عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان الأردني: مشروع السكك الحديدية يحول ميناء العقبة لمركز لوجستي عالمي

سبوتنيك عربي

أشاد النائب هايل عياش، عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في البرلمان الأردني، بالاتفاقية التي وُقعت بين المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة... 16.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-16T16:23+0000

وقال في تصريحات لـ "سبوتنيك"، إن توقيع هذه الاتفاقية لإنشاء سكة حديدية بطول 360 كيلومترا، وبتكلفة استثمارية تصل إلى نحو 2.4 مليار دولار، يعد خطوة إيجابية ومحمودة تعكس عمق التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.وأكد البرلماني الأردني أن هذا المشروع المهم يمثل ركيزة أساسية لتطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وخدمة الاقتصاد الوطني الأردني.وأشار إلى أن هذا المشروع ليس مجرد وسيلة نقل عادية، بل هو مشروع وطني استراتيجي يهدف لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة شركات النقل في المملكة، معربًا عن أمله في أن يتم تنفيذ المشروع وفقا لأعلى المواصفات العالمية وفي أسرع وقت ممكن لتحقيق العوائد الاقتصادية المرجوة.وأضاف أن اكتمال السكك الحديدية سيحول ميناء العقبة إلى مركز لوجستي عالمي يخدم حركة الشحن البحري مع مختلف دول العالم، ولن تقتصر فوائده على الأردن فحسب، بل سيكون نقطة تحول تخدم المنطقة بأكملها وتسهل حركة التجارة الدولية عبر الأراضي الأردنية.وشدد عياش على أن تعزيز التنافسية الاقتصادية لميناء العقبة سيجعله بوابة استراتيجية للنقل والشحن، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات وأزمات تتعلق بالمضائق المائية، موضحا أن المشروع سيدعم التعامل التجاري بين دول المنطقة ويوفر مسارات شحن آمنة وفعالة.ووجه البرلماني الأردني الشكر لدولة الإمارات على تعاونها المستمر مع الحكومة الأردنية لدعم المشاريع التنموية التي تخدم مصلحة المملكة وشعبها.وشهد رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان، ومنصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس دولة الإمارات، في قصر الوطن في إمارة أبو ظبي، توقيع الاتفاقيات لبدء الإجراءات الفعلية لتنفيذ مشروع سكة حديد ميناء العقبة.وأفادت قناة "المملكة"، مساء الأربعاء، أن حفل التوقيع شهد تأسيس شركة أردنية إماراتية مشتركة تقوم بمهام تشييد وتشغيل مشروع سكة حديد ميناء العقبة، وهو المشروع الذي يقوم على شراكة بالمناصفة بين الأردن وتمثلها شركة مناجم الفوسفات وشركة البوتاس العربية وشركة إدارة الاستثمارات الحكومية وصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، ودولة الإمارات ممثلة بشركة "لعماد القابضة" المنصة السيادية الاستثمارية التابعة لحكومة أبو ظبي.وستقوم الشركة بتشييد وتشغيل مشروع سكة الحديد الذي يبلغ طولها 360 كيلومترا، لربط مناطق التعدين الرئيسية في الشيدية وغور الصافي بميناء العقبة، بهدف نقل 16 مليون طن سنويا من الفوسفات والبوتاس، وبقيمة إجمالية للمشروع تبلغ 2.3 مليار دولار.ويعد مشروع سكة حديد ميناء العقبة الأضخم من نوعه في المملكة الأردنية للنقل السككي، وينفذ باستثمار أردني إماراتي مشترك بقيمة تقدر بقرابة 2.3 مليار دولار، وهو المشروع الذي يشمل حزمة مشاريع فرعية كبرى في البنية التحتية تتضمن مسارات للسكك الحديدية، وأنفاقا وجسورا.وتهدف هذه الخطوة الأولى إلى بناء مشروع شبكة السكك الوطني الأردني، الذي يسهم في ربط العقبة والمملكة بالدول العربية المجاورة، وربط ميناء العقبة بموانئ سوريا والمتوسط.ويعتبر المشروع نواة للتوسع باتجاه منطقة الماضونة، ومنها شمالا إلى سوريا لربط ميناء العقبة بموانئ البحر المتوسط عبر سوريا وتركيا ومنها إلى أوروبا، إلى جانب تعزيز ربطها بالسعودية ودول الخليج، وبما يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي العربي وترسيخ موقع الأردن كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات.يتوقع أن يُنقل عبر شبكة السكك الحديدية نحو 16 مليون طن سنويا من الفوسفات والبوتاس، بواقع نحو 13 مليون طن فوسفات و2.6 مليون طن بوتاس، ما يعزز القدرات التصديريّة، ويرفع تنافسية قطاع التعدين في المملكة الأردنية.

سبوتنيك عربي

وائل مجدي

