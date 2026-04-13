مجلس الأمن الروسي: أزمة الشرق الأوسط تهدد بارتفاع عدد الجياع في العالم

سبوتنيك عربي

أكد نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي ألكسندر ماسلينيكوف، أن الأزمة المستمرة في الشرق الأوسط تهدد الأمن الغذائي العالمي، مشيرًا إلى أن ذلك قد يؤدي إلى زيادة عدد... 13.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-13T08:35+0000

ونقلت عنه الخدمة الصحفية لمجلس الأمن، قوله: "يعدّ الارتفاع الكبير في تكلفة الشحن البحري عاملاً سلبياً إضافياً يهدد الأمن الغذائي العالمي، ما يؤثر على ربحية الأعمال الزراعية".وأشار إلى أنه في حال إغلاق مضيق هرمز لمدة ثلاثة أشهر أو أكثر، فإن دول المنطقة قد تواجه خطر نقص الغذاء.ووفقا له، فإن استمرار الأزمة في الشرق الأوسط قد يؤدي إلى زيادة عدد الجياع في العالم بمقدار 45 مليون شخص ليصل إلى رقم قياسي يبلغ 673 مليونًا.بحسب قوله، فإن الوضع الراهن، من جهة، يشكّل مخاطر على الأمن الغذائي لروسيا الاتحادية، ولكنه من جهة أخرى، يفتح آفاقاً طويلة الأجل أمام المنتجين الزراعيين الروس.في أعقاب وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران الذي دخل حيز التنفيذ منتصف الأسبوع، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي فتح مضيق هرمز أمام السفن المدنية، شريطة استيفاء شروط معينة.في اليوم السابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض حصار على هذا الممر البحري، قائلاً إن الجيش سيمنع جميع السفن التي تحاول استخدامه. وردّت إيران بتهديدها بردٍّ حازم على السفن الحربية التي تقترب من المضيق.ترامب: سنفرض حصارا على السفن التي تدخل أو تغادر الموانئ الإيرانيةرئيس الوزراء الأسترالي: الولايات المتحدة تعمل بشكل منفرد في حصار مضيق هرمز

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

