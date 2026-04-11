اليورانيوم الأردني... كيف يمكن أن يحول البلاد مستقبلا إلى دولة نووية؟

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
مبادرة استراتيجية روسية لإنشاء مركز لوجستي للطاقة و الحبوب في مصر
08:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
مفاوضات إسلام أباد.. تعقيدات المشهد وتناقض المحاور
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
من الملعب
ربع نهائي ساخن جدا في دوري أبطال أوروبا، ولهيب التحكيم يعصف بالكرة المصرية والسعودية!
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
10:33 GMT
15 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:49 GMT
10 د
خطوط التماس
ظروف سيطرة الدولة العثمانية على الأقطار العربية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:34 GMT
24 د
عالم سبوتنيك
ترقب المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في اسلام اباد
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
بوتين يعلن عن هدنة مؤقتة بمناسبة عيد الفصح، هل ستؤثر على مجرى العمليات الميدانية؟.. خبير يجيب
18:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: سوريا ستصل الشرق بالغرب في هذه الحالة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:42 GMT
18 د
من الملعب
ربع نهائي ساخن جدا في دوري أبطال أوروبا، ولهيب التحكيم يعصف بالكرة المصرية والسعودية!
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
09:33 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:52 GMT
8 د
خطوط التماس
ظروف سيطرة الدولة العثمانية على الأقطار العربية
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
شؤون عسكرية
بوتين يعلن عن هدنة مؤقتة بمناسبة عيد الفصح، هل ستؤثر على مجرى العمليات الميدانية؟.. خبير يجيب
11:03 GMT
30 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:53 GMT
7 د
قوانين الاقتصاد
خبير: سوريا ستصل الشرق بالغرب في هذه الحالة
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
اليورانيوم الأردني... كيف يمكن أن يحول البلاد مستقبلا إلى دولة نووية؟
يشهد مشروع اليورانيوم الأردني اهتماما متزايدا، في إطار جهود المملكة لتعزيز أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على واردات الوقود، في ظل التقلبات العالمية، مدعوما... 11.04.2026, سبوتنيك عربي
اليورانيوم الأردني... كيف يمكن أن يحول البلاد مستقبلا إلى دولة نووية؟

07:07 GMT 11.04.2026
يشهد مشروع اليورانيوم الأردني اهتماما متزايدا، في إطار جهود المملكة لتعزيز أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على واردات الوقود، في ظل التقلبات العالمية، مدعوما بتقديرات رسمية تشير إلى امتلاك احتياطيات واعدة في مناطق الوسط، ما يضع الأردن ضمن الدول المؤهلة لتطوير موارد نووية رغم التحديات الاقتصادية.
وتُقدّر احتياطيات المشروع بنحو 42 ألف طن من أكسيد اليورانيوم في وسط البلاد وفق معايير دولية، إلى جانب موارد إضافية محتملة من "الكعكة الصفراء" في مناطق أخرى، فضلا عن اليورانيوم المرتبط بخامات الفوسفات، ما يعزز فرص المملكة في دخول قطاع الطاقة النووية. وتعد "الكعكة الصفراء" مرحلة أساسية في إنتاج الوقود النووي المستخدم في تشغيل المفاعلات.
وعلى صعيد الأعمال الميدانية، نُفذت عمليات استكشافية وجيولوجية واسعة غطّت نحو 667 كيلومترا مربعا، وأسهمت في بناء قاعدة بيانات دقيقة حول توزيع الخام، تمهيدا للانتقال إلى مراحل أكثر تقدما.
كما طوّرت شركة تعدين اليورانيوم الأردنية قدراتها خلال عامي 2024 و2025 عبر تشغيل وحدة تجريبية قادرة على معالجة 700 طن من الخام لاختبار الجاهزية الفنية.
وفي هذا السياق، أكد رئيس هيئة الطاقة الذرية، الدكتور خالد طوقان، أن معالجة نحو 1500 طن من الخام واستخلاص قرابة 150 كيلوغراما من "الكعكة الصفراء" تمثل خطوة أولى نحو إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية، تمهيدا للانتقال إلى الإنتاج التجاري، مع توقعات بوصول الإنتاج السنوي إلى نحو 600 طن، وفقا لمنصة "الطاقة".
وأوضح طوقان أن هذه الكميات قد تلبي احتياجات الأردن المستقبلية من الوقود النووي لتوليد الكهرباء وتحلية المياه، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار اليورانيوم عالميًا يعزز من جدوى المشروع، خاصة مع التوسع الدولي في إنشاء المفاعلات النووية.
كما أشار إلى خطط للتوسع في استخراج اليورانيوم من خام الفوسفات، بما قد يمكّن المملكة من التحول إلى مصدر رئيسي لهذه المادة، سواء لتغطية الطلب المحلي أو للتصدير إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
من جانبه، أكد مدير عام شركة تعدين اليورانيوم الأردنية، الدكتور محمد الشناق، أن المشروع تجاوز مرحلة الاستكشاف، ليتحول إلى مشروع وطني إستراتيجي قائم على مؤشرات واضحة تعكس تقدمه نحو الاستثمار التجاري، بعد سنوات من العمل العلمي والهندسي.
وبيّن أن المشروع أسهم في تأهيل كوادر وطنية متخصصة عبر تدريب أكثر من 200 خريج، إلى جانب تحقيق تقدم تقني ملحوظ منذ عام 2019 من خلال إنشاء وتشغيل مصنع ريادي لاستخلاص اليورانيوم.
وأضاف أن الشركة تعمل حاليا على استكمال دراسات الجدوى الاقتصادية خلال العامين المقبلين، تمهيدا لاتخاذ قرار استثماري متكامل، في وقت يشهد فيه المشروع اهتماما متزايدا من مستثمرين دوليين.
ويؤكد القائمون على المشروع أن اليورانيوم الأردني يمثل ركيزة إستراتيجية لتعزيز الاقتصاد الوطني، ويفتح آفاقا جديدة أمام المملكة للانخراط في قطاع الطاقة النووية عالميا، بما يدعم مسارات التنمية المستدامة وأمن الطاقة.
