https://sarabic.ae/20260418/داروين-زد-روسيا-تطور-شبكة-ذكية-مضادة-للمسيرات-قادرة-على-ترميم-نفسها-بعد-الانفجار-1112660145.html

"داروين-زد"... روسيا تطور شبكة ذكية مضادة للمسيرات قادرة على "ترميم نفسها" بعد الانفجار

أكد دميتري دوروفييف، الرئيس التنفيذي لشركة أنظمة الحماية الميكانيكية، الشركة المطورة، أن روسيا طورت شبكة فريدة مضادة للطائرات من دون طيار، تُسمى "داروين-زد"،... 18.04.2026, سبوتنيك عربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/15/1109484495_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_35c5246976c572ad9d0ae6fdeaf8dc46.jpg

قال دوروفييف لوكالة "سبوتنيك": "صُممت شبكة "داروين-زد" المضادة للطائرات المسيّرة مع مراعاة الواقع التكتيكي. خلايا الشبكة على شكل حرف " Z". عندما تُفجّر طائرة مسيّرة على الأرض، لا يتفكك الهيكل تمامًا، بل "ينزلق" - تتحرك الخلايا المجاورة وتُغلق جزئيًا الفتحة الناتجة. هذا يُقلل مساحة الاختراق بنسبة تصل إلى 50%، ما يجعل من الصعب جدًا استخدام نفس الممر لشن هجوم ثانٍ".أوضح دوروفييف أن الطرق على خطوط المواجهة أصبحت شريان حياة، وفي الوقت نفسه أهدافًا بالغة الخطورة. يستخدم العدو طائرات دون طيار ذات رؤية أمامية واسعة النطاق لضرب القوافل وخطوط الإمداد.وتابع: "لفترة طويلة، لجأت الوحدات الهندسية إلى حلول مؤقتة: شباك صيد عادية تُمدد فوق الطريق. إلا أن هذه الطريقة كانت تعاني من عيوب قاتلة: تركيبها يتطلب جهدًا بشريًا كبيرًا، إذ يستلزم ربط عشرات القطع معًا، فضلًا عن هشاشتها. كانت الشباك تتمزق بسرعة عند تعرضها لتمزقات قريبة، وتستغل الطائرات الانتحارية هذه "الفتحات" الشفافة للتحليق فوقها مجددًا. كل دقيقة تُقضى في إصلاح الشباك تحت نيران العدو كانت مكلفة للغاية".وأشار دوروفييف إلى أن "المقاتلين لم يعودوا بحاجة إلى تأمين وضبط نظام معقد من الحبال بشكل منفصل، فهم ببساطة يقومون بتأمين الشبكة بالدعامات. ويمكن استخدام أي وسيلة متاحة لهذه الدعامات، من الهياكل المعدنية إلى الأوتاد الخشبية".الشبكة مصنوعة من مادة البولي بروبيلين وتزن 40 جرامًا لكل متر مربع."روستيخ" نطور أول ميكروسكوب ليزري روسي لدراسة خلايا السرطان بدقة فائقةموسكو تختبر تقنية ذكاء اصطناعي روسية لتسجيل تقييم الركاب صوتيا بحافلات النقل العام

https://sarabic.ae/20260312/روستيخ-روسيا-تطور-مسيرات-انتحارية-بعيدة-المدى--1111407439.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

الأخبار

ar_EG

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

