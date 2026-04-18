"اليونيسف" تعلق أنشطتها في شمال غزة بعد استهداف شاحنات مياه ومقتل سائقين

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" تعليق أنشطتها الميدانية في شمال قطاع غزة، عقب حادث استهداف شاحنات مياه أسفر عن مقتل سائقين متعاقدين معها وإصابة... 18.04.2026, سبوتنيك عربي

وأعربت المنظمة، في بيان، عن غضبها إزاء مقتل السائقين، موضحة أنهما قُتلا بنيران إسرائيلية في وقت مبكر من صباح اليوم السبت، أثناء وجودهما عند نقطة تعبئة المياه في منطقة المنصورة شمالي القطاع، وقدمت تعازيها لعائلتي الضحيتين. وأضافت أن الحادث أسفر أيضًا عن إصابة شخصين، ووقع خلال عمليات نقل مياه روتينية دون أي تغييرات في الحركة أو الإجراءات المتبعة. وأشارت إلى أن نقطة تعبئة المياه في المنصورة تُعد حاليًا الموقع الوحيد العامل لتعبئة الشاحنات على خط إمداد المياه التابع لشركة "ميكوروت"، الذي يغذي مدينة غزة، مؤكدة أن هذه النقطة تُستخدم عدة مرات يوميًا لدعم إمدادات المياه لمئات الآلاف من السكان، بينهم أطفال. ودعت "اليونيسف" السلطات الإسرائيلية إلى فتح تحقيق فوري في الحادث وضمان محاسبة المسؤولين، مشددة على ضرورة حماية العاملين في المجال الإنساني والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك مرافق المياه، وفقًا لأحكام القانون الدولي الإنساني.وأعلنت الولايات المتحدة، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكوّنة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، التي من المقرر أن تشمل إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، حيز التنفيذ يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت حركة حماس وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.

