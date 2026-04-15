قطر: ترامب أكد حرص بلاده على التنسيق معنا بشأن أمن الطاقة واستقرار الأسواق

سبوتنيك عربي

أعلن الديوان الأميري القطري، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد حرص بلاده على التنسيق مع دولة قطر بشأن أمن الطاقة واستقرار الأسواق. 15.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-15T20:31+0000

وأكد الديوان في بيان له، مساء اليوم الأربعاء، أن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس ترامب، بحثا فيه خفض التصعيد وضمان استقرار أسواق الطاقة حول العالم.ولفت إلى أن أمير قطر أكد للرئيس ترامب دور قطر كشريك موثوق في دعم استقرار أسواق الطاقة العالمية، وكذلك استمرار قطر في الوفاء بالتزاماتها تجاه شركائها الدوليين.وشدد الأمير تميم بن حمد آل ثاني للرئيس ترامب على أهمية تكثيف الجهود الدولية لتجنيب المنطقة مزيدا من التصعيد، فضلا عن أهمية اعتماد الوسائل الدبلوماسية كسبيل رئيسي لمعالجة الأزمات.وكانت إيران والولايات المتحدة بدأتا مفاوضات في إسلام آباد، السبت الماضي، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هدنة لمدة أسبوعين في أعقاب تصعيد عسكري استمر نحو 40 يوما، إلا أن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، أفاد بأن "الطرفين لم يتمكنا من التوصل إلى اتفاق"، على حد قوله.من جانبه، أعلن ترامب، الاثنين الماضي، أن الولايات المتحدة "ستبدأ حصارًا لكل السفن التي تحاول دخول مضيق هرمز أو الخروج منه"، كما أصدر تعليماته إلى البحرية الأمريكية بتعقب واعتراض جميع السفن التي تدفع رسومًا لإيران مقابل العبور، على حد قوله.وفي وقت سابق، تعهدت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، ببدء تنفيذ الحصار على "جميع الحركة البحرية الداخلة إلى المواني الإيرانية والخارجة منها" في تمام الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش من يوم الاثنين الفائت.

