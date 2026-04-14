رئيس هيئة الاستثمار الليبية لـ"سبوتنيك": علاقاتنا مع روسيا واعدة ونسعى لترجمتها إلى مشاريع

14.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-14T08:29+0000

ومع تنامي الاهتمام بالشراكات الدولية، خاصة في ظل الحراك الدبلوماسي والاقتصادي المتسارع، تتجه الأنظار نحو فرص التعاون مع عدد من الدول، من بينها روسيا، وما يمكن أن تتيحه هذه العلاقات من مشاريع نوعية تدعم التنمية.وفي هذا السياق، تكتسب مدينة بنغازي أهمية متزايدة، في ظل ما تشهده من تحركات اقتصادية واستضافة لوفود دولية، ما يطرح تساؤلات حول مدى قدرتها على التحول إلى مركز اقتصادي محوري في البلاد.في هذا الحوار الخاص لـ"سبوتنيك"، نسلّط الضوء مع عبد الناصر نجم، رئيس الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار في ليبيا، على واقع فرص الاستثمار، وآفاق العلاقات الدولية والتسهيلات المقدمة للمستثمرين، إضافة إلى رؤيته لمستقبل الاقتصاد والاستثمار في ليبيا.ما أبرز القطاعات الجاذبة للاستثمار في ليبيا؟ليبيا تُعد نقطة وصل بين أوروبا وأفريقيا، خصوصًا الدول الحبيسة في الجنوب، ما يمنحها أهمية كبيرة في حركة التجارة الدولية، ويجعلها بيئة جاذبة للمستثمرين العرب والدوليين.كيف تطور الإطار القانوني المنظم للاستثمار في ليبيا؟بدأت ليبيا خطواتها الأولى نحو تشجيع الاستثمار الأجنبي بإصدار القانون رقم 5 لسنة 1997، ثم تلاه قانون الاستثمار المحلي في 2006، إلى جانب قوانين الاستثمار السياحي.ما طبيعة التسهيلات التي تقدمها الهيئة للمستثمرين؟توفّر الهيئة منظومة متكاملة لمرافقة المستثمر منذ تقديم دراسة الجدوى وحتى التشغيل الفعلي للمشروع.وأضاف نجم: في المرحلة الأولى، يُمنح المستثمر ترخيص مزاولة مع إعفاءات جمركية وإعفاء من ضريبة الدمغة. وبعد استكمال المشروع، يحصل على ترخيص نهائي يتمتع بموجبه بإعفاءات من ضريبة الدخل وكافة الضرائب ذات الأثر المماثل.وأردف: كما أنشأنا "مركز خدمات المستثمرين" بنظام النافذة الواحدة، يضم 18 جهة حكومية، من بينها الجوازات، الجمارك، العمل، الضرائب، التخطيط العمراني والبيئة، لتسهيل الإجراءات وتسريعها.كيف تقيّمون دور الهيئة في تعزيز العلاقات الدولية في مجال الاستثمار لا سيما روسيا؟وأضاف: شاركنا في ملتقيات دولية عدة، ووقّعنا مذكرات تفاهم، من بينها مع المملكة المتحدة، كما نظمنا ملتقى استثماري ليبي روسي في موسكو وسان بطرسبورغ، والذي فتح آفاقًا واعدة للتعاون مع روسيا، رغم أن المشاريع الروسية لم تنطلق بعد، إلا أن التواصل مستمر، وهناك اهتمام واضح من الجانب الروسي بالسوق الليبية.ما أبرز الفعاليات والملتقيات الاستثمارية التي تعملون عليها؟أجاب نجم: نستعد لتنظيم الملتقى السنوي للاستثمار خلال شهر أبريل (نيسان الجاري)، بمشاركة واسعة من المستثمرين المحليين والدوليين، كما نعمل على تنظيم ملتقى ليبي - بريطاني في يونيو (حزيران المقبل)، إضافة إلى تنسيق ملتقى ليبي - إيطالي، إلى جانب مشاركاتنا السابقة في منتديات بدول مثل الإمارات العربية المتحدة وتركيا والجزائر والسعودية وإيطاليا.ما التسهيلات المقدمة لدخول المستثمرين إلى ليبيا؟استحدثنا تأشيرة المستثمر المحتمل، والتي تتيح للمستثمرين زيارة ليبيا بسهولة لاستكشاف الفرص، ويتم إصدارها عبر مكتب الجوازات التابع للهيئة، في إطار تسهيل الإجراءات وتحفيز الاستثمار.كيف تنظرون إلى مستقبل العلاقات الليبية الروسية في المجال الاقتصادي؟قال نجم: العلاقات مع روسيا واعدة، نظرًا لمكانتها الدولية وقدراتها الاقتصادية، الزيارات المتبادلة والملتقيات المشتركة تعكس رغبة حقيقية في التعاون، ونسعى إلى توطين بعض الاستثمارات الروسية داخل ليبيا، خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تحسن البيئة الأمنية.ما أبرز التحديات التي تواجه الاستثمار في ليبيا؟وأضاف: لكننا نجحنا في الحفاظ على الاستثمارات خلال فترات التوتر، وقدمنا ضمانات للمستثمرين. ومنذ 2018، بدأت مؤشرات التعافي، ومع تحسن الوضع الأمني ارتفعت معدلات الاستثمار بشكل ملحوظ، خاصة بعد 2021.ما دور مشاريع الإعمار في تحفيز الاستثمار؟هل يمكن أن تتحول بنغازي إلى عاصمة اقتصادية لليبيا؟بنغازي تمتلك كل المقومات لتكون مركزًا اقتصاديًا مهمًا، بفضل الاستقرار الأمني، وتطور البنية التحتية والموقع الإستراتيجي.وأضاف نجم: مع استمرار جهود الإعمار واستقطاب الاستثمارات، يمكن أن تلعب دورًا محوريًا في قيادة الاقتصاد الليبي، خلال المرحلة المقبلة.حاوره ماهر الشاعري

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

ماهر الشاعري https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563035_0:0:1177:1178_100x100_80_0_0_0b16fba0cdb3ac1fa614348505292d28.jpg

