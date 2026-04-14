ترامب: استئناف محتمل للمفاوضات مع إيران خلال يومين
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة وإيران قد تستأنفان المفاوضات خلال اليومين المقبلين، في مؤشر على تحركات دبلوماسية جديدة... 14.04.2026, سبوتنيك عربي
ترامب: استئناف محتمل للمفاوضات مع إيران خلال يومين
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة وإيران قد تستأنفان المفاوضات خلال اليومين المقبلين، في مؤشر على تحركات دبلوماسية جديدة بين الجانبين.
وقال ترامب
، في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية، إن تطورات قد تطرأ قريبًا، مضيفًا: "يجب أن تبقى هناك [إسلام آباد]، لأن شيئًا قد يحدث خلال اليومين المقبلين، ونحن نميل أكثر إلى التوجه إلى هناك".
وأشار إلى أن استئناف المفاوضات يبدو مرجحًا، مرجعًا ذلك إلى ما وصفه بـ"العمل الجيد" الذي يقوم به رئيس أركان الجيش الباكستاني عاصم منير.
وبدأت إيران والولايات المتحدة
، مفاوضات في إسلام آباد، السبت الماضي، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هدنة لمدة أسبوعين في أعقاب تصعيد عسكري استمر نحو 40 يوما، إلا أن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، أفاد بأن "الطرفين لم يتمكنا من التوصل إلى اتفاق"، على حد قوله.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أنه "تم التوصل إلى تفاهم
بشأن عدد من القضايا، لكن المواقف بقيت متباعدة حيال نقطتين أو ثلاث نقاط جوهرية"، وفق تعبيره.
من جانبه، أعلن ترامب، أمس الاثنين، أن الولايات المتحدة "بدأت حصارًا لكل السفن
التي تحاول دخول مضيق هرمز أو الخروج منه"، كما أصدر تعليماته إلى البحرية الأمريكية بتعقب واعتراض جميع السفن التي تدفع رسومًا لإيران مقابل العبور، على حد قوله.
وفي وقت سابق، تعهدت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، ببدء تنفيذ الحصار على "جميع الحركة البحرية الداخلة إلى المواني الإيرانية والخارجة منها" في تمام الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش من يوم أمس الاثنين.