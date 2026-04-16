https://sarabic.ae/20260416/الرئاسة-اللبنانية-ترامب-يؤكد-لعون-التزامه-بالعمل-على-وقف-إطلاق-النار-في-أسرع-وقت-1112615157.html

الرئاسة اللبنانية: ترامب يؤكد لعون التزامه بالعمل على وقف إطلاق النار في أسرع وقت

سبوتنيك عربي

أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية، في بيان نقلته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، أن اتصالا هاتفيا جرى، بعد ظهر اليوم الخميس، بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب... 16.04.2026

2026-04-16T15:19+0000

أخبار لبنان

لبنان

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/02/1112231421_0:0:1229:691_1920x0_80_0_0_df196e532a692b4edd79925c93cb1955.jpg

وخلال الاتصال، جدّد عون شكره للجهود التي يبذلها ترامب من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار في لبنان، وتأمين السلم والاستقرار بشكل دائم، تمهيدًا لإطلاق عملية سلمية في المنطقة.وأعرب عون عن أمله في استمرار هذه الجهود، بما يسهم في وقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن. وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت، بأن الجيش الإسرائيلي بدأ استعداداته الميدانية لتطبيق وقف إطلاق النار في لبنان، والمرتقب دخوله حيز التنفيذ مساء اليوم الخميس.وأوضحت صحيفة "هآرتس"، اليوم الخميس، أن القيادة العسكرية الإسرائيلية وجهت تعليمات واضحة للقوات العسكرية المنتشرة في الميدان خلال الساعات الأخيرة، للتحضير لوقف العمليات القتالية.ونقلت الصحيفة عن مصادر أنه "من المتوقع بدأ سريان التهدئة في الفترة ما بين الساعة السابعة مساء ومنتصف ليل الخميس الجمعة".وكتب رجي على منصة إكس": "استقبلتُ وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هاميش فالكونر، الذي أكد دعم بلاده لمسار المفاوضات المباشرة".وتابع: "من جهتي أكدت أن لبنان يعلق آمالا كبيرة على المفاوضات، وجددت التأكيد بأن الحل الدبلوماسي كان دائما الخيار الوحيد لوقف الاعتداءات الإسرائيلية، وانسحاب إسرائيل وإعادة الأسرى وترسيم الحدود البرية".وعقدت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الثلاثاء الماضي اجتماعا ثلاثيا، بمشاركة وزير الخارجية ماركو روبيو، وسفير الولايات المتحدة لدى لبنان ميشال عيسى، وسفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة يحيئيل لايتر، وسفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة ندى حمادة معوض، وأجرى المشاركون نقاشات حول الخطوات اللازمة لإطلاق مفاوضات مباشرة بين البلدين.وذكر بيان أمريكي إسرائيلي لبناني مشترك، أن هذا الاجتماع شكل أول تواصل رفيع المستوى بين حكومتي إسرائيل ولبنان منذ عقود، وتابع: "أجرى المشاركون نقاشات مثمرة حول الخطوات اللازمة لإطلاق مفاوضات مباشرة بين البلدين".

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

الأخبار

ar_EG

