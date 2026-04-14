https://sarabic.ae/20260414/صندوق-النقد-يحذر-من-خطر-ركود-عالمي-إذا-استمرت-الحرب-على-إيران-حتى-الصيف--1112566760.html
صندوق النقد يحذر من خطر ركود عالمي إذا استمرت الحرب على إيران حتى الصيف
سبوتنيك عربي
حذّرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، من احتمال دخول الاقتصاد العالمي في حالة ركود إذا استمرت الحرب على إيران حتى فصل الصيف، في ظل... 14.04.2026
2026-04-14T20:55+0000
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/19/1094143706_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_fe5630c1356712edee21de2273ce8144.jpg
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/19/1094143706_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_108f87731efd2be42973f3a2cb515b2e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حذّرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، من احتمال دخول الاقتصاد العالمي في حالة ركود إذا استمرت الحرب على إيران حتى فصل الصيف، في ظل تصاعد الاضطرابات وتأثيرها على الأسواق.
وأوضحت غورغييفا، في تصريحات أدلت بها اليوم الثلاثاء ونقلتها وسائل إعلام غربية، أن انتهاء الحرب
خلال أسبوعين قد يمهّد لانتعاش سريع في الاقتصاد العالمي، مشيرة إلى أن استمرار التوترات خلال الصيف سيضع الاقتصاد في "وضع غير مواتٍ".
وأضافت أن البنوك المركزية قد تُسهم في كبح النمو إذا سارعت إلى تطبيق سياسات التشديد النقدي قبل الأوان.
ولفتت إلى أن نحو 20% من إمدادات النفط والغاز لا تزال خارج السوق العالمية، ما يزيد من الضغوط على الاقتصاد.
وأكدت أن صندوق النقد الدولي يدرس احتياجات الدول المتضررة
بهدف حشد الدعم اللازم لها، مشددة على أن أي مساعدات مالية للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار الطاقة ينبغي أن تكون محدودة ومؤقتة.
وبدأت إيران والولايات المتحدة، مفاوضات في إسلام آباد، السبت الماضي، عقب إعلان الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب، هدنة لمدة أسبوعين في أعقاب تصعيد عسكري استمر نحو 40 يوما، إلا أن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، أفاد بأن "الطرفين لم يتمكنا من التوصل إلى اتفاق"، على حد قوله.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أنه "تم التوصل إلى تفاهم
بشأن عدد من القضايا، لكن المواقف بقيت متباعدة حيال نقطتين أو ثلاث نقاط جوهرية"، وفق تعبيره.
من جانبه، أعلن ترامب، أمس الاثنين، أن الولايات المتحدة "بدأت حصارًا لكل السفن
التي تحاول دخول مضيق هرمز أو الخروج منه"، كما أصدر تعليماته إلى البحرية الأمريكية بتعقب واعتراض جميع السفن التي تدفع رسومًا لإيران مقابل العبور، على حد قوله.
وفي وقت سابق، تعهدت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، ببدء تنفيذ الحصار على "جميع الحركة البحرية الداخلة إلى المواني الإيرانية والخارجة منها" في تمام الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش من يوم أمس الاثنين.