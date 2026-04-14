وزير الخارجية الأمريكي: المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية "فرصة تاريخية" لتحقيق السلام

سبوتنيك عربي

دعا وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إلى اغتنام ما أسماه بـ"فرصة تاريخية" لتحقيق سلام دائم في لبنان، مع انطلاق أول مفاوضات مباشرة بين... 14.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-14T18:42+0000

ونقلت وسائل إعلام غربية، مساء اليوم الثلاثاء، عن ماركو روبيو لدى استقباله السفيرين الإسرائيلي واللبناني في وزارة الخارجية، قوله "إنها فرصة تاريخية. ندرك أننا نواجه عقودا من التاريخ والتعقيدات التي أوصلتنا إلى هذه اللحظة الفريدة وإلى الإمكانات المتاحة أمامنا".وقال روبيو: "يتعلق الأمر بإنهاء عقود من نفوذ حزب الله في هذه المنطقة ومحادثات الثلاثاء تطلق مسارا سيستغرق وقتا".ويعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن، اليوم الثلاثاء، اجتماع يجمع سفيري لبنان وإسرائيل لدى الولايات المتحدة، في محاولة لفتح قناة حوار مع تصعيد حدة الغارات الإسرائيلية على لبنان، منذ الثاني من مارس/ آذار الماضي.وفي المفاوضات التي ستعقد تحت مظلة واشنطن، هناك تباين واضح في مواقف الطرفين، إذ تسعى بيروت إلى التوصل لوقف فوري لإطلاق النار، بينما ترفض تل أبيب مناقشة هذا الملف، وتصرّ على أن الأولوية لنزع سلاح "حزب الله" وتأمين حدودها الشمالية، بحسب وسائل إعلام أمريكية.وبحسب مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، فإن هذه المفاوضات تمثل أول حوار دبلوماسي علني ومباشر بين الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية منذ عام 1993، مؤكدًا أن "الهدف هو دعم سيادة الدولة اللبنانية وضمان أمن الحدود الشمالية لإسرائيل".ويواجه التحرك الدبلوماسي معارضة من "حزب الله"، إذ وصف أمينه العام نعيم قاسم، المفاوضات بأنها "عبثية"، داعيًا الحكومة اللبنانية إلى إلغائها، معتبرًا أن "التفاوض في ظل القتال يمثل طعنة للمقاومة"، على حد قوله.وأوضح قماطي أن "الضغوط في هذا الاتجاه نابعة من كون إسرائيل لا تعترف بلبنان ولا بالدولة اللبنانية، وكانت ترفض ما اقترحه رئيس الجمهورية بشأن المفاوضات. وفجأة اليوم، وافقت إسرائيل على إجراء مفاوضات مع لبنان، وهذا حدث بفضل إيران، ونتيجة لانتصار الجمهورية الإسلامية على إسرائيل والولايات المتحدة. هذا ما دفع (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب و(رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو إلى المسارعة لاستعادة الهيبة في الدولة اللبنانية، حتى لا يبدو وقف إطلاق النار في لبنان وكأنه نتيجة للجهود الإيرانية".وتأتي هذه التطورات في ظل أزمة إنسانية متفاقمة، إذ تشير التقديرات اللبنانية إلى مقتل أكثر من 2000 شخص ونزوح ما يزيد على مليون آخرين، منذ اندلاع المواجهات.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya" 252 60

