خبير اقتصادي يحذر: حصار "المضائق" سيؤدي إلى "صدمة شاملة" وتداعياتها كارثية

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير: سوريا ستصل الشرق بالغرب في هذه الحالة
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
09:03 GMT
22 د
من الملعب
ربع نهائي ساخن جدا في دوري أبطال أوروبا، ولهيب التحكيم يعصف بالكرة المصرية والسعودية!
09:25 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
10:29 GMT
29 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
11:32 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
خطوط التماس
ظروف سيطرة الدولة العثمانية على الأقطار العربية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
القاهرة تطالب بدور عربي في مباحثات باكستان بين إيران وأمريكا
16:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
16:33 GMT
25 د
عالم سبوتنيك
نهاية المفاوضات بين إيران وأمريكا دون التوصل لاتفاق.. والعراق ينتخب نزار آميدي رئيسا جديدا
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
سر نجاح مسلسل "ماشا والدب" لدى الأسر العربية
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
بوتين يعلن عن هدنة مؤقتة بمناسبة عيد الفصح، هل ستؤثر على مجرى العمليات الميدانية؟.. خبير يجيب
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:29 GMT
17 د
On air
08:45 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
سر نجاح مسلسل "ماشا والدب" لدى الأسر العربية
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:33 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:42 GMT
18 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
10:32 GMT
10 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
ناميبيا تفتح الباب أمام أفريقيا للحصول على تعويضات رسمية من المانيا عن جريمة الإبادة الجماعية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
11:48 GMT
12 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
12:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: المرشح المجري الجديد يريد الحفاظ على العلاقة مع روسيا في مجال الطاقة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب على إيران ولبنان سترسم ملامح نظام عالمي جديد بعد الصمود الأسطوري لإيران
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
عيد شم النسيم… لماذا يحتفل المصريون به حتى اليوم؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
خبير اقتصادي يحذر: حصار "المضائق" سيؤدي إلى "صدمة شاملة" وتداعياتها كارثية
سبوتنيك عربي
خبير اقتصادي يحذر: حصار "المضائق" سيؤدي إلى "صدمة شاملة" وتداعياتها كارثية

20:42 GMT 13.04.2026
© REUTERS Benoit Tessier — ناقلة غاز بترول مسال راسية في مضيق هرمز وسط انخفاض حركة الملاحة، وسط الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في شناص، عمان، 11 مارس/ آذار 2026
ناقلة غاز بترول مسال راسية في مضيق هرمز وسط انخفاض حركة الملاحة، وسط الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في شناص، عمان، 11 مارس/ آذار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2026
- سبوتنيك عربي
محمد حميدة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
حصري
صرّح الخبير الاقتصادي الجزائري الدكتور هواري تغرسي، بأن "المساس بحرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب، لن يتوقف عند حدود الأزمات العابرة، بل قد يؤدي إلى صدمة هيكلية تعيد رسم خارطة الاقتصاد العالمي".
وأضاف تغرسي، في حديث لـ"سبوتنيك"، أن "مضيق هرمز يمثل العصب الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية، حيث يمر عبره نحو خُمس النفط المستهلك عالميًا، وأكد أن "أي إغلاق لهذا الممر سيعني قفزة جنونية في الأسعار، وارتفاع سعر برميل النفط إلى مستويات قياسية قد تتراوح بين 150 و200 دولار".
وأضاف: "كما يدفع الإجراء إلى أزمة غاز حقيقية، تشمل تأثر الصادرات القطرية من الغاز المسال، مما سيخلق عجزًا طاقويًا، ما يؤدي إلى تضخم عابر للحدود، بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة، الذي سينعكس فورًا على قطاعات النقل والصناعة والزراعة، كما يؤدي لموجة تضخم عالمية يصعب كبحها، مع هروب الاستثمارات نحو الملاذات الآمنة".
المستشار الألماني فريدريش ميرتز - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2026
ميرتس لنتنياهو: ألمانيا مستعدة للمساهمة في "ضمان" حرية الملاحة بمضيق هرمز
20:15 GMT
وأشار الخبير الاقتصادي الجزائري إلى أن "إغلاق المضائق يضرب حركة التجارة العالمية، كونه الرابط الأساسي بين آسيا وأوروبا".
وأوضح تغرسي أن "التغيير القسري لمسار السفن نحو طريق رأس الرجاء الصالح سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف الشحن بسبب زيادة مدة الرحلات البحرية بنحو 20 يوما، مما يرفع تكاليف الوقود والتأمين وكذلك تعطل سلاسل الإمداد، وتأخر وصول السلع الإستراتيجية كالإلكترونيات، السيارات، والمواد الغذائية، فضلًا عن تراجع المداخيل السيادية للممرات التقليدية كقناة السويس".

السيناريو الأخطر

وحذّر الدكتور تغرسي من "سيناريو إغلاق المضيقين معًا"، واصفًا إياه بـ"الأزمة المركّبة"، التي ستمس الطاقة والتجارة في آن واحد، بسبب عجز البنوك المركزية عن التوفيق بين محاربة التضخم ودعم النمو الاقتصادي، ما قد يؤدي لفقدان السيطرة على الأدوات النقدية التقليدية، وارتفاع تكاليف المعيشة سيولد ضغوطًا شعبية في الدول المستوردة، بما يفرض توازنات اقتصادية وطرق تجارة بديلة وجديدة كليًا.

الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2026
الرئيس الإيراني: التهديدات الأمريكية في مضيق هرمز ستؤثر سلبا على التجارة العالمية
19:50 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة "ليست بحاجة لدول أخرى للمشاركة في حصار مواني إيران"، وفق تعبيره.
وزعم ترامب أن "إيران تواصلت معه"، اليوم الاثنين، و"أبدت رغبتها في إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة"، على حد قوله، مؤكدا أن الحصار البحري على المواني الإيرانية، بدأ في وقت سابق من اليوم.
وقال ترامب، في تصريحات للصحفيين، ردًا على سؤاله عن الحصار: "نعم، بدأ عند الساعة 10 صباحًا (14:00 بتوقيت غرينتش)".
