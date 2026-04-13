https://sarabic.ae/20260413/زلزال-بودابست-خبير-أمني-الاتحاد-الأوروبي-والناتو-قد-يدفعان-ثمن-غياب-توازن-أوربان-1112536473.html

"زلزال بودابست"… خبير أمني: الاتحاد الأوروبي والناتو قد يدفعان ثمن غياب توازن أوربان

سبوتنيك عربي

صرّح الخبير الأمني المصري العقيد حاتم صابر، بأن نتائج انتخابات 12 أبريل/ نيسان 2026 في المجر، والتي أسفرت عن هزيمة رئيس الوزراء السابق فيكتور أوربان، بمثابة... 13.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-13T19:02+0000

الأخبار

أخبار العالم الآن

العالم

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/0c/1112489787_0:0:2891:1626_1920x0_80_0_0_70ff6eea86fd33e9c433d59836526537.jpg

وأضاف صابر، في حديث لـ"سبوتنيك"، أن "الانتخابات أنهت حقبة استمرت 16 عاما متواصلة من الحكم، كانت خلالها بودابست حجر الزاوية في السياسات القومية الأوروبية".وتابع: "بفوز حزب "تيسا" (TISZA) بزعامة بيتر ماجيرا، بأغلبية ثلثي المقاعد، فإن المجر مقبلة على مرحلة من الاستقطاب الحاد، خاصة أن القدرة المطلقة للحزب الجديد على تغيير الدستور قد تفتح الباب أمام موجة من الانتقام السياسي لتصفية إرث حزب "فيديس" الحاكم سابقا، مما يهدد بإشعال الشارع المجري المنقسم".واستطرد الخبير الأمني المصري: "اقتصاديًا، تبرز مخاوف من انهيار معادلة "Orbanomics" (اقتصاد أوربان)، التي نجحت لسنوات في الموازنة بين الاستثمارات الشرقية (الصين وروسيا) والغربية. وأن التحول المفاجئ نحو بروكسل قد يخلق فجوة تمويلية كبرى قبل وصول المساعدات الأوروبية، نتيجة انسحاب الاستثمارات الشرقية، ردًا على التغيّر في التوجهات السياسية".وأردف: "كان أوربان يمثل النافذة الدبلوماسية والوسيط غير الرسمي مع قوى كبرى مثل روسيا والصين وتركيا، وخسارة هذا الرابط قد تزيد من حدة المواجهة الجيوسياسية المباشرة، وتضيق هوامش المناورة الدبلوماسية المتاحة للاتحاد الأوروبي في الأزمات".وبشأن أروقة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، قال صابر: "كان صوت بودابست يمثّل تيار الواقعية، الذي يرفض الانزلاق الكامل في أوكرانيا، ومع غياب "الفيتو" المجري، قد يحوّل الحلف إلى كيان أكثر تجانسًا ظاهريًا لكنه أقل حذرًا، ما قد يدفع بخطوات غير محسوبة".وشدد الخبير الأمني المصري أن "أوربان يترك فراغًا أيديولوجيًا كبيرًا بصفته المنظّر الأول للديمقراطية غير الليبرالية، وبرحيله، قد تشعر الحركات القومية والمحافظة في أوروبا باليتم السياسي"، وهو ما يحذر منه صابر، "إذ قد يدفع هذا الفراغ تلك التيارات نحو التطرف بدلًا من العمل من داخل النظام السياسي، مما يزعزع الاستقرار الاجتماعي في دول الجوار الأوروبي".وبعد فرز 98.9% من الأصوات، فاز حزب "تيسا" بـ138 مقعدًا من أصل 199. وأقرّ أوربان بالهزيمة بالفعل، وهنّأ خصومه على فوزهم، وصرح بأن حزب "فيدس" سيواصل خدمة البلاد حتى في المعارضة".

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

محمد حميدة https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg

الأخبار

ar_EG

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

