هجوم مسلح على مدرسة في كهرمان مرعش جنوبي تركيا
سبوتنيك عربي
شهدت مدرسة "آيسر تشاليك" الثانوية في مدينة "كهرمان مرعش"، شرق تركيا هجوما مسلحا، أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، وفقا لمصادر أولية. 15.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-15T12:02+0000
وأفادت السلطات التركية بأن وزير الداخلية ووزير التعليم توجها بشكل عاجل إلى مدينة "كهرمان مرعش" لمتابعة تداعيات هجوم مسلح استهدف مدرسة إعدادية في المدينة.ووفقا لما ذكرته تقارير إعلامية فإن المهاجم كان طالبا في الصف الثامن بنفس المدرسة، خبأ 5 أسلحة لوالده و5 خزنات رصاص في حقيبته المدرسية ونفذ الهجوم وقتل في الهجوم، مشيرة إلى أن والد الطالب المهاجم كان رجل أمن سابقا وتقاعدوتواصل السلطات المختصة التحقيق في ملابسات الحادث، بينما تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.
11:43 GMT 15.04.2026 (تم التحديث: 12:02 GMT 15.04.2026)
شهدت مدرسة "آيسر تشاليك" الثانوية في مدينة "كهرمان مرعش"، شرق تركيا هجوما مسلحا، أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، وفقا لمصادر أولية.
وأفادت السلطات التركية بأن وزير الداخلية ووزير التعليم توجها بشكل عاجل إلى مدينة "كهرمان مرعش" لمتابعة تداعيات هجوم مسلح استهدف مدرسة إعدادية في المدينة.
ووفق المعطيات الأولية، أسفر الهجوم عن مقتل 4 أشخاص، بينهم أستاذ و3 طلاب، فيما أصيب نحو 20 آخرين، من بينهم 7 إصابات وُصفت بالحرجة.
ووفقا لما ذكرته تقارير إعلامية فإن المهاجم كان طالبا في الصف الثامن بنفس المدرسة، خبأ 5 أسلحة لوالده و5 خزنات رصاص في حقيبته المدرسية ونفذ الهجوم وقتل في الهجوم، مشيرة إلى أن والد الطالب المهاجم كان رجل أمن سابقا وتقاعد
وبينت أن المهاجم شن هجوما على فصلين دراسيين بالمدرسة بـ 5 أسلحة و7 خزنات ذخيرة.
وتواصل السلطات المختصة التحقيق في ملابسات الحادث، بينما تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.