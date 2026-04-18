"اليونيسف" تعلق أنشطتها في شمال غزة بعد استهداف شاحنات مياه ومقتل سائقين

عربي
ترامب: المفاوضات جارية مع إيران بطريقة جيدة
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المغرب... كيف ينعكس عزوف الشباب عن الزواج على البنية الاجتماعية والديموغرافية؟
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:33 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:41 GMT
19 د
مساحة حرة
في زمن الأزمات… هل ما زال هناك مكان للسعادة في العالم العربي؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
موسيقى الـ"راب" العربية.. هل يحافظ "فن الشارع" على وفائه لجذوره؟
10:35 GMT
25 د
خطوط التماس
الدولة العثمانية.. التراجع والانهيار
12:03 GMT
43 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
العراق على صفيح ساخن: هل تُسقط حرب إيران حظوظ المالكي في رئاسة الوزراء؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
16:33 GMT
16 د
عالم سبوتنيك
ترامب يدعو نتنياهو وعون إلى البيت الأبيض لمحادثات سلام ويعلن عن علاقات طيبة جدا مع إيران
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
انتحار على الهواء... لماذا تفشل منصات التواصل في إيقاف "بث الموت"؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
إثارة بالغة في دوري أبطال أوروبا.. وأفريقيا موقعة صعبة بين الزمالك وشباب بلوزداد
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
09:03 GMT
10 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
09:13 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:43 GMT
10 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
نبض افريقيا
انعقاد مؤتمر برلين حول السودان بدون الحكومة السودانية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
انتحار على الهواء... لماذا تفشل منصات التواصل في إيقاف "بث الموت"؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
11:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الدولة العثمانية.. التراجع والانهيار
12:03 GMT
43 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
12:47 GMT
13 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
16:03 GMT
12 د
مرايا العلوم
هل تستخدم الولايات المتحدة الذكاء الاصطناعي في حصار مضيق هرمز
16:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
16:45 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
إيران تعلن إعادة إغلاق مضيق هرمز بسبب استمرار الحصار الأمريكي لموانئها
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما الخيارات المطروحة بعد تعثر محادثات المرحلة الثانية من اتفاق غزة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260418/اليونيسف-تعلق-أنشطتها-في-شمال-غزة-بعد-استهداف-شاحنات-مياه-ومقتل-سائقين-1112666946.html
"اليونيسف" تعلق أنشطتها في شمال غزة بعد استهداف شاحنات مياه ومقتل سائقين
سبوتنيك عربي
أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" تعليق أنشطتها الميدانية في شمال قطاع غزة، عقب حادث استهداف شاحنات مياه أسفر عن مقتل سائقين متعاقدين معها وإصابة... 18.04.2026, سبوتنيك عربي
غزة
قطاع غزة
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/13/1091892909_0:0:1970:1108_1920x0_80_0_0_3df0a9f3635d56e9187a459e5119d159.jpg
وأعربت المنظمة، في بيان، عن غضبها إزاء مقتل السائقين، موضحة أنهما قُتلا بنيران إسرائيلية في وقت مبكر من صباح اليوم السبت، أثناء وجودهما عند نقطة تعبئة المياه في منطقة المنصورة شمالي القطاع، وقدمت تعازيها لعائلتي الضحيتين. وأضافت أن الحادث أسفر أيضًا عن إصابة شخصين، ووقع خلال عمليات نقل مياه روتينية دون أي تغييرات في الحركة أو الإجراءات المتبعة. وأشارت إلى أن نقطة تعبئة المياه في المنصورة تُعد حاليًا الموقع الوحيد العامل لتعبئة الشاحنات على خط إمداد المياه التابع لشركة "ميكوروت"، الذي يغذي مدينة غزة، مؤكدة أن هذه النقطة تُستخدم عدة مرات يوميًا لدعم إمدادات المياه لمئات الآلاف من السكان، بينهم أطفال. ودعت "اليونيسف" السلطات الإسرائيلية إلى فتح تحقيق فوري في الحادث وضمان محاسبة المسؤولين، مشددة على ضرورة حماية العاملين في المجال الإنساني والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك مرافق المياه، وفقًا لأحكام القانون الدولي الإنساني.وأعلنت الولايات المتحدة، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكوّنة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، التي من المقرر أن تشمل إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، حيز التنفيذ يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت حركة حماس وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/13/1091892909_32:0:1881:1387_1920x0_80_0_0_a67d352f1183defd746e75c8e586e2cd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
14:33 GMT 18.04.2026
© AP Photo / HERMANN J. KNIPPERTZشعار منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"
شعار منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2026
© AP Photo / HERMANN J. KNIPPERTZ
تابعنا عبر
أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" تعليق أنشطتها الميدانية في شمال قطاع غزة، عقب حادث استهداف شاحنات مياه أسفر عن مقتل سائقين متعاقدين معها وإصابة آخرين.
وأعربت المنظمة، في بيان، عن غضبها إزاء مقتل السائقين، موضحة أنهما قُتلا بنيران إسرائيلية في وقت مبكر من صباح اليوم السبت، أثناء وجودهما عند نقطة تعبئة المياه في منطقة المنصورة شمالي القطاع، وقدمت تعازيها لعائلتي الضحيتين.
وأضافت أن الحادث أسفر أيضًا عن إصابة شخصين، ووقع خلال عمليات نقل مياه روتينية دون أي تغييرات في الحركة أو الإجراءات المتبعة.
وأشارت إلى أن نقطة تعبئة المياه في المنصورة تُعد حاليًا الموقع الوحيد العامل لتعبئة الشاحنات على خط إمداد المياه التابع لشركة "ميكوروت"، الذي يغذي مدينة غزة، مؤكدة أن هذه النقطة تُستخدم عدة مرات يوميًا لدعم إمدادات المياه لمئات الآلاف من السكان، بينهم أطفال.
ولفتت إلى توجيه المتعاقدين معها لتعليق الأنشطة في الموقع إلى حين تحسن الأوضاع الأمنية.
ودعت "اليونيسف" السلطات الإسرائيلية إلى فتح تحقيق فوري في الحادث وضمان محاسبة المسؤولين، مشددة على ضرورة حماية العاملين في المجال الإنساني والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك مرافق المياه، وفقًا لأحكام القانون الدولي الإنساني.
وأعلنت الولايات المتحدة، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكوّنة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، التي من المقرر أن تشمل إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".
ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، حيز التنفيذ يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت حركة حماس وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала