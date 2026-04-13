خبير اقتصادي يحذر: حصار "المضائق" سيؤدي إلى "صدمة شاملة" وتداعياتها كارثية

خبير اقتصادي يحذر: حصار "المضائق" سيؤدي إلى "صدمة شاملة" وتداعياتها كارثية

صرّح الخبير الاقتصادي الجزائري الدكتور هواري تغرسي، بأن "المساس بحرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب، لن يتوقف عند حدود الأزمات العابرة، بل قد يؤدي إلى صدمة... 13.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-13T20:42+0000

2026-04-13T20:42+0000

2026-04-13T20:42+0000

وأضاف تغرسي، في حديث لـ"سبوتنيك"، أن "مضيق هرمز يمثل العصب الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية، حيث يمر عبره نحو خُمس النفط المستهلك عالميًا، وأكد أن "أي إغلاق لهذا الممر سيعني قفزة جنونية في الأسعار، وارتفاع سعر برميل النفط إلى مستويات قياسية قد تتراوح بين 150 و200 دولار".وأضاف: "كما يدفع الإجراء إلى أزمة غاز حقيقية، تشمل تأثر الصادرات القطرية من الغاز المسال، مما سيخلق عجزًا طاقويًا، ما يؤدي إلى تضخم عابر للحدود، بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة، الذي سينعكس فورًا على قطاعات النقل والصناعة والزراعة، كما يؤدي لموجة تضخم عالمية يصعب كبحها، مع هروب الاستثمارات نحو الملاذات الآمنة".وأشار الخبير الاقتصادي الجزائري إلى أن "إغلاق المضائق يضرب حركة التجارة العالمية، كونه الرابط الأساسي بين آسيا وأوروبا".وأوضح تغرسي أن "التغيير القسري لمسار السفن نحو طريق رأس الرجاء الصالح سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف الشحن بسبب زيادة مدة الرحلات البحرية بنحو 20 يوما، مما يرفع تكاليف الوقود والتأمين وكذلك تعطل سلاسل الإمداد، وتأخر وصول السلع الإستراتيجية كالإلكترونيات، السيارات، والمواد الغذائية، فضلًا عن تراجع المداخيل السيادية للممرات التقليدية كقناة السويس".السيناريو الأخطروفي وقت سابق من اليوم، ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة "ليست بحاجة لدول أخرى للمشاركة في حصار مواني إيران"، وفق تعبيره.وقال ترامب، في تصريحات للصحفيين، ردًا على سؤاله عن الحصار: "نعم، بدأ عند الساعة 10 صباحًا (14:00 بتوقيت غرينتش)".

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

محمد حميدة https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg

محمد حميدة https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

محمد حميدة https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg

إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, حصري, العالم