https://sarabic.ae/20260416/قاليباف-نعمل-في-المفاوضات-على-إجبار-العدو-على-وقف-إطلاق-نار-دائم-في-جميع-مناطق-النزاع-1112609348.html

قاليباف: نعمل في المفاوضات على إجبار العدو على وقف إطلاق نار دائم في جميع مناطق النزاع

سبوتنيك عربي

صرح محمد باقر قاليباف رئيس البرلمان الإيراني، اليوم الخميس، بأن وقف إطلاق النار في لبنان لا يقل أهمية عن وقف إطلاق النار في إيران.

2026-04-16T12:23+0000

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104581/16/1045811646_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_339541064d46c2c49162de0995c42c36.jpg

ونقلت وسائل إعلام غربية، مساء اليوم الخميس، عن قاليباف، أن "إيران تعمل في المفاوضات على إجبار العدو على وقف إطلاق نار دائم في جميع مناطق النزاع". في وقت أوضح رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، أمس الأربعاء، بأن استكمال وقف إطلاق النار في لبنان سيكون ثمرة صمود "حزب الله" اللبناني. ونشر قاليباف تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "إكس"، أكد من خلالها أن "استكمال وترسيخ وقف إطلاق نار شامل في لبنان سيكون نتيجة صمود ونضال حزب الله العزيز وبطولاته، ووحدة محور المقاومة". في وقت دعا رئيس البرلمان الإيراني، الولايات المتحدة الأمريكية، أن تلتزم بالاتفاق. وأضاف قاليباف إن "المقاومة وإيران كيان واحد، سواء في الحرب أو في وقف إطلاق النار، وعلى أمريكا أن تتراجع عن خطأ إسرائيل أولا". وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أفادت وسائل إعلام فرنسية، بأن السلطات اللبنانية "غير مطلعة" على أي اتصالات محتملة مع إسرائيل، أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ولم تتلق بيروت أي معلومات بهذا الشأن عبر القنوات الرسمية.وقال مصدر لبناني لوكالة فرنسية: "لسنا على علم بأي اتصالات مُخطط لها مع الجانب الإسرائيلي، ولم يتم إبلاغنا بذلك عبر القنوات الرسمية"، فيما وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صباح اليوم، بأن المحادثات بين إسرائيل ولبنان ستُعقد اليوم الخميس. وقال ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال": "نسعى إلى إتاحة قدر من هامش التنفس بين إسرائيل ولبنان. لقد مر وقت طويل منذ أن تحدث الزعيمان معًا، نحو 34 عامًا. سيحدث ذلك غدًا (اليوم بتوقيت الشرق الأوسط)".عقدت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الثلاثاء اجتماعا ثلاثيا، بمشاركة وزير الخارجية ماركو روبيو، وسفير الولايات المتحدة لدى لبنان ميشال عيسى، وسفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة يحيئيل لايتر، وسفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة ندى حمادة معوض، وأجرى المشاركون نقاشات حول الخطوات اللازمة لإطلاق مفاوضات مباشرة بين البلدين.وذكر بيان أمريكي إسرائيلي لبناني مشترك، أن هذا الاجتماع شكل أول تواصل رفيع المستوى بين حكومتي إسرائيل ولبنان منذ عقود، وتابع: "أجرى المشاركون نقاشات مثمرة حول الخطوات اللازمة لإطلاق مفاوضات مباشرة بين البلدين".

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

ar_EG

