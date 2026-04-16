عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان الأردني: مشروع السكك الحديدية يحول ميناء العقبة لمركز لوجستي عالمي

عربي
ترامب يعلن اتفاق لبنان وإسرائيل على وقف إطلاق نار لمدة 10 أيام
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
سر نجاح مسلسل "ماشا والدب" لدى الأسر العربية
08:30 GMT
30 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
10:03 GMT
13 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
10:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
11:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:18 GMT
12 د
مساحة حرة
المغرب... كيف ينعكس عزوف الشباب عن الزواج على البنية الاجتماعية والديموغرافية؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
12:03 GMT
10 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
12:13 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
12:43 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
توتر غير مسبوق في العلاقات التركية الإسرائيلية، كيف يتم احتواءه؟
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
16:53 GMT
6 د
بلا قيود
خبير: الحشود الأمريكية في الشرق الأوسط ليست من أجل الحرب بل لعقد صفقة
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
تركيا بين دورها كوسيط لحل أزمة الشرق الأوسط والتصعيد في الخطاب مع إسرائيل
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
هل تستخدم الولايات المتحدة الذكاء الاصطناعي في حصار مضيق هرمز
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل ألهمت روايات دوستويوفسكي في نشأة أدب الديستوبيا في روسيا ؟
08:31 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر... شريحة محمول لحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
لقاء سبوتنيك
تركيا بين دورها كوسيط لحل أزمة الشرق الأوسط والتصعيد في الخطاب مع إسرائيل
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
انعقاد مؤتمر برلين حول السودان بدون الحكومة السودانية
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
12:13 GMT
17 د
مرايا العلوم
هل تستخدم الولايات المتحدة الذكاء الاصطناعي في حصار مضيق هرمز
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
16:03 GMT
14 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
16:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
16:42 GMT
18 د
حصاد الأسبوع
خبير: على روسيا أن تقصف مصانع المسيرات لأنها أمام تصعيد خطير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
العراق على صفيح ساخن: هل تُسقط حرب إيران حظوظ المالكي في رئاسة الوزراء؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260416/عضو-اللجنة-الاقتصادية-بالبرلمان-الأردني-مشروع-السكك-الحديدية-يحول-ميناء-العقبة-لمركز-لوجستي-عالمي--1112617229.html
عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان الأردني: مشروع السكك الحديدية يحول ميناء العقبة لمركز لوجستي عالمي
عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان الأردني: مشروع السكك الحديدية يحول ميناء العقبة لمركز لوجستي عالمي
سبوتنيك عربي
أشاد النائب هايل عياش، عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في البرلمان الأردني، بالاتفاقية التي وُقعت بين المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة...
أخبار الأردن
أخبار الإمارات العربية المتحدة
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1c/1106481133_0:260:2000:1385_1920x0_80_0_0_eb35285c99ccc2e6ab8716291803fd0a.jpg
وقال في تصريحات لـ "سبوتنيك"، إن توقيع هذه الاتفاقية لإنشاء سكة حديدية بطول 360 كيلومترا، وبتكلفة استثمارية تصل إلى نحو 2.4 مليار دولار، يعد خطوة إيجابية ومحمودة تعكس عمق التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.وأكد البرلماني الأردني أن هذا المشروع المهم يمثل ركيزة أساسية لتطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وخدمة الاقتصاد الوطني الأردني.وأشار إلى أن هذا المشروع ليس مجرد وسيلة نقل عادية، بل هو مشروع وطني استراتيجي يهدف لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة شركات النقل في المملكة، معربًا عن أمله في أن يتم تنفيذ المشروع وفقا لأعلى المواصفات العالمية وفي أسرع وقت ممكن لتحقيق العوائد الاقتصادية المرجوة.وأضاف أن اكتمال السكك الحديدية سيحول ميناء العقبة إلى مركز لوجستي عالمي يخدم حركة الشحن البحري مع مختلف دول العالم، ولن تقتصر فوائده على الأردن فحسب، بل سيكون نقطة تحول تخدم المنطقة بأكملها وتسهل حركة التجارة الدولية عبر الأراضي الأردنية.وشدد عياش على أن تعزيز التنافسية الاقتصادية لميناء العقبة سيجعله بوابة استراتيجية للنقل والشحن، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات وأزمات تتعلق بالمضائق المائية، موضحا أن المشروع سيدعم التعامل التجاري بين دول المنطقة ويوفر مسارات شحن آمنة وفعالة.ووجه البرلماني الأردني الشكر لدولة الإمارات على تعاونها المستمر مع الحكومة الأردنية لدعم المشاريع التنموية التي تخدم مصلحة المملكة وشعبها.وشهد رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان، ومنصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس دولة الإمارات، في قصر الوطن في إمارة أبو ظبي، توقيع الاتفاقيات لبدء الإجراءات الفعلية لتنفيذ مشروع سكة حديد ميناء العقبة.وأفادت قناة "المملكة"، مساء الأربعاء، أن حفل التوقيع شهد تأسيس شركة أردنية إماراتية مشتركة تقوم بمهام تشييد وتشغيل مشروع سكة حديد ميناء العقبة، وهو المشروع الذي يقوم على شراكة بالمناصفة بين الأردن وتمثلها شركة مناجم الفوسفات وشركة البوتاس العربية وشركة إدارة الاستثمارات الحكومية وصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، ودولة الإمارات ممثلة بشركة "لعماد القابضة" المنصة السيادية الاستثمارية التابعة لحكومة أبو ظبي.وستقوم الشركة بتشييد وتشغيل مشروع سكة الحديد الذي يبلغ طولها 360 كيلومترا، لربط مناطق التعدين الرئيسية في الشيدية وغور الصافي بميناء العقبة، بهدف نقل 16 مليون طن سنويا من الفوسفات والبوتاس، وبقيمة إجمالية للمشروع تبلغ 2.3 مليار دولار.ويعد مشروع سكة حديد ميناء العقبة الأضخم من نوعه في المملكة الأردنية للنقل السككي، وينفذ باستثمار أردني إماراتي مشترك بقيمة تقدر بقرابة 2.3 مليار دولار، وهو المشروع الذي يشمل حزمة مشاريع فرعية كبرى في البنية التحتية تتضمن مسارات للسكك الحديدية، وأنفاقا وجسورا.وتهدف هذه الخطوة الأولى إلى بناء مشروع شبكة السكك الوطني الأردني، الذي يسهم في ربط العقبة والمملكة بالدول العربية المجاورة، وربط ميناء العقبة بموانئ سوريا والمتوسط.ويعتبر المشروع نواة للتوسع باتجاه منطقة الماضونة، ومنها شمالا إلى سوريا لربط ميناء العقبة بموانئ البحر المتوسط عبر سوريا وتركيا ومنها إلى أوروبا، إلى جانب تعزيز ربطها بالسعودية ودول الخليج، وبما يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي العربي وترسيخ موقع الأردن كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات.يتوقع أن يُنقل عبر شبكة السكك الحديدية نحو 16 مليون طن سنويا من الفوسفات والبوتاس، بواقع نحو 13 مليون طن فوسفات و2.6 مليون طن بوتاس، ما يعزز القدرات التصديريّة، ويرفع تنافسية قطاع التعدين في المملكة الأردنية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
وائل مجدي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg
وائل مجدي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1c/1106481133_18:0:1915:1423_1920x0_80_0_0_e3b00dca8a08b8bff3c1ef05eba19adc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار الأردن, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, حصري
أخبار الأردن, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, حصري

عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان الأردني: مشروع السكك الحديدية يحول ميناء العقبة لمركز لوجستي عالمي

16:23 GMT 16.04.2026
© AP Photo / HOقطار حديث
قطار حديث - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2026
© AP Photo / HO
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
وائل مجدي
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
كل المواضيع
حصري
أشاد النائب هايل عياش، عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في البرلمان الأردني، بالاتفاقية التي وُقعت بين المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة لإنشاء مشروع سكك حديدية يربط ميناء العقبة.
وقال في تصريحات لـ "سبوتنيك"، إن توقيع هذه الاتفاقية لإنشاء سكة حديدية بطول 360 كيلومترا، وبتكلفة استثمارية تصل إلى نحو 2.4 مليار دولار، يعد خطوة إيجابية ومحمودة تعكس عمق التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.
وأكد البرلماني الأردني أن هذا المشروع المهم يمثل ركيزة أساسية لتطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وخدمة الاقتصاد الوطني الأردني.
وأشار إلى أن هذا المشروع ليس مجرد وسيلة نقل عادية، بل هو مشروع وطني استراتيجي يهدف لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة شركات النقل في المملكة، معربًا عن أمله في أن يتم تنفيذ المشروع وفقا لأعلى المواصفات العالمية وفي أسرع وقت ممكن لتحقيق العوائد الاقتصادية المرجوة.
وأضاف أن اكتمال السكك الحديدية سيحول ميناء العقبة إلى مركز لوجستي عالمي يخدم حركة الشحن البحري مع مختلف دول العالم، ولن تقتصر فوائده على الأردن فحسب، بل سيكون نقطة تحول تخدم المنطقة بأكملها وتسهل حركة التجارة الدولية عبر الأراضي الأردنية.
إطلاق قطار الشحن على جسر القرم، 30 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2026
الأردن والإمارات يوقعان اتفاقية لإنشاء مشروع سكك حديدية استراتيجي بقيمة 2.3 مليار دولار.. فيديو
10:01 GMT
وشدد عياش على أن تعزيز التنافسية الاقتصادية لميناء العقبة سيجعله بوابة استراتيجية للنقل والشحن، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات وأزمات تتعلق بالمضائق المائية، موضحا أن المشروع سيدعم التعامل التجاري بين دول المنطقة ويوفر مسارات شحن آمنة وفعالة.
ووجه البرلماني الأردني الشكر لدولة الإمارات على تعاونها المستمر مع الحكومة الأردنية لدعم المشاريع التنموية التي تخدم مصلحة المملكة وشعبها.
وشهد رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان، ومنصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس دولة الإمارات، في قصر الوطن في إمارة أبو ظبي، توقيع الاتفاقيات لبدء الإجراءات الفعلية لتنفيذ مشروع سكة حديد ميناء العقبة.
وأفادت قناة "المملكة"، مساء الأربعاء، أن حفل التوقيع شهد تأسيس شركة أردنية إماراتية مشتركة تقوم بمهام تشييد وتشغيل مشروع سكة حديد ميناء العقبة، وهو المشروع الذي يقوم على شراكة بالمناصفة بين الأردن وتمثلها شركة مناجم الفوسفات وشركة البوتاس العربية وشركة إدارة الاستثمارات الحكومية وصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، ودولة الإمارات ممثلة بشركة "لعماد القابضة" المنصة السيادية الاستثمارية التابعة لحكومة أبو ظبي.
وستقوم الشركة بتشييد وتشغيل مشروع سكة الحديد الذي يبلغ طولها 360 كيلومترا، لربط مناطق التعدين الرئيسية في الشيدية وغور الصافي بميناء العقبة، بهدف نقل 16 مليون طن سنويا من الفوسفات والبوتاس، وبقيمة إجمالية للمشروع تبلغ 2.3 مليار دولار.
ويعد مشروع سكة حديد ميناء العقبة الأضخم من نوعه في المملكة الأردنية للنقل السككي، وينفذ باستثمار أردني إماراتي مشترك بقيمة تقدر بقرابة 2.3 مليار دولار، وهو المشروع الذي يشمل حزمة مشاريع فرعية كبرى في البنية التحتية تتضمن مسارات للسكك الحديدية، وأنفاقا وجسورا.
وتهدف هذه الخطوة الأولى إلى بناء مشروع شبكة السكك الوطني الأردني، الذي يسهم في ربط العقبة والمملكة بالدول العربية المجاورة، وربط ميناء العقبة بموانئ سوريا والمتوسط.
ويعتبر المشروع نواة للتوسع باتجاه منطقة الماضونة، ومنها شمالا إلى سوريا لربط ميناء العقبة بموانئ البحر المتوسط عبر سوريا وتركيا ومنها إلى أوروبا، إلى جانب تعزيز ربطها بالسعودية ودول الخليج، وبما يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي العربي وترسيخ موقع الأردن كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات.
يتوقع أن يُنقل عبر شبكة السكك الحديدية نحو 16 مليون طن سنويا من الفوسفات والبوتاس، بواقع نحو 13 مليون طن فوسفات و2.6 مليون طن بوتاس، ما يعزز القدرات التصديريّة، ويرفع تنافسية قطاع التعدين في المملكة الأردنية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала