رفات ضحايا غزة تحت الركام... مصير مجهول يثقل قلوب العائلات
12:00 GMT 17.04.2026 (تم التحديث: 12:13 GMT 17.04.2026)
لم يقتصر ألم الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة على فقدان الأحبة فقط، بل يمتد إلى ألم أعمق وانتظار طويل للجثامين التي بقيت رهينة تحت الركام، والتي لم تجد بعد طريقها إلى القبور، وسط العراقيل الإسرائيلية، وغياب الإمكانات اللازمة للبحث عنها أو انتشالها.
ومع مرور الوقت تتزايد المخاوف في قطاع غزة بشأن مصير رفات آلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت أنقاض المنازل المدمرة، ولم تستطع عائلاتهم انتشالهم بسبب ظروف الحرب القاسية.
أمام خيمة النزوح في خان يونس، ينتظر حمادة أبو سلمية وهو يتملكه الأمل بأن يتمكن من انتشال رفات 7 أفراد من أسرته، قتلوا خلال القصف الإسرائيلي على مدينة رفح جنوبي القطاع.
ويقول أبو سليمة لوكالة "سبوتنيك": "فقدت 11 فردا من عائلتي في رفح، وتمكنت من دفن أربعة منهم فقط، أما الباقون فكانوا مجرد أشلاء تحت ركام المنزل المهدم، وعندما غادرت رفح، كانت النية أن تكون المدة قصيرة جدا لا تتجاوز بضعة أسابيع، ثم أعود لأبحث عن أشلاء أولادي وأحفادي لأدفنهم".
وأضاف: "لكن المدة طالت لأكثر من سنة ونحن خارج المنطقة بعيدا عن منزلنا، ولم نتمكن من دفن بقية أفراد أسرتي وتركوا للمجهول، وما زلنا في المجهول، ولم نعد نعرف حتى إن كان قد تم دفن أبنائنا وأحفادنا".
ويتساءل أبو سليمة عن "احتمال نقل رفات أفراد أسرته مع الركام أو التخلص منها بطرق أخرى، ما يضاعف من معاناته، خاصة مع الغموض الذي يحيط بمصير أبنائه وأحفاده".
ويتابع: "هذا الغموض يجعل قلبي ينزف، خاصة وأني أعلم أن إسرائيل لن تسمح لنا بالدخول والوصول إلى منازلنا المدمرة في رفح، ولا حتى تسمح للمنظمات الدولية، وقد ناشدنا الجمعيات الدولية لكي نتمكن من الذهاب إلى منطقتنا وأخذ ما تبقى من جثث أولادنا، لكن حتى الآن لم نحصل على رد إيجابي، وكان يجب اتخاذ قرار بعدم تحريك الركام من مكانه قبل إزالة الجثث الموجودة تحته، لكن للأسف الشديد، إسرائيل تضرب بعرض الحائط كل ذلك، والله أعلم أين سيأخذون الركام، هل إلى الميناء، أو ربما يلقونه في البحر، وبالطبع ستكون جثث أبنائنا ضمنه".
وطالبت المديرية العامة للدفاع المدني في قطاع غزة، الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية بالضغط على إسرائيل للكشف عن مصير جثامين الضحايا التي لا تزال تحت أنقاض المباني المدمرة في القطاع، وعبرت المديرية عن خشيتها من قيام الجيش الإسرائيلي بـاختطاف هذه الجثامين أو دفنها، أثناء عمليات الجرافات، التي تجريها تمهيدا لإقامة ما يسمى المنطقة الخضراء.
وقال الدفاع في المدني في غزة: "لا تزال جثامين آلاف الشهداء مفقودة تحت ركام المباني التي دمرها جيش الاحتلال الإسرائيلي في كافة مناطق القطاع على مدار أكثر من سنتين من الحرب"، وأوضح أن "طواقمه بالتعاون مع الخدمات الطبية والبلديات، لا تدخر جهدا في انتشال ما تستطيع من جثامين الشهداء بالمعدات والإمكانات البسيطة المتوفرة لديها في غزة".
وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل: "هناك قرابة 8 آلاف جثمان بقيت تحت الأنقاض بعد عمليات الانتشال التي تقوم بها طواقم الدفاع المدني"، وأضاف: "أكثر من 3 آلاف شخص ما زالوا مفقودين، ومصيرهم مجهول حتى اللحظة، ولا يعلم إن كانوا أحياء أم أمواتا أم أسرى"، مشيرا إلى "اختفاء وتحلل جثامين مئات المواطنين أثناء عمليات البحث والانتشال".
بدوره، أشار النازح علي الطويل إلى أن "القوات الإسرائيلية تقوم بتفتيت الركام في رفح باستخدام وسائل آلية، قبل تجريفه ونقله لاستخدامه في أعمال إنشائية داخل إسرائيل أو في مناطق مصنفة صفراء داخل القطاع".
ودعا: "المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى التدخل العاجل للضغط من أجل تمكين طواقم الإنقاذ من الوصول إلى مواقع الدمار، وانتشال الجثامين".
ويضيف الطويل في حديث لوكالة "سبوتنيك": "فقدت أبنائي تحت البيتين المهدمين في رفح، ولم أستطع انتشالهم من تحت الركام، والآن مصيرهم مجهول، والعالم لا يبالي، فلو حدث هذا في أي مكان آخر في العالم، لانقلبت الدنيا كلها على هذه الأنفس، ولقد خرجنا من رفح خلال الحرب على أمل أن نعود يوما ما، وندفن أبناءنا المحجوزين تحت الركام ونكرمهم، لكني لا أظن أن الأمور ستجري في هذا السياق، لأن إسرائيل تقوم بإزالة الركام بما فيه، والله أعلم أين تذهب به".
ويتابع الطويل: "لقد بقيت الجراح مفتوحة، في انتظار انتشال الرفات ووداعه وتكريم أبنائنا، فهذا مهم جدا بالنسبة لنا، عندما يزور الإنسان قبر ابنه ويجلس عنده فهذا شيء مهم نفسيا، رغم أننا نعلم أن الأنفس كلها عند الله، لكن حين لا يكون للابن قبر ولا مصير معروف، تبقى نفسية الإنسان مرهقة طول عمره".
وفي وقت سابق، طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، بتدخل دولي عاجل لوقف جرائم التدمير والتجريف الشامل التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في رفح، جنوبي قطاع غزة، إلى حين تمكين فرق متخصصة ومعدات لازمة من انتشال جثامين الضحايا وتحديد هوياتهم ودفنهم بكرامة.
وحذر المرصد الأورومتوسطي في بيان، من أن "الخطط المتداولة لإعادة تشكيل المنطقة تحت مسمى المدينة الخضراء في رفح ستستخدم لتكريس عزل السكان وتجميعهم قسرا في مناطق مغلقة وخاضعة للسيطرة العسكرية، بما يفضي إلى إدامة تهجيرهم عن مناطق سكناهم الأصلية وفرض ظروف معيشية مهلكة تمس مقومات بقائهم الأساسية".