وزير العمل اللبناني: المرحلة تتطلب إجماعا وطنيا حتى نصل إلى وقف كلي للحرب

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل ألهمت روايات دوستويوفسكي في نشأة أدب الديستوبيا في روسيا ؟
08:31 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر... شريحة محمول لحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
لقاء سبوتنيك
تركيا بين دورها كوسيط لحل أزمة الشرق الأوسط والتصعيد في الخطاب مع إسرائيل
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
انعقاد مؤتمر برلين حول السودان بدون الحكومة السودانية
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
12:13 GMT
17 د
مرايا العلوم
هل تستخدم الولايات المتحدة الذكاء الاصطناعي في حصار مضيق هرمز
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
16:03 GMT
14 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
16:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
16:42 GMT
18 د
حصاد الأسبوع
خبير: على روسيا أن تقصف مصانع المسيرات لأنها أمام تصعيد خطير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
العراق على صفيح ساخن: هل تُسقط حرب إيران حظوظ المالكي في رئاسة الوزراء؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المغرب... كيف ينعكس عزوف الشباب عن الزواج على البنية الاجتماعية والديموغرافية؟
08:30 GMT
29 د
من الملعب
ربع نهائي ساخن جدا في دوري أبطال أوروبا، ولهيب التحكيم يعصف بالكرة المصرية والسعودية!
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:33 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:41 GMT
19 د
مساحة حرة
في زمن الأزمات… هل ما زال هناك مكان للسعادة في العالم العربي؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
موسيقى الـ"راب" العربية.. هل يحافظ "فن الشارع" على وفائه لجذوره؟
10:35 GMT
25 د
خطوط التماس
الدولة العثمانية.. التراجع والانهيار
12:03 GMT
43 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
العراق على صفيح ساخن: هل تُسقط حرب إيران حظوظ المالكي في رئاسة الوزراء؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
16:33 GMT
16 د
أمساليوم
بث مباشر
وزير العمل اللبناني: المرحلة تتطلب إجماعا وطنيا حتى نصل إلى وقف كلي للحرب
سبوتنيك عربي
علق وزير العمل اللبناني الدكتور محمد حيدر على الهدنة الحالية بين إسرائيل ولبنان، قائلا إنه " منذ اللحظة الأولى لوقف إطلاق النار في المنطقة طالبنا أن تشمل الهدنة لبنان".
وأضاف: "نحن اليوم في بداية الهدنة والـ 10 أيام هي المرحلة الأولى، نتمنى أن نتمكن من بعدها للوصول إلى وقف كلي للحرب، شئنا أم أبينا، الواقع اللبناني بشكل عام مرتبط بتطورات الإقليم وأيّ تطوّر إيجابي إقليميا سينعكس مباشرة على الداخل اللبناني".

وفي مداخله له وفي اتصال عبر إذاعة "سبوتنيك"، أشار حيدر إلى أن "هذه المرحلة الجديدة تتطلب إجماعا وطنيا لحماية لبنان والأراضي اللبنانية "، متمنيا أن "يؤسّس وقف إطلاق النار لمرحلة جديدة ومستقبلية من الاستقرار".

وأردف: "نريد من هذه المرحلة أن تكون هادئة فتضع أساسا للمرحلة المقبلة حتى نصل إلى وقف كليّ للحرب".

وإذ أكد حيدر "انتماء الجنوبيين إلى أرضهم وتعلقهم بقراهم وبلداتهم"، مشيرا إلى أن "قوافل العودة الصباحية خير دليل على صمود وقوة الشعب الجنوبي وعدم قبوله ولا بأي شكل من الأشكال أن يكون بعيداً عن أرضه".

وعن عمل الحكومة في هذه المرحلة، اعتبر وزير العمل أن "من واجبها أن تكون إلى جانب المواطنين لتأمين عودتهم ووضع خطة لإعادة الإعمار لا سيما للقرى المدمرة بشكل كلي".
وتابع: "في المرحلة الأولى ستقوم الحكومة بمساعدة اتحادات البلديات في كل المناطق لرفع الردم وتقديم كل التسهيلات الممكنة ليتمكن المواطنون من الوصول إلى منازلهم، كما أن الهيئة العليا للإغاثة ومجلس الجنوب يتابعان عملهما لتحديد الاضرار، علماً أن المرحلة ليست سهلة وسنحتاج إلى تمويل لإتمام المهمة، وهناك اتصالات في هذا المجال لم تنضج بشكل نهائي".
وختم حيدر حديثه بالقول: "استمرار التواصل مع كل الأفرقاء إقليميا ودوليا لا سيما مع السعودية وإيران والاتحاد الأوروبي وأمريكا، وذلك تحقيقا لمصلحة لبنان وبهدف الوصول إلى مرحلة جديدة عنوانها التهدئة".
