https://sarabic.ae/20260414/دراسة-زيادة-الوزن-المبكرة-قد-ترفع-خطر-الوفاة-على-المدى-الطويل-1112566052.html

دراسة: زيادة الوزن المبكرة قد ترفع خطر الوفاة على المدى الطويل

سبوتنيك عربي

كشفت دراسة واسعة النطاق أن توقيت زيادة الوزن قد يلعب دورًا حاسمًا في تحديد المخاطر الصحية مستقبلًا، وليس فقط مقدار الوزن المكتسب. 14.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-14T20:07+0000

مجتمع

منوعات

السويد

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/0d/1083106833_0:239:3072:1967_1920x0_80_0_0_30310fb35084d18c77fd2ade478cce07.jpg

وأفاد تقرير صادر عن جامعة "لوند" بأن الأشخاص الذين يكتسبون الوزن في سن مبكرة، لا سيما بين 17 و29 عامًا، يواجهون خطرًا أعلى للوفاة المبكرة مقارنة بمن تزداد أوزانهم في مراحل لاحقة من الحياة، بحسب ما ذكر موقع "ساينس دايلي" العلمي. وبحسب بيانات شملت أكثر من 620 ألف شخص، فإن الإصابة بالسمنة خلال هذه المرحلة العمرية ترتبط بزيادة خطر الوفاة بنحو 70%، مقارنة بمن لم يصابوا بالسمنة قبل سن الستين.تأثير تراكمي على الصحةوأرجعت الدراسة هذه النتائج إلى طول فترة تعرض الجسم لتأثيرات الوزن الزائد، ما يزيد من الضغط على القلب والأوعية الدموية، ويرفع احتمالات الإصابة بأمراض مزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم.وأشارت الدراسة إلى أن هذا النمط ينطبق على معظم الأمراض المرتبطة بالسمنة، وعلى رأسها أمراض القلب، في حين لم تظهر العلاقة نفسها مع سرطانات النساء، ما قد يعكس اختلافات بيولوجية في التأثير.وتتميز الدراسة بمتابعة طويلة الأمد واعتمادها على قياسات فعلية للوزن عبر سنوات، ما يعزز من دقة نتائجها مقارنة بالدراسات التي تعتمد على التقدير الذاتي.ورغم ذلك، أوضح الباحثون أن العلاقة تظل ارتباطية، إذ لا تُعد زيادة الوزن المبكرة السبب الوحيد لارتفاع المخاطر الصحية، في ظل تأثير عوامل أخرى مثل النظام الغذائي والنشاط البدني والعوامل الوراثية. ومع ذلك، تشير النتائج إلى أن الوقاية من زيادة الوزن في سن مبكرة قد تكون خطوة حاسمة للحد من مخاطر الأمراض والوفاة على المدى الطويل.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

