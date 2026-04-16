الأردن والإمارات يوقعان اتفاقية لإنشاء مشروع سكك حديدية استراتيجي بقيمة 2.3 مليار دولار.. فيديو
الأردن والإمارات يوقعان اتفاقية لإنشاء مشروع سكك حديدية استراتيجي بقيمة 2.3 مليار دولار.. فيديو
شهد رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان، ومنصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس دولة الإمارات، في قصر الوطن في إمارة أبو ظبي، توقيع الاتفاقيات لبدء الإجراءات الفعلية... 16.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-16T10:01+0000
2026-04-16T10:01+0000
2026-04-16T10:01+0000
وأفادت قناة "المملكة"، مساء الأربعاء، أن حفل التوقيع شهد تأسيس شركة أردنية إماراتية مشتركة تقوم بمهام تشييد وتشغيل مشروع سكة حديد ميناء العقبة، وهو المشروع الذي يقوم على شراكة بالمناصفة بين الأردن وتمثلها شركة مناجم الفوسفات وشركة البوتاس العربية وشركة إدارة الاستثمارات الحكومية وصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، ودولة الإمارات ممثلة بشركة "لعماد القابضة" المنصة السيادية الاستثمارية التابعة لحكومة أبو ظبي.وستقوم الشركة بتشييد وتشغيل مشروع سكة الحديد الذي يبلغ طولها 360 كيلومترا، لربط مناطق التعدين الرئيسية في الشيدية وغور الصافي بميناء العقبة، بهدف نقل 16 مليون طن سنويا من الفوسفات والبوتاس، وبقيمة إجمالية للمشروع تبلغ 2.3 مليار دولار. وقع الاتفاقية عن الجانب الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومن الجانب الأردني نضال القطامين وزير النقل. ويعد مشروع سكة حديد ميناء العقبة الأضخم من نوعه في المملكة الأردنية للنقل السككي، وينفذ باستثمار أردني إماراتي مشترك بقيمة تقدر بقرابة 2.3 مليار دولار، وهو المشروع الذي يشمل حزمة مشاريع فرعية كبرى في البنية التحتية تتضمن مسارات للسكك الحديدية، وأنفاقا وجسورا.وتهدف هذه الخطوة الأولى في بناء مشروع شبكة السكك الوطني الأردني، الذي يساهم في ربط العقبة والمملكة بالدول العربية المجاورة، وربط ميناء العقبة بموانئ سوريا والمتوسط.ويعتبر المشروع نواة للتوسع باتجاه منطقة الماضونة، ومنها شمالا إلى سوريا لربط ميناء العقبة بموانئ البحر المتوسط عبر سوريا وتركيا ومنها إلى أوروبا، إلى جانب تعزيز ربطها بالسعودية ودول الخليج، وبما يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي العربي وترسيخ موقع الأردن كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات. يتوقع أن يُنقل عبر شبكة السكك الحديدية حوالي 16 مليون طن سنويا من الفوسفات والبوتاس، بواقع نحو 13 مليون طن فوسفات و2.6 مليون طن بوتاس، ما يعزز القدرات التصديريّة، ويرفع تنافسية قطاع التعدين في المملكة الأردنية.
أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار الأردن, العالم العربي, الأخبار
أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار الأردن, العالم العربي, الأخبار
الأردن والإمارات يوقعان اتفاقية لإنشاء مشروع سكك حديدية استراتيجي بقيمة 2.3 مليار دولار.. فيديو
شهد رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان، ومنصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس دولة الإمارات، في قصر الوطن في إمارة أبو ظبي، توقيع الاتفاقيات لبدء الإجراءات الفعلية لتنفيذ مشروع سكة حديد ميناء العقبة.
وأفادت قناة
"المملكة"، مساء الأربعاء، أن حفل التوقيع شهد تأسيس شركة أردنية إماراتية مشتركة تقوم بمهام تشييد وتشغيل مشروع سكة حديد ميناء العقبة، وهو المشروع الذي يقوم على شراكة بالمناصفة بين الأردن وتمثلها شركة مناجم الفوسفات وشركة البوتاس العربية وشركة إدارة الاستثمارات الحكومية وصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، ودولة الإمارات ممثلة بشركة "لعماد القابضة" المنصة السيادية الاستثمارية التابعة لحكومة أبو ظبي.
وستقوم الشركة بتشييد وتشغيل مشروع سكة الحديد الذي يبلغ طولها 360 كيلومترا، لربط مناطق التعدين الرئيسية في الشيدية وغور الصافي بميناء العقبة، بهدف نقل 16 مليون طن سنويا من الفوسفات والبوتاس، وبقيمة إجمالية للمشروع تبلغ 2.3 مليار دولار.
وقع الاتفاقية عن الجانب الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومن الجانب الأردني نضال القطامين وزير النقل.
ويعد مشروع سكة حديد ميناء العقبة الأضخم من نوعه في المملكة الأردنية
للنقل السككي، وينفذ باستثمار أردني إماراتي مشترك بقيمة تقدر بقرابة 2.3 مليار دولار، وهو المشروع الذي يشمل حزمة مشاريع فرعية كبرى في البنية التحتية تتضمن مسارات للسكك الحديدية، وأنفاقا وجسورا.
وتهدف هذه الخطوة الأولى في بناء مشروع شبكة السكك الوطني الأردني، الذي يساهم في ربط العقبة والمملكة بالدول العربية المجاورة، وربط ميناء العقبة بموانئ سوريا والمتوسط.
ويعتبر المشروع نواة للتوسع باتجاه منطقة الماضونة، ومنها شمالا إلى سوريا لربط ميناء العقبة بموانئ البحر المتوسط عبر سوريا وتركيا ومنها إلى أوروبا، إلى جانب تعزيز ربطها بالسعودية ودول الخليج
، وبما يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي العربي وترسيخ موقع الأردن كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات.
يتوقع أن يُنقل عبر شبكة السكك الحديدية حوالي 16 مليون طن سنويا من الفوسفات والبوتاس، بواقع نحو 13 مليون طن فوسفات و2.6 مليون طن بوتاس، ما يعزز القدرات التصديريّة، ويرفع تنافسية قطاع التعدين في المملكة الأردنية.