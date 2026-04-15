قطر: ترامب أكد حرص بلاده على التنسيق معنا بشأن أمن الطاقة واستقرار الأسواق
قطر: ترامب أكد حرص بلاده على التنسيق معنا بشأن أمن الطاقة واستقرار الأسواق
أعلن الديوان الأميري القطري، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد حرص بلاده على التنسيق مع دولة قطر بشأن أمن الطاقة واستقرار الأسواق. 15.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-15T20:31+0000
2026-04-15T20:31+0000
وأكد الديوان في بيان له، مساء اليوم الأربعاء، أن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس ترامب، بحثا فيه خفض التصعيد وضمان استقرار أسواق الطاقة حول العالم.ولفت إلى أن أمير قطر أكد للرئيس ترامب دور قطر كشريك موثوق في دعم استقرار أسواق الطاقة العالمية، وكذلك استمرار قطر في الوفاء بالتزاماتها تجاه شركائها الدوليين.وشدد الأمير تميم بن حمد آل ثاني للرئيس ترامب على أهمية تكثيف الجهود الدولية لتجنيب المنطقة مزيدا من التصعيد، فضلا عن أهمية اعتماد الوسائل الدبلوماسية كسبيل رئيسي لمعالجة الأزمات.وكانت إيران والولايات المتحدة بدأتا مفاوضات في إسلام آباد، السبت الماضي، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هدنة لمدة أسبوعين في أعقاب تصعيد عسكري استمر نحو 40 يوما، إلا أن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، أفاد بأن "الطرفين لم يتمكنا من التوصل إلى اتفاق"، على حد قوله.من جانبه، أعلن ترامب، الاثنين الماضي، أن الولايات المتحدة "ستبدأ حصارًا لكل السفن التي تحاول دخول مضيق هرمز أو الخروج منه"، كما أصدر تعليماته إلى البحرية الأمريكية بتعقب واعتراض جميع السفن التي تدفع رسومًا لإيران مقابل العبور، على حد قوله.وفي وقت سابق، تعهدت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، ببدء تنفيذ الحصار على "جميع الحركة البحرية الداخلة إلى المواني الإيرانية والخارجة منها" في تمام الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش من يوم الاثنين الفائت.
أخبار قطر اليوم, العالم العربي, الأخبار, دونالد ترامب
أخبار قطر اليوم, العالم العربي, الأخبار, دونالد ترامب
قطر: ترامب أكد حرص بلاده على التنسيق معنا بشأن أمن الطاقة واستقرار الأسواق
أعلن الديوان الأميري القطري، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد حرص بلاده على التنسيق مع دولة قطر بشأن أمن الطاقة واستقرار الأسواق.
وأكد الديوان في بيان له، مساء اليوم الأربعاء، أن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس ترامب، بحثا فيه خفض التصعيد وضمان استقرار أسواق الطاقة حول العالم.
ولفت إلى أن أمير قطر أكد للرئيس ترامب دور قطر كشريك موثوق في دعم استقرار أسواق الطاقة العالمية، وكذلك استمرار قطر في الوفاء بالتزاماتها تجاه شركائها الدوليين.
وشدد الأمير تميم بن حمد آل ثاني للرئيس ترامب على أهمية تكثيف الجهود الدولية لتجنيب المنطقة مزيدا من التصعيد، فضلا عن أهمية اعتماد الوسائل الدبلوماسية كسبيل رئيسي لمعالجة الأزمات.
ومن جانبه، أعرب الرئيس الأمريكي عن تقدير بلاده لدور قطر في الوساطة الإقليمية.
وكانت إيران والولايات المتحدة بدأتا مفاوضات في إسلام آباد، السبت الماضي، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هدنة لمدة أسبوعين في أعقاب تصعيد عسكري استمر نحو 40 يوما، إلا أن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، أفاد بأن "الطرفين لم يتمكنا من التوصل إلى اتفاق"، على حد قوله.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أنه "تم التوصل إلى تفاهم
بشأن عدد من القضايا، لكن المواقف بقيت متباعدة حيال نقطتين أو ثلاث نقاط جوهرية"، وفق تعبيره.
من جانبه، أعلن ترامب، الاثنين الماضي، أن الولايات المتحدة "ستبدأ حصارًا لكل السفن التي تحاول دخول مضيق هرمز أو الخروج منه"، كما أصدر تعليماته إلى البحرية الأمريكية بتعقب واعتراض جميع السفن التي تدفع رسومًا لإيران مقابل العبور، على حد قوله.
وفي وقت سابق، تعهدت القيادة المركزية الأمريكية
(سنتكوم)، ببدء تنفيذ الحصار على "جميع الحركة البحرية الداخلة إلى المواني الإيرانية والخارجة منها" في تمام الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش من يوم الاثنين الفائت.