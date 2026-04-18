طهران تعلن إعادة فرض السيطرة العسكرية على مضيق "هرمز"
"داروين-زد"... روسيا تطور شبكة ذكية مضادة للمسيرات قادرة على "ترميم نفسها" بعد الانفجار
أكد دميتري دوروفييف، الرئيس التنفيذي لشركة أنظمة الحماية الميكانيكية، الشركة المطورة، أن روسيا طورت شبكة فريدة مضادة للطائرات من دون طيار، تُسمى "داروين-زد"،... 18.04.2026, سبوتنيك عربي
قال دوروفييف لوكالة "سبوتنيك": "صُممت شبكة "داروين-زد" المضادة للطائرات المسيّرة مع مراعاة الواقع التكتيكي. خلايا الشبكة على شكل حرف " Z". عندما تُفجّر طائرة مسيّرة على الأرض، لا يتفكك الهيكل تمامًا، بل "ينزلق" - تتحرك الخلايا المجاورة وتُغلق جزئيًا الفتحة الناتجة. هذا يُقلل مساحة الاختراق بنسبة تصل إلى 50%، ما يجعل من الصعب جدًا استخدام نفس الممر لشن هجوم ثانٍ".أوضح دوروفييف أن الطرق على خطوط المواجهة أصبحت شريان حياة، وفي الوقت نفسه أهدافًا بالغة الخطورة. يستخدم العدو طائرات دون طيار ذات رؤية أمامية واسعة النطاق لضرب القوافل وخطوط الإمداد.وتابع: "لفترة طويلة، لجأت الوحدات الهندسية إلى حلول مؤقتة: شباك صيد عادية تُمدد فوق الطريق. إلا أن هذه الطريقة كانت تعاني من عيوب قاتلة: تركيبها يتطلب جهدًا بشريًا كبيرًا، إذ يستلزم ربط عشرات القطع معًا، فضلًا عن هشاشتها. كانت الشباك تتمزق بسرعة عند تعرضها لتمزقات قريبة، وتستغل الطائرات الانتحارية هذه "الفتحات" الشفافة للتحليق فوقها مجددًا. كل دقيقة تُقضى في إصلاح الشباك تحت نيران العدو كانت مكلفة للغاية".وأشار دوروفييف إلى أن "المقاتلين لم يعودوا بحاجة إلى تأمين وضبط نظام معقد من الحبال بشكل منفصل، فهم ببساطة يقومون بتأمين الشبكة بالدعامات. ويمكن استخدام أي وسيلة متاحة لهذه الدعامات، من الهياكل المعدنية إلى الأوتاد الخشبية".الشبكة مصنوعة من مادة البولي بروبيلين وتزن 40 جرامًا لكل متر مربع."روستيخ" نطور أول ميكروسكوب ليزري روسي لدراسة خلايا السرطان بدقة فائقةموسكو تختبر تقنية ذكاء اصطناعي روسية لتسجيل تقييم الركاب صوتيا بحافلات النقل العام
"داروين-زد"... روسيا تطور شبكة ذكية مضادة للمسيرات قادرة على "ترميم نفسها" بعد الانفجار

07:19 GMT 18.04.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletkaجندي أوكراني يطلق طائرة مسيرة أوكرانية
أكد دميتري دوروفييف، الرئيس التنفيذي لشركة أنظمة الحماية الميكانيكية، الشركة المطورة، أن روسيا طورت شبكة فريدة مضادة للطائرات من دون طيار، تُسمى "داروين-زد"، قادرة على سد الثغرات ذاتيًا بعد الانفجار بفضل هندستها الشبكية على شكل حرف " Z".
قال دوروفييف لوكالة "سبوتنيك": "صُممت شبكة "داروين-زد" المضادة للطائرات المسيّرة مع مراعاة الواقع التكتيكي. خلايا الشبكة على شكل حرف " Z". عندما تُفجّر طائرة مسيّرة على الأرض، لا يتفكك الهيكل تمامًا، بل "ينزلق" - تتحرك الخلايا المجاورة وتُغلق جزئيًا الفتحة الناتجة. هذا يُقلل مساحة الاختراق بنسبة تصل إلى 50%، ما يجعل من الصعب جدًا استخدام نفس الممر لشن هجوم ثانٍ".

وأوضح أن الشبكة عبارة عن نظام هندسي "حيث تعمل كل التفاصيل من أجل السرعة والموثوقية والكفاءة".

أوضح دوروفييف أن الطرق على خطوط المواجهة أصبحت شريان حياة، وفي الوقت نفسه أهدافًا بالغة الخطورة. يستخدم العدو طائرات دون طيار ذات رؤية أمامية واسعة النطاق لضرب القوافل وخطوط الإمداد.
وتابع: "لفترة طويلة، لجأت الوحدات الهندسية إلى حلول مؤقتة: شباك صيد عادية تُمدد فوق الطريق. إلا أن هذه الطريقة كانت تعاني من عيوب قاتلة: تركيبها يتطلب جهدًا بشريًا كبيرًا، إذ يستلزم ربط عشرات القطع معًا، فضلًا عن هشاشتها. كانت الشباك تتمزق بسرعة عند تعرضها لتمزقات قريبة، وتستغل الطائرات الانتحارية هذه "الفتحات" الشفافة للتحليق فوقها مجددًا. كل دقيقة تُقضى في إصلاح الشباك تحت نيران العدو كانت مكلفة للغاية".

وأوضح أنه "يتم توريد شبكة داروين-زد كقطعة واحدة، جاهزة للتركيب. وهذا يقلل بشكل كبير من وقت التركيب مقارنة بشباك الصيد، ما يلغي عملية خياطة الأجزاء معًا التي تتطلب جهدًا كبيرًا".

وأشار دوروفييف إلى أن "المقاتلين لم يعودوا بحاجة إلى تأمين وضبط نظام معقد من الحبال بشكل منفصل، فهم ببساطة يقومون بتأمين الشبكة بالدعامات. ويمكن استخدام أي وسيلة متاحة لهذه الدعامات، من الهياكل المعدنية إلى الأوتاد الخشبية".
الشبكة مصنوعة من مادة البولي بروبيلين وتزن 40 جرامًا لكل متر مربع.
