ترامب: استئناف محتمل للمفاوضات مع إيران خلال يومين

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة وإيران قد تستأنفان المفاوضات خلال اليومين المقبلين، في مؤشر على تحركات دبلوماسية جديدة... 14.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-14T16:04+0000

وقال ترامب، في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية، إن تطورات قد تطرأ قريبًا، مضيفًا: "يجب أن تبقى هناك [إسلام آباد]، لأن شيئًا قد يحدث خلال اليومين المقبلين، ونحن نميل أكثر إلى التوجه إلى هناك".وبدأت إيران والولايات المتحدة، مفاوضات في إسلام آباد، السبت الماضي، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هدنة لمدة أسبوعين في أعقاب تصعيد عسكري استمر نحو 40 يوما، إلا أن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، أفاد بأن "الطرفين لم يتمكنا من التوصل إلى اتفاق"، على حد قوله.من جانبه، أعلن ترامب، أمس الاثنين، أن الولايات المتحدة "بدأت حصارًا لكل السفن التي تحاول دخول مضيق هرمز أو الخروج منه"، كما أصدر تعليماته إلى البحرية الأمريكية بتعقب واعتراض جميع السفن التي تدفع رسومًا لإيران مقابل العبور، على حد قوله.وفي وقت سابق، تعهدت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، ببدء تنفيذ الحصار على "جميع الحركة البحرية الداخلة إلى المواني الإيرانية والخارجة منها" في تمام الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش من يوم أمس الاثنين.

https://sarabic.ae/20260414/رئيس-الموساد-الحرب-على-إيران-لن-تنتهي-إلا-بإسقاط-النظام-في-طهران-1112558067.html

https://sarabic.ae/20260414/مندوب-طهران-إيران-تطالب-عدة-دول-عربية-بتعويضات-عن-مشاركتها-في-الحرب-ضدها-1112542578.html

