ"سبوتنيك"، أن "الانتخابات أنهت حقبة استمرت 16 عاما متواصلة من الحكم، كانت خلالها بودابست حجر الزاوية في السياسات القومية الأوروبية".
وتابع: "بفوز حزب "تيسا" (TISZA) بزعامة بيتر ماجيرا، بأغلبية ثلثي المقاعد، فإن المجر مقبلة على مرحلة من الاستقطاب الحاد، خاصة أن القدرة المطلقة للحزب الجديد على تغيير الدستور قد تفتح الباب أمام موجة من الانتقام السياسي لتصفية إرث حزب "فيديس" الحاكم سابقا، مما يهدد بإشعال الشارع المجري المنقسم".
راديو
خبير: المرشح المجري الجديد يريد الحفاظ على العلاقة مع روسيا في مجال الطاقة
14:01 GMT
واستطرد الخبير الأمني المصري: "اقتصاديًا، تبرز مخاوف من انهيار معادلة "Orbanomics" (اقتصاد أوربان)، التي نجحت لسنوات في الموازنة بين الاستثمارات الشرقية (الصين وروسيا) والغربية. وأن التحول المفاجئ نحو بروكسل قد يخلق فجوة تمويلية كبرى قبل وصول المساعدات الأوروبية، نتيجة انسحاب الاستثمارات الشرقية، ردًا على التغيّر في التوجهات السياسية".

على صعيد الاتحاد الأوروبي، قال العقيد صابر: "مثّل أوربان حائط صد ضد المركزية المفرطة، كما أن الطريق بات ممهدًا أمام ألمانيا وفرنسا لفرض سياسات الاتحاد الفيدرالي، مما قد يهمّش الهويات الوطنية لدول شرق أوروبا مثل بولندا والتشيك، ويخلق شعورًا بالتهديد لدى شعوبها".

وأردف: "كان أوربان يمثل النافذة الدبلوماسية والوسيط غير الرسمي مع قوى كبرى مثل روسيا والصين وتركيا، وخسارة هذا الرابط قد تزيد من حدة المواجهة الجيوسياسية المباشرة، وتضيق هوامش المناورة الدبلوماسية المتاحة للاتحاد الأوروبي في الأزمات".
وبشأن أروقة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، قال صابر: "كان صوت بودابست يمثّل تيار الواقعية، الذي يرفض الانزلاق الكامل في أوكرانيا، ومع غياب "الفيتو" المجري، قد يحوّل الحلف إلى كيان أكثر تجانسًا ظاهريًا لكنه أقل حذرًا، ما قد يدفع بخطوات غير محسوبة".
دميترييف: تفكك الاتحاد الأوروبي سيتسارع بعد الانتخابات المجرية
07:09 GMT
وشدد الخبير الأمني المصري أن "أوربان يترك فراغًا أيديولوجيًا كبيرًا بصفته المنظّر الأول للديمقراطية غير الليبرالية، وبرحيله، قد تشعر الحركات القومية والمحافظة في أوروبا باليتم السياسي"، وهو ما يحذر منه صابر، "إذ قد يدفع هذا الفراغ تلك التيارات نحو التطرف بدلًا من العمل من داخل النظام السياسي، مما يزعزع الاستقرار الاجتماعي في دول الجوار الأوروبي".

وجرت الانتخابات المجرية يوم أمس الأحد، وبلغت نسبة المشاركة رقمًا قياسيًا 77.8%، متجاوزة نتائج انتخابات عام 2022. وأدلى أكثر من 5.8 مليون شخص بأصواتهم.

وبعد فرز 98.9% من الأصوات، فاز حزب "تيسا" بـ138 مقعدًا من أصل 199. وأقرّ أوربان بالهزيمة بالفعل، وهنّأ خصومه على فوزهم، وصرح بأن حزب "فيدس" سيواصل خدمة البلاد حتى في المعارضة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала